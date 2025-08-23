Due date e un ricordo di ” Bice” Domenica Moliterni

Tanti, che hanno i capelli bianchi, la ricorderanno dietro al bancone della Tabaccheria di via Fiorentini prima e in via Fermi dopo, a soddisfare le richieste dei fumatori, per questo o quel pacchetto di sigarette, con tanta precisione nel fare i conti e con una scatola di caramelle alla menta o per la tosse…che deliziavano il palato. E poi una battuta, veloce, un saluto e un’occhiata al lumino votivo che era sullo scaffale. E il ritratto in estrema sintesi di Domenica Moliterni, detta ‘Bice’ nata a Matera il 24 agosto del 1919 e deceduta il 21 agosto del 2014. A ricordare le due date, che si rincorrono, è Franco Vitulli, ex tenente della Polizia locale di Matera, che ha la buona abitudine- sempre più rara- di ricordare storia, tradizioni della Città dei Sassi e

personaggi che hanno lasciato un impronta per quel contatto umano, semplice e concreto che ebbe per generazioni di concittadini, dai rioni Sassi al Piano. Bice era figlia di Rosaria Traietta vedova Moliterni soprannominata ”Rosaria del Sale”.



E sali e tabacchi erano la merce dei Monopoli di Stato, venduta, in quel tipo di esercizi contrassegnata da un disco policromo posto all’ingresso. Operò per tanti anni nei rioni Sassi, in via Fiorentini al civico 261 e poi in via Enrico Fermi 13. Gli ultimi anni di vita- precisa Franco Vitulli- li trascorse nella sua abitazione di via Einaudi 99.

” Ho un caro ricordo di Bice per la stima e l’amicizia reciproca coltivati per anni- ricorda Franco, che ha avuto modo di incontrarla in più occasioni. Era una persona conosciuta, che trascorreva gran parte della giornata nella tabaccheria. Conosceva tutto di tutti, era informatissima”. E i ricordi si susseguono. Come non ricordare, e ne siamo testimoni, la prima tabaccheria in via Fiorentini, negli anni Settanta, dove accanto alla filiera della sigarette ”Nazionali, Alfa, Esportazione, Colombo” c’erano anche pochi marchi internazionali come Muratti, Marlboro, Mercedes, HB, Peter Stuyvesant, President, North Pole? Sigarette che era possibile comprare anche sfuse, inserite in bustine di carta. Amarcord. Franco Vitulli, con la dotazione di foto a corredo di questo ricordo, riporta anche quanto descritto nel libro ” Sassi e Santi” di Giovanni Caserta, Antonio e Davide Giampietro, per la editrice Bmg Matera (1984), citando la devozione della madre di Bice per l’edicola votiva- prossima alla tabaccheria di via Fiorentini- dedicati ai Santi Francesco da Paola, Maria Santissima della Bruna ed Eustachio.



” E’ un trittico bello e ben conservato… Si legge la seguente scritta ‘ a devozione di Damiano Ricciutelli. L’edicola è stata realizzata in una piazzetta molto antico del Sasso Barisano, sulla parete dell’abitazione di Rosaria Traietta, vedova Moliterni,, soprannominata ‘Rosaria del sale’ ( a motivo della rivendita da lei gestita). Signora molto devota la Moliterni, ripristino le tre immagini nel 1954.Chiamò il popolo a partecipare all’inaugurazione ed invitò il sacerdote don Pietro Pizzilli a celebrare messa e a benedire le tre immagini. In occasione della festa della Bruna la signora Moliterni invitava i vicini alla recita del rosario e raccoglieva un po’ di soldi. Questi servivano per pagare i fuochi pirotecnici, che si facevano scoppiare al passaggio del quadro della Madonna, all’alba, durante la processione dei pastori. Quando,poi, si avvicinava la festa di San Francesco da Paola, la signora Moliterni organizzava i 13 venerdì, che iniziavano nel mese di gennaio e si concludevano intorno alla festività pasquale. La stessa,poi, in compagnia di alcuni vicini, si recava nella chiesa di San Francesco da Paola, per partecipare a particolari riti. Analoghe celebrazioni venivano organizzate in occasione della festa di Sant’Eustachio. Secondo notizie attinte da una anziana signora, il posto in cui è attualmente l’edicola fu scelto perché, in quei paraggi, era stato ucciso un uomo: la presenza dei tre santi doveva servire a scacciare la ”malombra”. L’edicola veniva illuminata con lampade elettriche e ad olio, che venivano sistemate in una vicina nicchia, appositamente costruita…”. Ricordi e anche un progetto rimasto a livello di buone intenzioni. E’ quello di monumento da dedicare a ”Bice”. Chissà che non sia la volta buona…

LA FOTO DELLA TABACCHERIA DURANTE IL VENTENNIO

