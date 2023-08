E’ cominciata, in 11 tappe, la Festa di Comunità del Gezziamoci

Musica, trekking, concerti e, naturalmente tante cose buone (anche a tavola) e momenti da condividere in spensierata amicizia. La famiglia allargata del festival per tutte le stagioni, Il Gezziamoci, ormai ha contagiato territori, piccole comunità soprattutto, e questo fa piacere e fa riflettere. A scorrere il programma, con luoghi e musicisti che diventano tutt’uno nell’agorà, piazza, vengono fuori le buone pratiche di fare poche iniziative, dai costi contenuti, ma supportate da buoni propositivi: fare rete, coinvolgere, far conoscere e con una ”nota musicale” (mista a buona volontà e a buon senso) si può riuscire laddove la politica tra annunci, bandi, avvisi e programmazione da monitorare ( è qui il nodo) hanno portato a scarsi risultati. Se l’emigrazione, giovanile continua, un motivo ci sarà e sono le motivazione, le condizioni per restare a Chiaromonte o a Grottole. La ”rete” culturale, che cultura e sostanza del territorio, ha questa portata e viene testata sul campo per quello che si è visto, fatto e si intende fare con il concorso di tutti. Basta poco, come il Gezziamoci per contenere la frana ( soprattutto nelle aree interne) dello spopolamento. Pensateci in queste 11 tappe nei nostri centri.



Dal 1° al 22 agosto Gezziamoci propone undici appuntamenti in undici comuni lucani

Ad agosto Gezziamoci continua a coinvolgere i territori con laboratori di musica, trekking sonori e concerti di qualità

Dal 1° al 22 agosto saranno 11 le iniziative di Gezziamoci 2023 che coinvolgeranno altrettanti paesi compresi nelle provincie di Matera e Potenza: per il 2023 infatti Onyx Jazz Club ha scelto di portare i suoi concerti in tutta la regione siglando un protocollo di intesa con le amministrazioni comunali che hanno aderito alla Rete Culturale del Gezziamoci.

Sarà una festa con le comunità che attraversa l’intera Basilicata e incarna in pieno la missione del Gezziamoci: far scoprire il territorio attraverso la musica con azioni e progetti condivisi tra l’Associazione e i cittadini. Da Miglionico ad Avigliano, da San Severino Lucano fino a Grottole, Gezziamoci 2023 porterà laboratori di musica d’insieme, sonorizzazioni visive, concerti nelle piazze e negli scorci più suggestivi dei borghi.

La Rete Culturale Gezziamoci è dedicata alla promozione delle specificità ambientali, culturali, storiche dei paesi lucani che sono espressione di un raro equilibrio tra la presenza dell’uomo e della natura in grado di stimolare sentimenti di armonia e bellezza in artisti, viaggiatori, ospiti e residenti. La Rete Culturale del Gezziamoci nasce nel 2022 per coinvolgere attivamente tutto il territorio nelle iniziative dell’Onyx Jazz Club con un protocollo d’intesa stipulato tra l’Associazione Onyx Jazz Club, i Comuni aderenti e la Provincia di Matera ed ha per oggetto la nascita di una Rete tra soggetti pubblici e privati che intendono promuovere lo sviluppo delle realtà locali attraverso la cultura e la valorizzazione delle risorse tangibili e intangibili del territorio.

“Abbiamo sostenuto con convinzione la Rete Culturale del Gezziamoci – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – sia perché intendiamo perseguire l’obiettivo di contribuire a rinforzare il nostro ruolo di ente che promuove la cultura sotto ogni aspetto, anche con uno sguardo alla valorizzazione del nostro bellissimo territorio, ma anche per affiancare gli altri Comuni aderenti alla rete con l’intento di consolidare questo nuovo sodalizio”.



Ad Avigliano martedì 1 agosto alle 21:00 si esibiranno nel Chiostro Comunale Saverio Pepe e Pierdomenico Niglio con il progetto “Pepe canta Battiato”; mercoledì 2 agosto alle 21:00 in Piazza del Popolo a Miglionico sarà il Trio formato da Vitantonio Gasparro al vibrafono, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria a portare la musica in uno dei borghi più belli d’Italia; sabato 5 agosto sempre alle 21 a San Severino Lucano Patrizio Trampetti – illustre esponente del folk revival, già fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, autore di brani per Bennato, Baccini, Peppe Barra – e Jennà Romano – leader dei Letti Sfatti, vincitore di un Premio Ciampi per la ricerca musicale, che ha scritto canzoni e collaborato con artisti del calibro di Lucio Dalla, Napoli Centrale, Francesco De Gregori, Fausto Mesolella, Erri De Luca, Tricarico, Arisa – si incontreranno, per una proposta che attinge al folk e d’autore, un viaggio nella musica che ripercorre i più svariati colori delle composizioni popolare.



