Alzi la mano, tra gli appassionati di jazz, chi non abbia mai ascoltato un brano di Billie Holiday , come God Bless the Child o The Man i Love, dalla sua viva voce o, per i distratti, come base musicale della pubblicità. Pochi, riteniamo. E l’Onyx jazz club ne ha ricordato carriera, impegno politico e sociale che Billie portò avanti nella sua vita burrascosa, se vogliamo definirla così, fino alla morte avvenuta nel 1959 in un letto d’ospedale. Ma conta la sua voce di cantante jazz e blues, le collaborazioni e le tante incisioni di successo che la portarono a conseguire premi Grammy. A parlarne nella mattina del 30 aprile il materano Pasquale Mega con i ragazzi del Liceo Musicale. Parole e musica, naturalmente.



IL COMUNICATO DIFFUSO PER L’OCCASIONE

L’Onyx Jazz Club celebra l’International Jazz Day con una lezione su Billie Holiday per gli studenti del Liceo musicale “Stigliani” di Matera

Una delle donne più rappresentative nella musica jazz e blues del ‘900 come Billie Holiday sarà al centro dell’iniziativa con cui l’Onyx Jazz Club di Matera aderirà all’International Jazz Day 2022. Istituita dall’Unesco nel 2011 e celebrata a livello globale il 30 aprile, la giornata intende mettere in evidenza la musica jazz ed il suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutto il mondo.

Per l’occasione, che si configura come seconda tappa di avvicinamento alle date estive del Gezziamoci 35, l’Onyx ha programmato una lezione-concerto destinata agli studenti del Liceo Musicale “Stigliani” di Matera. A salire in cattedra sarà il compositore e pianista Pasquale Mega, che racconterà agli studenti la vita intensa e tormentata della cantante statunitense Billie Holiday, una delle più grandi voci del jazz e blues di tutti i tempi, morta a soli 44 anni. Negli anni Quaranta la sua canzone “Strange fruit”, che per prima nel pop affrontò il dramma del linciaggio degli afro-americani da parte dei suprematisti bianchi, divenne l’inno di protesta per i diritti civili, incontrando forti ostacoli proprio per il suo modo esplicito di trattare questi temi. Durante la lezione allo “Stigliani”, i più celebri brani di Billie Holiday saranno eseguiti dai musicisti dell’Onyx Jazz Club Kevin Grieco e Rossella Palagano.



L’incontro sarà accompagnato anche da alcune riflessioni degli studenti sulla figura di Billie Holiday in italiano e inglese sviluppate nel percorso di storia e cultura contemporanea statunitense che alcune classi del Liceo “Stigliani” stanno effettuando con i docenti di lingua inglese, grazie alla presenza in istituto di una giovane laureata americana a cui è stata assegnata una borsa di studio in Italia dalla Commissione Fulbright USA/Italia.

Tutte le iniziative dell’International Jazz Day: https://jazzday.com/