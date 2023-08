E dallo ”scrigno” dei Sassi venne fuori l’arte di Mimmo Taccardi

Un tema ” La favola surreale dei Sassi” e una mostra che è alla terza edizione, ma con tante novità. Un quadro,in particolare, tra i tanti di tutte le dimensioni e temi realizzati dall’artista materano Mimmo Taccardi, nella chiesetta di Sant’ Eligio, sintetizza le tante preziosità culturali custodite in un forziere con manufatti di tante forme e colori. E la chiave, raffigurata accanto, può essere utilizzata da persone con una sensibilità particolare come Mimmo, nel riprendere segni, storie, lasciti della tradizione e della vita dei rioni Sassi. Così accanto al Monacello, ai cuccù,i fischietti in terracotta, c’è la gente dei vicinati nella luce dei lampioni e in quello dell’amore che lega una coppia di innamorati o gente che sa vedere dove stelle, luna e miagolii si incontrano, tra passato e futuro.



E’ la Matera dei set cinematografici con 007 che sfida in auto i malintenzionati , quella dei giovani e dei progetti rimasti nella cornice, purtroppo, della Matera Open future dell’anno da capitale europea della cultura.



Taccardi non ha mancato di dedicare un omaggio a grandi nomi dell’arte, di stili ed epoche diverse da Botero,a Magritte a Mirò a Picasso. L’artista, ancora una volta, con scelte di angoli del cuore antico ha tirato fuori la luce giusta per parlare di Matera e della vita dei Sassi, senza nostalgie ma con la voglia di far sapere e fare incontrare la nostra cultura con quanti la conoscono appena, la ignorano quando si tratta di tutelarla e valorizzarla, o capitano dalle nostre parti restandone rapiti. Una mostra con tante opere cesellate a mano…come sa fare un orefice o un fabbro. E Sant’Eligio è il patrono di artigiani che legano lavoro e arte. Coincidenze? Era il luogo giusto per la mostra di Mimmo. Potete visitaral fino a 1 settembre.