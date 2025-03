E dopo l’anatra all’arancia spopola ‘’Fra’’ al Mercadante di Altamura

Quando si punta sulla qualità è sulla foglia di divertirsi e far divertire i risultati arrivano con il ‘’tutto esaurito’’ e con un consenso di pubblico e di critica, che confermano la validità della scelta dei titoli in cartellone al Teatro “Saverio Mercadante’’ di Altamura. L’appuntamento del 29 marzo con lo spettacolo ‘’ Fra’’ scritto e interpretato da Giovanni Scifoni è un invito ad andare a teatro e a scegliere altre date

comunicato stampa

TEATRO MERCADANTE DI ALTAMURA:

QUATTRO SOLD OUT IN UNA SETTIMANA,

GRANDE SUCCESSO PER LA STAGIONE TEATRALE

Altamura, 20 marzo – Il Teatro Mercadante di Altamura registra un successo straordinario con quattro spettacoli completamente esauriti nell’arco di una settimana. Un risultato che conferma il prestigio del teatro e il grande affetto del pubblico per la stagione in corso.

In particolare, “L’Anatra all’Arancia”, la brillante commedia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, ha fatto registrare il tutto esaurito per tre serate consecutive, domani, sabato e domenica, segno del forte richiamo che lo spettacolo ha avuto tra gli spettatori. A questo si è aggiunto il sold out dello spettacolo “Fra’”, scritto e interpretato da Giovanni Scifoni,il 29 marzo, ulteriore dimostrazione della varietà e qualità della proposta culturale del Mercadante.

“Siamo profondamente grati al nostro pubblico, che con il suo entusiasmo e la sua presenza costante rende vivo il nostro teatro – dichiara Silvano Picarno, direttore artistico del Teatro Mercadante – e questi risultati ci incoraggiano a proseguire con impegno e passione nella nostra missione di portare ad Altamura spettacoli di alto livello e di avvicinare sempre più persone alla magia del teatro”.

Il grande afflusso di spettatori e la rapidità con cui i biglietti sono andati esauriti testimoniano il ruolo centrale che il Teatro Mercadante ricopre nel panorama culturale della città e del territorio circostante. La stagione teatrale continua con una programmazione ricca di eventi imperdibili, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più coinvolgente e di qualità al pubblico.