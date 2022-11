E dopo Carosello… Fanelli racconta storie del suo paese

Frase canonica per le famiglie della Prima Repubblica e per i bambini, soprattutto, invitati ad andare a letto prima di varietà o sceneggiati destinati agli adulti. Altra Italia, un altro Mezzogiorno, quando la programmazione di mamma Rai era limitata al 1° canale e più tardi al 2° e su cinescopio di televisori a valvole e dalle dimensioni generose compariva , in tarda serata, la rèclame ( così veniva chiamata la pubblicità per un buon ventennio del dopoguerra). In quel microcosmo di mezzo secolo fa e passa Michele Fanelli, figura conosciuta del mondo imprenditoriale, ha buttato giù un interessante spaccato della sua vita, nel libro ‘’ Oria fuma, Francavilla guarda, storie di paese al tempo di Carosello’’. Dalla provincia di Potenza a quella di Brindisi dove, guarda caso c’è un’altra Francavilla…Fontana, passando per Matera che era resta città murgiana, pugliese di una Terra d’Otranto della quale nei fatti fa parte. Pubblichiamo di seguito uno stralcio di quei ricordi, in attesa di leggere il libro, che sarà presentato il 1 dicembre nella città natale di Francavilla sul Sinni e poi a Matera…e Oria, naturalmente



Michele FANELLI presenta il suo romanzo di esordio

Microcosmo di 50 anni addietro

Michele Fanelli, dottore commercialista materano, giovedì sera 1° dicembre presenterà a Francavilla Fontana, sua città natale, il libro di esordio. Il romanzo, pubblicato da SCHENA Editore, si intitola “ORIA FUMA FRANCAVILLA GUARDA”, storie di paese al tempo di Carosello.

Spesso capita che incalzati dall’incedere inesorabile del tempo, lasciamo che i ricordi più belli, quelli che portano l’impronta dei momenti più felici, si assottiglino tra le nostre dita fino a perderne le tracce. In un viaggio immaginario Fanelli si è avventurato in un mondo scomparso che però nei suoi ricordi è rimasto vivo. Questo viaggio lo ha portato negli anni ’70 del secolo scorso, ai giorni dell’infanzia e adolescenza. Ho potuto così raccontare il passato con gli occhi del bambino e dell’adolescente di allora. Racconti brevi sul filo dei ricordi e cronaca di vita ordinaria, di persone in carne ed ossa che si muovono nell’ambito del sistema di relazioni denso e nutriente della minuscola comunità di Via Laura in Francavilla Fontana. “Un microcosmo – racconta l’autore – di un Sud che si ciba di piccole storie e tanti personaggi che hanno in sè dignità, valori, senso”. Un microcosmo fatto anche di leggende come quella di “Oria fumosa” relativa all’epoca della costruzione del Castello di Oria se non alle antiche mura della città.

Il libro si compone di tre parti.

Nella prima parte, “I fantasmi di via Laura”, Fanelli narra della sua vita, quella della famiglia e di Via Laura. Fatti e personaggi nel complesso dipingono un quadro ricco di colori naturali e spontanei rappresentati sul palcoscenico di quella via, compresa la storia d’amore dei suoi genitori.

“Riconoscevo – sono ancora parole dell’autore – ogni singola casa di via Laura, che associavo ai nomi o soprannomi delle signore che vi abitavano”.

Sono passati tanti anni, ma per Fanelli quella via, posizionata tra via Michele Imperiali e via Palomba, è ancora più viva che mai, quasi che la sua vita, seppur per un attimo, si fosse fermata in quel posto, senza muoversi di un solo centimetro. Scrive: “Le lunghe ore assolate nelle quali via Laura restava deserta e laboriosa. Un’aria sospesa di luce estiva torrida e di occasionali oasi d’ombra e fresco, di abitazioni tutte ugualmente dignitose e accoglienti, senza distinzioni

di altezze, di rifiniture, di pregio. Di un asfalto nerissimo, spesso, profumato e senza buche. Di pace, piena delle vite delle persone in carne e ossa di cui vi ho parlato e di tanti altri, sempre lì, presenti in quel nostro mondo, piccolo e grande, vero”.

La seconda parte “Un anno, un giorno, al tempo di Carosello” è la cronaca di un giorno qualunque della sua infanzia e di un anno, raccontato mese per mese, quando il tempo scorreva lento.

Nella terza parte, “D’estate”, trovano posto le vacanze estive trascorse con la famiglia a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto. Emerge attraverso numerosi quadretti e personaggi la felicità piena dell’estate al mare nel mese di luglio di metà anni ’70 in una Campomarino incontaminata e semideserta.



Segue il racconto del campo scuola estivo della Diocesi di Oria, dell’agosto 1978, un modo di stare insieme di ragazzi che si preparano alla vita mediante un’esperienza forte di vita comunitaria.

Il viaggio è un consolidato tòpos letterario, e il viaggio nella memoria un viatico adoperato da tanti scrittori, con esiti a volte luminosi a volte scialbi. Il testo di Michele Fanelli, un memoir che si dipana lungo gli anni dell’adolescenza e della giovinezza, lascia nella mente del lettore una scia di gradevolezza senza indulgere in un amarcord compiaciuto.

L’autore, in queste pagine che serbano la delicatezza di un’intima confessione, sembra mosso dall’urgenza di rievocare un periodo della propria vita ricostruendolo con mano sicura, attingendo ad una memoria ben salda. Così, tra un capitolo e l’altro, seguiamo le vicende del protagonista in un susseguirsi di episodi scanzonati, ironici e talvolta amari. Protagonista è anche la terra che ha dato i natali all’autore e la comunità che lo ha accolto, con i tanti personaggi descritti nei loro tratti peculiari, a cui sarà inevitabile affezionarsi. D’altronde, come ha affermato il filosofo Walter Benjamin, “il narratore è colui che sa trasformare la sua esperienza nell’esperienza del lettore” e l’autore, con una lingua piana e godibile, è riuscito mirabilmente a restituirci quei ritratti di vita quotidiana e quelle atmosfere in cui si riconosceranno tanti “baby boomers”.

Il libro è disponibile nel Web sui principali marketplace (Amazon, Ibs, Feltrinelli, Il Libraccio) ed a Matera presso la Libreria Di Giulio. A dicembre è in programmazione la presentazione del libro a Matera.

