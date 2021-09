Potevano stare fermi dopo l’apprezzato spettacolo ” Cavalli di Battaglia”, in piazza Marconi davanti al pubblico di rione Piccianello? Certo che no, perchè i destrieri di Talia Teatro sono senza freno e quando arrivano gli applausi non c’è verso di fermarli. E’ la loro biada, si fa per dire. Del resto erano due anni o quasi che non recitavano all’aperto. Il cartellone di ”Estate Matera 2021” ha consentito di ripristinare un rapporto fatto di voglia di divertirsi, ci mancherebbe, e di riflettere sulle battute di tutti i giorni, tra le abitudini di una Capitale che resta comunque un paesone e quindi provinciale, quando si ” smutra” ( si mena una occhiata furtiva) su questo o quello, per un motivo o per l’altro o s si commenta su usi, abusi, costumi e malcostumi altrui perchè la ”premiata sartoria” prima di vicinato e ora di quartiere e della variegata filiera social impongono di stare ad ascoltare, vedere, postare e impostare. ”Ci vorrebbe una lavata di testa” o ”farsi un salutare esame di coscienza” come talvolta commenta l’attore e regista e anima di Talia Teatro, Antonio Montemurro.



E sì, perchè Antonio, ha un bel da fare sul palco e dietro le quinte con la accorsata compagnia che ”contagia” (lasciate perdere il virus a corona) il pubblico con allegria, maestria e simpatia. La rima ci sta e pure gli intercalari che destano sorrisi in platea.Antonio Montemurro, Giulia Cifarelli, Franco Burgi, Annamaria Cimarrusti, Luciana Tamburrino,Elisa Basile e Marco Floridia vi danno appuntamento domenica 12 settembre, alle 20.00, in piazza San Francesco d’Assisi. E se non ce la fate annotatevi le altre date:venerdi 17 lo spettacolo è sul sagrato della chiesa dell’Addolorata al rione Serra Venerdi; mercoledi 22, ore 20.00, si recita sul sagrato di Maria Madre della Chiesa al rione Serra Rifusa , il 29 settembre, stessa ora e giorno della settimana sul sagrato di san Pio X al rione Spine Bianche o ”Bottiglione” come si dice in dialetto. Presenterà Antonello Morelli. Naturalmente passate parola…