Don Milani e il revisionismo

Da giorni le TV sono piene della retorica commemorazione di Lorenzo Milani da parte delle gerarchie ecclesiastiche e della cultura in generale. Ci sarebbe da compiacersene se non fosse per le censure e le mistificazioni che si praticano in questi casi per assegnare a se stessi medaglie immeritate e ridurre ad addomesticato “santino” la figura gigantesca di un uomo libero e coraggioso cui la Chiesa rese la vita difficile.

Nessuno infatti in queste occasioni televisive (a meno che mi siano sfuggite) che rammenti come quest’uomo fu osteggiato e perseguitato dalla Chiesa per la sua azione pastorale di vicinanza ai poveri e agli ultimi; si preferisce tacere su come la Chiesa lo cacciava via dalle parrocchie dove operava per il bene dei poveri e lo mandò infine a Barbiana “al confino” proprio come il fascismo faceva con i dissidenti, per allontanarlo da centri più grandi sperando di isolarlo e circoscrivere, e .. “sopire e troncare, padre molto reverendo, troncare e sopire” (direbbe Manzoni) la portata “evangelica” del suo pensiero. La Chiesa e lo Stato borghese non gli potevano perdonare la denuncia di una scuola classista fatta dai ricchi per i figli dei ricchi. «La scuola è il bene della classe operaia», scrisse, e buttò via palloni e biliardini dalla canonica e vi aprì una scuola.

Lo storico Alberto Melloni dice che «la scelta di mandarlo da Calenzano a Barbiana è stata presa non per punirlo, ma per ucciderlo, per spezzarlo».

Si tace anche sul significato netto del suo “I care” che era l’esplicito contrario del vergognoso motto fascista “me ne frego“. Di questi tempi…

Nessuno ricorda che i suoi scritti, specie “Esperienze pastorali” furono proibiti dalla Chiesa; fu Giovanni XXIII, appena salito al soglio a firmare la condanna e a ordinarne il ritiro dal mercato perché “inopportuno”.

Con la guerra che è oggi alle porte dell’Europa, in questi programmi TV si trova ancor più difficile ricordare che per i suoi scritti sulla “disobbedienza“, per le sue parole pacifiste e contro la guerra e il militarismo, Milani fu osteggiato dalla Chiesa e mandato sotto processo e condannato dai tribunali italiani.

Nessuno vuole ricordare che la Chiesa lo perseguitava perché, dopo la scomunica del Papa Pio XII contro chi aveva combattuto il fascismo, Lorenzo Milani invitata i suoi fedeli a votare secondo libera coscienza, trasgredendo l’ordine Vaticano di votare a destra, dove da sempre batte il cuore della Chiesa cattolica. Quel famoso cuore a forma di salvadanaio di cui parlava Fabrizio De Andrè.

Contando sulla umana dimenticanza, dopo averlo perseguitato in vita, ora ne fanno una icona, opportunamente modificata, per assegnargli un posto fra i buoni.

Questo “posto” Milani, il disobbediente, lo avrebbe rifiutato.

Che Bergoglio abbia rimosso il divieto sulle opere di Milani, è indubbiamente un buon segno; fa anche riflettere che Bergoglio sia, a sua volta, mal visto da una grossa parte della Chiesa che, probabilmente, rimpiange il Santo Uffizio e i bei roghi purificatori d’una volta.