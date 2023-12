Donne coraggiose? Il Sud ne ha bisogno. Spunti dal libro di Riccardi

Ne avevamo parlato nella recensione pubblicata nell’ottobre scorso, https://giornalemio.it/cultura/coraggiose-e-non-solo-le-donne-del-doppio-riscatto-del-sud/ , al libro del collega, saggista e soprattutto ”ricercatore” d’altri tempi Riccardo Riccardi che martedì 5 dicembre presenterà a Matera, presso il circolo la Scaletta” Le impavide donne del Sud. Donne che hanno cambiato la storia del Mezzogiorno” edito da Les Flanerus. Non ci addentreremo nella descrizione delle protagoniste del recente passato, ma auspichiamo che- dopo aver assistito alla presentazione e, soprattutto, letto il libro- ci sia una diversa e motivata considerazione sul ruolo che le donne possono e debbono avere per il rilancio di un Sud, e la Basilicata ne è un esempio, alle prese con una ricorrente emigrazione giovanile e con i ritardi per colmare quel gap infrastrutturale e imprenditoriale, che conferma (purtroppo) l’attualità della Questione Meridionale. Donne impavide, coraggiose di oggi , non indugiate…e fatevi avanti con la tenacia di quante vi hanno precedute, nonostante pregiudizi, resistenze e luoghi comuni che ancora oggi ne ostacolano visibilità e partecipazione.

Presentazione Libro

Le impavide donne del Sud.

Donne che hanno cambiato la storia del Mezzogiorno

Di Riccardo Riccardi

Martedì 5 dicembre 2023 – ore 18

Sede Circolo La Scaletta, Via 7 Dolori – Matera

Sarà presentato martedì 5 dicembre alle ore 18 nella sede del Circolo La Scaletta, in via sette dolori a Matera, l’ultimo libro del saggista e giornalista Riccardo Riccardi dal titolo “Le impavide donne del Sud. Donne che hanno cambiato la storia del Mezzogiorno” (Les Flaneurs edizioni).

E’ il racconto delle vite di donne, che hanno infranto tabù, regole, che hanno rovesciato consuetudini modificando con il loro coraggio, il loro anticonformismo, i loro comportamenti rivoluzionari per gli anni in cui hanno vissuto, la storia del Mezzogiorno. Donne che hanno lottato per affermare la propria personalità imponendo modelli e idee in grado di indicare un nuovo modo di intendere i rapporti di genere.

Il libro di Riccardi consente di scoprire le storie di persone dimenticate che non hanno ricevuto il meritato riconoscimento per aver segnato percorsi inediti creando le basi per una coscienza femminile più consapevole indipendente e libera. Un lavoro che ha il pregio di colmare una lacuna nella memoria comunitaria del Sud, richiamando l’attenzione sul ruolo della donna nella crescita sociale e civile dell’Italia meridionale.

“Abbiamo voluto – spiega il presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi – insieme al Rotary club e al Soroptimist club di Matera, dedicare un pomeriggio alla scoperta di quest’ultimo e apprezzatissimo lavoro di Riccardo Riccardi, giornalista e scrittore di riconosciuta qualità. E’ un modo per omaggiare le donne del Sud che non appaiono sui libri di storia ma che hanno inciso nella vita della nostra comunità, lasciando insegnamenti ed esempi tuttora attuali”.

Riccardo Riccardi, saggista e giornalista barese, da anni indaga sugli aspetti meno noti del Sud d’Italia. Ha pubblicato: I Pomarici – Storia di un’antica famiglia meridionale, Levante Editore, Bari 2003 e 2006; L’impresa di Felice Garibaldi e il Risorgimento in Puglia(1835-1861), Congedo Editore, Galatina 2007 e 2010; Album Lucano – Famiglie, personaggi e immagini ritrovate, Antezza Editore, Matera 2008; Una famiglia borghese meridionale – I Porro di Andria, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2013; Spezierie e Farmacie in Terra di Bari, Adda Editore, Bari 2015; Riscatto materano – La vocazione del “fare” della borghesia cittadina, Les Flaneurs Edizioni, Bari 2018; Matera – Breve storia della città dei “Sassi”, Les Flaneurs Edizioni, Bari 2018; La Dinastia Ulmo – Un viaggio sospeso nel tempo tra Matera, Taranto, Martina Franca, Castellaneta, Locorotondo, Ottaviano e Napoli, Edizioni dal Sud, Bari 2019; Lucania Felix, Lilit Books, Montescaglioso 2021; Puglia, Viaggio nelle dimore storiche, Adda Editore, Bari 2021 e 2022. Collabora con il magazine Wine Fashion Europe e con numerose altre riviste. È stato direttore artistico delle manifestazioni “Aspettando il 2019” a Matera e “Il Paese dei Libri” a Montescaglioso.