E domani festa per il co-patrono San Giovanni da Matera

La schiera dei Santi della Città dei Sassi è numerosa e ben tre sono Patroni o Protettori. Oltre alla Madonna della Bruna, che merita maggiore attenzione da quanti conoscono poco la Festa e rischiano di intaccarne la tradizione , e a Sant’ Eustachio, c’è anche san Giovanni da Matera. Devoti e associazioni ricordano, allegandone un ricordo, che domani 20 giugno sarà ricordato con una Messa in Cattedrale e presso la Chiesa del Borgo Venusio. E’ l’occasione per ricordarne gesta, percorsi durante un periodo dell’anno Mille che vide Matera svolgere il ruolo d porta d’Oriente. Nel solco di una accoglienza concreta in caverne ,asceteri, cenobi dell’habitat rupestre simili a quelli della Cappadocia ( Turchia) che portano simboli, segni, icone e riti della cristianità e della Civiltà mediterranea.

la nota dell’associazione

IL 20 GIUGNO RICORRE LA GIORNATA DI FEDE POPOLARE PER SAN GIOVANNI DA MATERA CHE NELL’XI SECOLO FU PORTA APERTA AI FRATELLI BIZANTINI

L’Italia meridionale tra la fine del XI e l’inizio dell’XII secolo è percorsa da importanti cambiamenti politici, culturali ma soprattutto religiosi,. I Bizantini e i Saraceni lasciano le terre in mano ai Normanni che, armi in pugno, la riunificheranno sotto un unico regno, gettando – con Ruggero II° prima ancora che con Federico II di Svevia – le basi per un moderno stato unitario che costringe Conti e Baroni a sottostare al volere del Re. In tale contesto cambierà anche il monachesimo, orientandosi, da uno stile di vita puramente eremitico, praticato in Conventi lontani dai centri abitati o addirittura in grotte solitarie, verso un’esistenza condotta in strutture interne alle Città; la religiosità dell’epoca era ancora impregnata di paganesimo e il diretto contatto con gli uomini e le donne in Città mirava a convertire e redimere, uomini e donne. Nell’anno 1070 circa, Giovanni da Matera, nato nella Città dei Sassi dalla nobile famiglia “De Scalzonibus” ( oggi Scalcione) si forma culturalmente e spiritualmente presso il Monastero Benedettino di San Eustachio, luogo in cui è oggi la Cattedrale di Matera; attratto dalla Vita religiosa, ancora giovinetto, in gran segreto abbandona la sua Città e la sua famiglia per seguire il modello di vita più estremo per un religioso: l’eremitaggio, tradizione penitenziale della cultura ebraica, poi mutuata dalla tradizione religiosa cristiana. Il Digiuno, la preghiera e l’elemosina è stata la sua intera esperienza religiosa. Con tale spirito ha attraversato il suo tempo ed il suo mondo. Giovanni sceglierà di abitare in luoghi ameni, isolati; inizialmente si farà pastore di greggi e servo presso una comunità di Monaci nei pressi di Taranto; in estrema penitenza , con digiuni e preghiere, ha viaggiato eremita per Calabria e Sicilia cibandosi di erbe e fichi selvatici; dorme penitente in una vasca di acqua gelida per vincere il sonno e poter lungamente pregare. Ritorna a Matera. Si rifugia in Ginosa allora territorio di Matera; per due anni non proferì parola; dopo affannosa ricerca del Padre Celeste dopo aver ricevuto finalmente l’intimo colloquio con il Divino egli fonderà la prima Congregazione dei Bianco-vestiti. Instancabile missionario ed evangelizzatore viaggia in Terra di Lucania e Puglia soffrendo persecuzioni e angustie in nome di Dio; in terra di Bari subisce il supplizio delle carceri e delle catene per mano di dominatori corrotti e tiranni; sopporta instancabile il dolore nel qual periodo vive il conforto e la visione di San Pietro, dell’Angelo consolatore e della Madonna. Finalmente liberato, condivide un percorso religioso in compagnia dell’ amico benedettino San Guglielmo da Vercelli postosi alla sua ricerca di santità. Inviato dalla Vergine presso Monte Sant’Angelo, è indirizzato a ricostruire l’attuale Abbazia di Pulsano in terra di Manfredonia, che egli stesso fonderà ed eleggerà a sua principale dimora. Direttamente o per mezzo dei suoi seguaci e successori, per oltre 300 anni verranno edificate altre Chiese che saranno luoghi del silenzio e della penitenza, dove la vita ha avuto un unico scopo: il contatto diretto con la divinità cristiana. Per tutti scelse la Regola Benedettina; ma insistette nel restituire valore al lavoro manuale, alla stretta osservanza della povertà individuale, alla necessità di prestare obbedienza assoluta all’Abate. Il suo tendenziale isolamento, tuttavia, non sarà un completo ritiro dalle questioni del mondo. Egli non si esimerà dal divenire Cenobita e dal predicare nei centri urbani (prima di giungere a Pulsano, ad esempio, sarà presente a Bari, tra il 1127 e il 1128), esortando ad una condotta sobria, casta e caritatevole indicando la regola “AUDITE DISCIPLINAE”. Entrerà, da Abate Pulsanense, direttamente in quello che potremmo oggi definire un dibattito politico e culturale oltre che religioso, assumendo posizioni lungimiranti, talvolta insolite per un monaco e, in definitiva, scomode. Il suo spirito ecumenico lo indurrà a mantenere una porta aperta ai fratelli bizantini, proseguendo un dialogo religioso sempre più difficile da mantenere a causa dello scisma d’Oriente.



