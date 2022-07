Dorfles, Nespolo e Serra in “Continuum”

Gillo Dorfles, Ugo Nespolo e Margherita Serra. Un critico d’arte, un’artista e scrittore, e l’eclettica artista Margherita Serra, vulcano di idee e sempre pronta a tirare fuori tocchi d’arte dove meno te l’aspetti e con materiali , colori che attendevano solo lei per emergere a dignità artistica. E’ il filo conduttore della mostra ” Continuum” che sarà inaugurata a Matera il 14 luglio prossimo, invitati anche i francesi nel giorno della festa nazionale, presso gli spazi espostivi che la Serra ha nei Sassi , in via Madonna delle Virtù ai numeri 81 e 83. Nella locandina orari di visita, contatti e il riferimenti di quanti hanno contribuito all’evento. La mostra resterà aperta per un mese.

CARTOLINA_def-compresso