Domenica 6 agosto ad Acerenza sotto la Torre dell’Orologio Civico risuoneranno le note struggenti di Astor Piazzolla suonate dal duo di Vince Abbracciante alla fisarmonica e Aldo Di Caterino al flauto per il progetto Oda para Astor; Piazzolla è stato il musicista che ha rivoluzionato il tango, portandolo da genere musicale dedicato al ballo a musica colta da ascoltare in teatro, inserendo elementi di musica contemporanea e jazz. Il duo vuole omaggiare il grande bandoneonista argentino, eseguendo e rileggendo alcune delle sue più belle opere come Adios Nonino, Oblivion, Muerte del Angel, osservando un profondo rispetto per le meravigliose melodie, concedendosi alcuni spazi dedicati all’improvvisazione.

Lunedì 7 agosto ad Accettura alle 21:00 nella Piazzetta degli Artisti Antonello Losacco porta Respira, una proposta musicale in cui il linguaggio jazzistico incontra paesaggi sonori che rimandano all’impressionismo e alla musica da film dal sapore autentico e tipicamente europeo, una performance in cui il contrabbasso di Losacco incontra gli archi per offrire quadri di bellezza cristallina, grazie all’equilibrio tra la ricerca sul suono e la forza espressiva del quartetto d’archi.

Martedì 8 agosto alle 21:00 a Chiaromonte nell’Anfiteatro Naturale del Parco Torre della Spiga, Cosimo Maragno Trio movimenterà la serata con un repertorio di standard jazz e swing della tradizione americana e italiana insieme a Bruno Montrone all’organo Hammond e Dario Riccardo alla batteria.

Venerdì 11 agosto Umberto Viggiano, in Trio con Giuseppe Venezia al contrabbasso e Tony Miolla alla chitarra, si esibirà ad Aliano in Piazzetta Panevino con brani della tradizione jazz manouche, genere musicale che mischia le sonorità della musica tradizionale zingara con quelle del jazz di oltre oceano per un concerto in cui il ritmo diventa il grande protagonista della serata.



Domenica 13 agosto a Genzano in Piazza Margherita arrivano Michele Sannelli&The Gonghers, vincitori del Primo Premio e Premio del pubblico 2022 del Concorso nazionale Chicco Bettinardi. La formazione, nata nelle aule del Conservatorio di Milano, ha da sempre lavorato su una fusione sperimentale del jazz con altri generi musicali: seppur vicino al prog jazz, quello che il gruppo fa è musica nel senso più puro del termine.

Giovedì 17 agosto a Latronico alle 22:30 in Piazzetta San Giovanni, Pepe canta Battiato, un’esibizione di Saverio Pepe e Pierdomenico Niglio che offre un punto di vista diverso sul cantautore catanese, un’idea fortemente contemporanea che si intreccia con gli echi dei brani pubblicati tra il 1972 e la metà degli anni ’90.

Il 19 e 20 agosto a Sasso di Castalda doppio appuntamento con Banda Rei: sabato alle 18:30 trekking sonoro con partenza da Piazza Rocco Petrone e domenica concerto al Belvedere, salita San Nicola, alle 19:00. Nata per le strade di Bologna Banda Rei è un collettivo di musicisti colorati e poliedrici, una band versatile e prêt-à-porter dove la mancanza di ingombranti strumentazioni rende agili e compatti musicisti e interpretazioni.

Lunedì 21 agosto a Grottole nel Centro Gerardo Guerrieri, Sophia Tomelleri, Simone Daclon, Alex Orciari, Pasquale Fiore, con il supporto di Kevin Grieco e Rossella Palagano saranno i docenti dei laboratori di musica d’insieme in programma alle 10:00 e alle 16:00. I laboratori continueranno anche il giorno successivo, martedì 22 agosto alle 10:00 sempre nel Centro Guerrieri. Mentre alle 21:00 nel centro storico di Grottole la vincitrice dell’edizione 2020 del Premio Internazionale Massimo Urbani e del Premio Nuovo IMAIE, Sophia Tomelleri, sarà in concerto con il suo quartetto. La sassofonista milanese si avvale di musicisti ai quali è accomunata dall’attenzione verso la storia e la tradizione della musica afro-americana che non impedisce loro di sviluppare composizioni originali con l’ambizione di definire un suono originale di gruppo.

La programmazione estiva di Gezziamoci 2023 continua con gli appuntamenti di Matera dal 23 al 27 agosto e il 24 settembre a Latronico.