La sua saggezza riconosciuta lo condurrà al fianco di Ruggero II° d’Altavilla, al quale offrirà i suoi consigli. La sua ortodossia lo farà schierare con Papa Innocenzo II° e contro l’antipapa Anacleto II°. Conosce i potenti del suo tempo che lo apprezzano e lo temono, subisce anche molte angherie e offese ma il suo carattere e la sua fede lo renderanno un uomo tenace e forte, capace di portare avanti le sue idee ed i suoi convincimenti nonostante le avversità. Servendoci del nostro linguaggio contemporaneo e valutando la sua esistenza e il suo modo di essere con gli attuali canoni, potremmo dire di lui che era un estremista. Per dono di Dio manifesterà per oltre un decennio virtù miracolose e potenza taumaturgica su malati, storpi ed a quanti lo hanno cercato per fede per ricevere grazie. Comanda sulla morte; vince su satana; sana gli indemoniati; decide sulla pioggia liberando i contadini dalla siccità dei raccolti. Manifesta numerosi miracoli in vita alle Genti del Gargano dove ancora oggi viene riverito; torna al padre Celeste in Foggia nell’anno 1139. Fortemente invocato dal popolo, le Sue Sacre Ossa nel 1830 furono traslate da Pulsano a Matera dove sono poste tutt’oggi nell’Urna d’argento presso l’altare dedicato. E’ co-patrono della Città dei Sassi con la Madonna della Bruna e Sant’Eustachio; il 20 giugno il popolo materano e i devoti lo ricordano solennemente in Cattedrale e presso la Chiesa di Borgo Venusio, a ringraziamento delle numerose grazie ricevute ( cfr Libro di Padre Marcello Morelli “I Fioretti di San Giovanni da Matera”) e per quelle che vorrà San Giovanni MT vorrà elargire.



L’Associazione Amici Pro San Giovanni da Matera, che per fede è prodiga a divulgare la Vita Del Santo materano, in occasione della visita a Matera di Papa Francesco nel settembre 2022, auspica che l’Urna contenente le Sacre Spoglie di San Giovanni da Matera, venga esposta ai fedeli e posta al di sotto dell’altare durante la celebrazione di piazza del Papa così come furono poste in Piazza della Visitazione in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II° giunto a Matera il 21 aprile 1991. Per i materani e per il popolo di Pulsano ( Manfredonia) San Giovanni da Matera è il “Santo della pioggia”. Bello da richiamare. La mattina del 21 aprile 1991 l’Urna del Santo esce dalla Cattedrale per essere posta sotto l’altare in Piazza della Visitazione; il trasferimento è accompagnata da una imponente pioggia; all’arrivo di Papa Giovanni Paolo II°, giunto in elicottero in terra materana, la pioggia cessò con una esplosione di sole. ll sito www.sangiovannidamatera consente approfondimenti sulla Vita del Santo materano.

Matera, 18 giugno 2022

Emanuele D’ADAMO

Presidente Associazione Amici Pro San Giovanni da Matera