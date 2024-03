Donna è Futuro, una mostra, un progetto che lega tante ”S”…

Così scuola , il Liceo artistico di Matera, sindacato ( la Cisl) sentimento, sperimentazione, sacrificio…. sono alcune delle declinazioni delle ” S” che abbiamo trovato visitando la mostra ” Donna è futuro” presso le sale delle ex scuderie di Palazzo Malvezzi, realizzata dagli studenti e dal coordinamento della Cisl in occasione della giornata internazionale della donna. Ma sarebbe riduttivo concentrarla nel calderone delle tante, pur lodevoli iniziative di diversa tipologia, dell’ 8 marzo. Dietro c’è un progetto attivato nei laboratori della scuola, che ha portato ragazze e ragazzi a ripiegarsi su spunti, modelli, tecniche diverse incidendo su volti, anima, occhi, movimenti del mondo femminile riportano su tela o modellando e decorando argilla e altri materiali, che colpiscono e non poco il visitatore. Un invito a guardare, riflettere, oltre le forme e gli sguardi riprodotti, che sprigionano una energia protesa al rispetto e alle opportunità, che donne e uomini devono avere per costruire un domani migliore.



E il lavoro, la formazione, l’umiltà di imparare, ripiegarsi su una condizione – quella femminile- che ha una marcia in più per gettare cuore e progetti oltre l’ostacolo, rappresentano il messaggio di ”futuro della mostra. Opere che meritano di farsi conoscere e di avviare, insieme al sindacato, un percorso che può portare a opportunità di lavoro che la mostra ha tirato fuori dai giudizi dei visitatori e con alcune richieste di potere acquistare le opere esposte. E’ una delle tracce del “futuro” della mostra, con la consapevolezza che occorre sempre studiare, ricercare, percorrere fino in fondo la strada della creatività.Attendiamo altri appuntamenti tra scuola, sindacato , comunità locale e offerta culturale che ha nelle giovani, nei giovani, quella marcia in più che può portare valore aggiunto alla dimensione ”concreta” delle pari opportunità, ne fatti, nei progetti, aldilà della convegnistica spesso retorica inebriata dal profumo di mimose, che lasciano le cose come stanno. Ragazze, ragazzi il futuro è vostro e passa per la vostra creatività.



C’è la Cisl che con Margherita Dell’Otto, abituata da sempre a confrontarsi con i giovani sui posti di lavoro, che una mano , anzi tutte e due, può darla. Un segno di attenzione da portare avanti insieme al preside, agli insegnanti del Liceo artistico, che ha una identità precisa, pur essendo confluito nella sigla unica dell’Istituto di Istruzione superiore ” Carlo Levi – Emanuele Duni”. E a rafforzare questa identità vale l’antico detto popolare: ”Impara l’arte e mettila da parte…” per il tuo futuro e per quello del Paese.







la tessera di socio onorario della cisl