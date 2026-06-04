Don Carlo? Naturalmente sempre attuale. E con un libro

A riproporne figura e opera come continua a fare con il rigore e la passione di sempre il Centro Carlo Levi di Matera, organizzando e ospitando eventi, esponenti del mondo della cultura e della politica che ogni volta tirano fuori un ‘’inedito’’ che parla di Don Carlo- figura di intellettuale poliedrica- che scoprì un velo di ipocrisie sulla condizione della civiltà contadina meridionale. Se non ci fossero stati il suo confino nella ‘’Lucania’’ del Ventennio fascista, il suo ‘’Cristo si è fermato a Eboli’’, i dipinti e tutto quello che venne nel dopoguerra con l’esperienza olivettiana di Comunità al borgo La Martella, la legge speciale sui Sassi , queste lande desolate sarebbero rimaste tali. La presentazione del libro in programma venerdì 5 giugno (giornata materana con una concomitanza di tante eventi) è l’occasione per riflettere. Carlo Levi sempre attuale…



Comunicato

Venerdì 5 giugno, alle ore 17:00, nella sala del Centro Carlo Levi in Palazzo Lanfranchi a Matera, verrà presentato il volume “Memoria e attualità di Carlo Levi” (Basilicata University Press, 2025), curato da Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata. La pubblicazione collettanea raccoglie molti degli interventi dei relatori presenti al convegno dedicato a Carlo Levi nei 120 anni dalla nascita, organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata, dal Centro Carlo Levi e dal Museo Nazionale di Matera nel 2022, ma include anche altri contributi aggiuntisi successivamente. Il volume rappresenta un’importante tappa nella conoscenza della complessa figura di Carlo Levi, che in questa pubblicazione viene indagata attraverso più prospettive di analisi, mettendo a confronto gli aspetti storici, letterari, storico-artistici, antropologici, filosofici e politici che si intrecciano nel percorso intellettuale di una straordinaria personalità del Novecento, ancora oggi di grande interesse e attualità. La presentazione, introdotta dalla Presidente del Centro Carlo Levi Filomena Cancellaro e coordinata da Mariadelaide Cuozzo, vedrà gli interventi di Debora De Fazio (UniBas), Antonella Lavorgna (Fondazione Carlo Levi, Roma), Eugenio Imbriani (Università del Salento) e Riccardo Roni (UniBas).



Matera, 3 giugno 2026 La presidente Prof.ssa Filomena P. Cancellaro