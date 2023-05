Don Milani? Figura unica e dirompente. Studiatelo e…

…e vi troverete dopo mezzo secolo una figura di oggi, altrettanto dirompente, anche all’interno della stessa Chiesa, come Papa Francesco che non ha peli sulla lingua quando si tratta di essere conseguenziali e di tenere la barra dritta ricordando e applicando il Vangelo. E’ quella forza della coerenza, supportata da esperienza e spirito critico che contrassegnò l’operato del prete di Barbiana, che seppe aiutare gli ultimi accanto agli ultimi. Mica facile per quei tempi. Niente retoriche ma un sano esame di coscienza e tanto rammarico se quell’esempio fosse stato coltivato appieno nella Chiesa, nella società e nel mondo. Sull’argomento interviene con una riflessione Pasquale Tucciariello, fuori dalle celebrazioni spesso rituali di questi giorni e, soprattuto, con i tempi giusti della riflessione. Condividiamo, Pasquale, non si puo’ condensare in poche righe e su watsapp l’operato di don Lorenzo. Alla interlocutrice aggiungiamo l’invito a visitare i luoghi del ”confino” di quel parroco rivoluzionario a Sant’Andrea di, Località Barbiana, 50039 Vicchio (Firenze)

Fare di necessità virtù, Don Milani. Un messaggio whatsApp, un’amica mi chiede un breve immediato giudizio, oggetto di giudizio è don Lorenzo Milani. Se non la conoscessi direi questa è matta. Scrivere un giudizio immediato, e per di più sul telefonino mentre sei per strada, intorno ad un personaggio che ha fatto storia oltre 50 anni fa, è follia da manicomio (in effetti bisogna riaprirli). Ma né lei né io rientriamo in tale forma patologica. E comunque una risposta va data alla mia amica, non puoi fuggire da obblighi imposti per buon senso. Un’occhiata veloce alla rubrica interna al cellulare, la chiamo, in pochi minuti cerco di chiarire anzitutto il mio disappunto quando si chiedono giudizi immediati su questioni imponenti perché si rischia di dire futilità o mezze verità. E poi la mia contrarietà quando mi viene chiesto se e come trovare attuale un pensiero filosofico e pedagogico di un autore di altre epoche. Di questi tempi si cerca l’attualità di Manzoni, tra qualche giorno parleremo magari di Boccaccio e di Pirandello e invece suggerisco di lasciar perdere i tentativi di rendere attuali spiriti ingegnosi divenuti tali sol perché vissuti in quel tempo storico e in quello spazio geografico. Don Milani (Maggio 1923 – Giugno 1967) è un prete fiorentino, appassionato di scuola popolare prima in vari centri urbani, poi a Barbiana, borgo di montagna nel pressi di Firenze. Il suo grande progetto? Fare di necessità virtù. Si è trovato lassù, lì mandato dalle autorità ecclesiali, a fare il suo mestiere di prete, mestiere come missione. E lì, periferia sperduta, ha trovato bambini e ragazzi che dividevano il tempo tra i lavori nei campi per sorreggere la famiglia e la necessità essenziale di imparare a scrivere, leggere e far di conto. Dal 1954 al 1967, anno della sua morte avvenuta per un male incurabile, ha posto il Vangelo a risultato, spirituale e materiale, ossia vita morte resurrezione di Gesù e la Rerum Novarum di Leone XIII. In ciò si è impegnato moltissimo, interpretando e scomodando filosofi e pedagogisti, idealismo settecentesco e oltre e spirito romantico ottocentesco con lo scopo di dare un senso alle povertà economica, linguistica, spirituale, relazionale e culturale in genere per superarle e condurre i suoi ragazzi di Barbiana verso il possesso di ciò che ad essi mancava. Un lavoro imponente, il suo, passato alle cronache di stampa ed agli interessi della politica non per originalità del suo pensiero (ogni presbitero si sforza di interpretare il Vangelo sul piano spirituale e in merito ad azioni coerenti di vita pratica), ma perché si è cercato di tirargli la giacchetta e ogni movimento politico e culturale ha tentato di tirarlo dalla propria parte, speculazioni improvvide, inopportune. Conviene avvicinare don Milani. Il libro “Lettere a una professoressa”, scritto da don Milani con i suoi ragazzi di Barbiana, è disponibile per la lettura presso il Centro Studi Leone XIII di Rionero. Avvicinarlo conviene. Si eviteranno giudizi approssimativi, si impara un tempo passato, si migliora il presente. Ma la scuola, quella scuola di Barbiana, ora non c’è più perché mancano quelle condizioni filosofiche e pedagogiche (Hegel, Pestalozzi e impianto formativo gentiliano), economiche e geografiche (a Barbiana non c’era acqua né luce né strada), relazionali (oggi c’è comunicazione, perfino troppa, troppo virtuale e poco reale). Pasquale Tucciariello