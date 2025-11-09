Donna Dorotea Barresi”grande di Spagna” merita una fiction

E lo spunto sulla grande dama siciliana del ‘500,grande di Spagna, governatrice della casa dell’infante Filippo III, ci viene dalla lettura- davvero appassionata e di alto valore storico- del libro di Francesco Scirè Risichella ” Dorotea Barresi e gli intrighi di corte” ( Il garufi editore). Un affresco dettagliato dell’età feudale, durante la dominazione spagnola, che è un fitto intreccio- come era a quel tempo- tra ambizioni, compromessi,inganni, vorticose passioni, devozione e rispetto per la Corona spagnola, il vicerè dell’Isola, la Chiesa che accoglieva spesso i maggiorenti delle famiglie nobili indirizzati alla guida dei luoghi di culto dalla legge del maggiorascato.Teatro del protagonismo di Donna Dorotea, costellato da lutti, piaceri, successi e ambizioni, il comprensorio di Militello ( oggi Catania) con i casati di Santapau, Barresi e Branciforte e i feudi della val di Noto, delle baronie di Pietraprzia, Militello, Licodia e Mazzarino. E ce ne volle per unire, valorizzare quelle realtà tra delitti,esecuzioni capitali (quello di Girolamo Barresi, accusato di parricidio) matrimoni di interesse, incontri fedifraghi, tradimenti, suppliche, petizioni, mediazioni di badesse e prelati, che nelle 174 pagine del libro sembrano determinate da una regia occulta a metà tra la ”Provvidenza” manzoniana (siamo in largo anticipo con l’autore dei Promessi Sposi) e la legge del ”contrappasso” dantesca della Divina Commedia. E di spunti per capire, analizzare, cosa accadeva e perché nella nobiltà siciliana del Cinquecento ce ne sono davvero tanti. Materiale di prima mano, con tanto pepe, interrogativi, per una fiction nel solco di quanto è stato fatto per famiglie e casati di diverse epoche. Tra queste i Leoni di Sicilia, la Saga dei Florio, il Gattopardo o per la ”Baronessa di Carini”. Altri contesti ma il prezioso lavoro di Francesco Scirè Risichella merita di essere letto e fatto conoscere alle giovani generazioni non solo siciliane, ma meridionali, visto ruolo e peso che la corona di Spagna, gli Aragona ebbero nel Regno delle Due Sicilie con una presenza capillare nel territori.



Anche Matera fu coinvolta in quel contesto, con il conte Giova Carlo Tramontano, esattore delle tasse, e fatto trucidare dalla nobiltà locale, per il suo comportamento esoso e per la svolta ”borghese” che intendeva dare all’economia locale. Di quella parentesi restano il cinquecentesco castello ” Tramontano” rimasto incompiuto, con tre torri realizzati, che il Conte avrebbe voluto realizzare simile al maschio angioino. Non ci fu tempo per pentirsi, come accade per il re di Spagna che abdicò nei confronti del figlio Filippo III, a causa di una grave malattia, ricordandosi di quanto aveva fatto Francesco Branciforte accollandosi le colpe del ”delfino” di Corte che aveva messo incinta una giovane nonostante dovesse convolare a nozze con altra predestinata. Un passaggio commovente, tra coscienza, riscatto, giustizia. ” Tu che con grande altruismo hai preservato dallo scandalo l’onore della corona- aveva sussurrato l’anziano monarca a Francesco- sappi che per questo sarai nominato grande di Spagna e per volontà a suo tempo espressa da mio fratello Giovanni d’Austria d’accordo con tua nonna Dorotea Barresi, avrai per moglie mia nipote Giovanna, sorella di costei, indicando la badessa; ringrazio, dunque, il Signore che mi ha dato , con la sua presenza la possibilità di assolvere questo mio gravoso impegno nell’imminenza del mio trapasso”. E donna Dorotea? Tornò in terra di Sicilia a Properzia per incontrare i nipoti, prima di lasciare quella contea-feudo per la quale si era battuta contro tutto e tutti.

