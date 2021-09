… Se ne parla da un po’ e chissà che l’autore di ” The Passion” a 19 anni dall’uscita di quel kolossal non torni a Matera per il seguito di quella storia biblica (e non solo) che dalla Crocefissione porta alla luce della Resurrezione. Anche Roberto Montanari, fotografo free lance, che ha inaugurato alla Galleria Arti Visite di Matera una mostra fotografica di ottimo livello https://giornalemio.it/cinema/007-nei-sassi-fino-allultimo-scatto-di-roberto-montanari/ la attende. Nel frattempo parlano le foto e quanto di positivo si è detto su quella esperienza nella serata inaugurale.



Ed è l’occasione per fargli le domande giuste, in sequenza come gli scatti di una reflex o come la pistola di 007 in ” No time to die” che vedremo presto al cinema e nella prima nazionale di Matera il 29 settembre,

“Lo scatto che mi ha colpito ? Ce ne sono tanti – dice Roberto. E tra questi molti con il protagonista del film Daniel Craig, che è una persona carismatica. L’ho visto anche come si muoveva. Dominava la scena, nonostante il regista cercasse di dargli delle indicazioni. La foto alla quale sono affezionato è quella del salto perchè rende l’idea della difficoltà, della prodezza tecnica e della velocità dell’azione”. E quello che è riuscito a carpire è una sequenza che riguarda il salto dello stunt man sul motociclista per bloccarlo e farlo cadere a terra.



”Ho intuito – precisa – quello che stava per accadere e ho scattato una sequenza dietro l’altra. La scena si svolgeva sopra il Casale e io ero appostato dalla parte di San Biagio. In linea d’aria dovevano essere n 500 metri. Ho scattato con un obiettivo potente, ma non di qualità eccelsa, un 800 duplicato a 1600 che ha documentato quello che stava accadendo. Con la mostra ho dimostrato che è importante il documento, perchè una opportunità del genere non si ripeterà”



Molti scatti di Roberto Montanari sono stati pubblicati su The Guardian, Daily Mail e altre anglosassoni, ma anche australiane, tedesche che hanno acquistato e pubblicato le foto, tramite agenzie on line. “La cosa non ha fatto irritare la casa di produzione – dice Roberto, perchè l’attività di documentazione dei cosiddetti paparazzi non è tra quelle imputabili penalmente, per quanto concerne diritti e copyright della produzione .Il fotografo, cioè, svolge una attività di documentazione, relazione e divulgazione di quello che accade normalmente nella vita quotidiana” La mostra adesso viaggerà. Ci sono richieste in Italia da una galleria di Fanano ( Modena) e Modena. Ultima domanda, se sta inseguendo un altro film…” Par che debba arrivare Mel Gibson…”. Dopo The Passion, Resurrection? Roberto pronto anche su una sequenza di immagini di resurrezione. E quanto all’obiettivo dovrà arrivare fino in Paradiso…



“James Bond tra i Sassi’ MOSTRA FOTOGRAFICA

Il 27 settembre 2021 si inaugura a Matera in via delle Beccherie, 41 Matera, presso la Arti Visive Gallery la mostra fotografica “James Bond tra i Sassi” del fotografo e redattore free lance Roberto Montanari.

L’evento è promosso, sostenuto e organizzato dal MIP Matera International Photography e dal CNA Comunicazione e terziario avanzato – Sez Fotografia.

Il Progetto fotografico è stato realizzato durante le lavorazioni del film ‘No Time To Die’, negli antichi rioni Sassi di Matera nel 2019. Il film sarà presentato al pubblico in occasione della prima mondiale a Londra e la prima nazionale a Matera.

Un importante evento che si aggiunge alla lunga lista di produzioni cinematografiche a livello internazionale nella città di Matera; un altro importante tassello nella grande storia del Cinema di questa comunità millenaria.



L’esposizione sarà accompagnata da una slide show su monitor tv, per raccontare con gli occhi del reporter: la tecnologia, la professionalità del cast e dei tecnici, la solidità della produzione impreziosite dallo sfondo unico degli antichi rioni Sassi di Matera.



Le fotografie realizzate nello stile del reportage, dal fotografo osservatore non inviato, si propongono di fissare nella memoria collettiva il passaggio del ruolo dei Sassi di Matera, da protagonisti dei film storico religiosi, già cambiato con la realizzazione di un’altra produzione e di due fiction; a protagonisti del moderno cinema d’azione e, di sottolineare il ruolo mai tramontato della fotografia di reportage come testimonianza di momenti storici.



Nella serata inaugurale erano presenti: l’autore Roberto Montanari, Il Direttore artistico del MIP Antonello Di Gennaro, il presidente CNA Basilicata Leo Montemurro, Mino Di Pede e Franco Di Pede della Arti Visive Gallery, l’assessore comunale alla Cultura Tiziana D’Oppido e tanti amici fotografici. Il progetto è stato reso possibile grazie alle aziende private sensibili allo sviluppo culturale del nostro meraviglioso territorio.

