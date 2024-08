E’ il paese della magia e Colobraro replica Sogni e Storie da 14 anni

Chi l’avrebbe detto che quella intuizione, caldeggiata anche dal sottoscritto, avrebbe consentito a Colobraro ( Matera) di valorizzare appieno nomea, ma anche tradizioni che affondano le radici nella dimensione del mistero, della magia e di una curiosità verso il fantastico legato al ‘’ non è vero ma ci credo’’. E così da 14 anni con quelle serate da ‘’Sogno di mezza estate a quel paese’’ che vedono dietro alla macchina organizzativa il dinamico Andrea Bernardo, oggi vicesindaco e Direttore del Progetto Borghi “Colobraro Sogno & Magia”. Quell’abitino, l’amuleto da portare al collo, per difendersi dagli influssi negativi, ha portato fortuna e ci tiene- come riporta il comunicato di presentazione del programma 2024- a ricordare l’originalità di una iniziativa che vanta vari tentativi di imitazione. Contano i luoghi, la storia,i ragazzi e le ragazzi che recitano sotto la regia di Giuseppe Ranoia e ai ‘’monacelli’’ e ‘masciare’’ che alimentano magia e misteri su Colobraro.



COLOBRARO – IL PAESE DELLA MAGIA

E’ il quattordicesimo anno consecutivo che a Colobraro va in scena l’Evento demo-etno-antropologico “Sogno di una Notte a Quel Paese”, divenuto un avvenimento cult ed imperdibile dell’estate lucana.

La Manifestazione si svolgerà tutti i venerdì, dal 2 agosto al 6 settembre, in un format, con repliche tra le ore 18 e le ore 22, costituito da vari Percorsi Emozionali combinati tra loro: Percorso Turistico con la visita del Borgo e dei suoi Monumenti (Castello – Chiese – Convento); Percorso Museale della Civiltà Contadina e dei Rituali Magici; Percorso Etno-Musicale di balli e danze popolari; Percorso Teatrale Itinerante “Sogno di una Notte a … Quel Paese”, che costituisce il clou ed il culmine della Manifestazione!

La rappresentazione teatrale, testi e direzione artistica del bravo regista lucano Giuseppe Ranoia, è una divertente commedia che racconta, con sagace ironia, storie di affascini, malocchi, sventure, interpretate da 30 simpatici e navigati attori della locale Associazione Culturale “Sognano il Magico Paese”.

L’Evento rientra nel Progetto “Colobraro Sogno & Magia”, che vede svolgersi anche tutte le domeniche di agosto altre attività di animazione culturale concernenti i Percorsi sui Rituali Magici ed i Percorsi etno-musicali con noti gruppi lucani di pizzica e taranta. Le attività di animazione culturale saranno tutte estemporanee, gradevoli, affascinanti, piene di suspense, novità e sorprese.



Detto Evento, unitamente a tante altre attività di animazione culturale previste nel Progetto, hanno consentito di recuperare e valorizzare il Patrimonio materiale e immateriale del bel Borgo di Colobraro, nonché contribuito alla rigenerazione sociale e culturale del Territorio.

Il Borgo e i suoi beni architettonici sono visitabili comodamente e gratuitamente. La permanenza a Colobraro sarà serena e soddisfacente, in un ambiente salubre e incontaminato, con panorami mozzafiato verso lo Jonio, i Parchi del Pollino e dell’Appenino Lucano.

Gli eccellenti Punti Panoramici sparsi per il Territorio consentiranno di godere di albe e tramonti della Luna e del Sole davvero unici e ammalianti, che riconciliano con sé stessi e col mondo; da dove magari iniziare nuovi Percorsi di Vita, come un legame d’Amore…. magari scambiandosi il catartico Amuleto di Colobraro, foriero di legatura d’amore e portatore di ogni bene.

L’invito è a recarsi a … Quel Paese … per trascorrere una serena, piacevole, emozionante e divertente vacanza.



Andrea Bernardo – Vicesindaco e Direttore del Progetto Borghi “Colobraro Sogno & Magia”.