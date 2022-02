…al secolo ”Il Fosco” Vitantonio Fosco e ”Il sommo” Giuseppe Lamola , appassionati di fumetti della vicina Laterza ( Taranto) che portano dentro la loro passione e sui social il nome di una nota collana contrassegnata dall’editore Bonelli. Sì proprio quella di eroi di fumetti senza tempo come Tex, Zagor, Mister No e tanti altri. Li abbiamo incontrati a Matera, in piazza Vittorio Veneto, davanti all’edicola Futura per il firma copie del numero 900 di Diabolik, con la sequenza interminabile di dediche del disegnatore ufficiale Giuseppe Palumbo. E con loro un altro appassionato Danilo Barbarinaldi dell’associazione materana ”Stranenuvole”, che ha sostenuto l’iniziativa con gli Audaci e l’editrice Astorina. Da cosa nasce cosa e, fumettando, fumettando, ”contageranno” ( il termine è di moda) neofiti e appassionati perchè i fumetti diventino – si spera – una passione che coinvolga grandi e piccini. La voglia di fare e di collaborare c’è e un colpo d’ala…può venire proprio da Giuseppe Palumbo. Del resto passione e professionalità con Palumbo ( le tre ”P” del fumetto italiano) sono la chiave che apre tutte le porte ( la quarta ”P”). Vedremo. Per ora Vitantonio, di solito silenzioso ma per l’occasione è stato loquace, e Giuseppe curatore e animatore degli Audaci continuano a lavorare sul blog e sui social, che hanno utilizzato a piene mani durante la pandemia e con interviste di livello come quelli di Palumbo, Bonelli e altri. Guardano anche al reale, alla piccola realtà di Laterza, per fare rete. Hanno pensato anche all’edicola della piazza principale quale luogo di animazione per la cultura fumettistica. Non è facile. Ma il positivo esempio di Matera potrebbe contribuire a ravvivare la fiamma di una passione senza età. Del resto la fortuna aiuta gli Audaci…e una scorsa sulla home page e al ‘chi siamo’ su gliaudaci.blogspot.com conferma che sono sulla buona strada. Auguri.