Due Ramarri per Palumbo “in volo” con Rocco

E se ci mettiamo anche un’altra ”R” quella dell’intervista che il noto fumettista materano, che da anni vive a Bologna e lì laddove lo porta la creatività, ha rilasciato a ”Repubblica” sul numero del 22 , vien voglia di andare a riprendere i vecchi fascicoli tematici ( da ripubblicare !) con quel piccolo rettile che, nel 1986 ,portava alla scoperta della Città dei Sassi con la collana didattica ” Matera”, durante l’assessorato alla cultura guidato da Nicola Rizzi. Roba per le scuole ma quel Ramarro, di lì a poco, subì una evoluzione e divenne il Primo Supereoe Supermasochista per le edizioni Primo Carnera. E allora l’articolo di Valerio Bindi, che per ovvi motivi non possiamo riprodurre, sui Due Ramarri, Giuseppe Palumbo e la mostra dedicata a Rocco Scotellaro ( allestita a Matera presso nell’ex ospedale San Rocco) e con un lavoro ” Al bivio. La giovane scalmana di Rocco Scotellaro” sono un ulteriore contributo a far conoscere -attraverso la maestria nel disegno e nei testi di Giuseppe Palumbo-un pezzo di storia del meridionalismo militante.