Don Carlo e la sua storia sempre attuali. Il libro di Coccia al circolo Radici

Mai dimenticare o travisare storia e memoria di un popolo, come si cerca di fare anche nel Bel Paese per esigenze politiche intrise di autoritarismo, revanchismo o di riabilitazione a tutti i costi di quanto è stato sconfitto sul campo (fascismo e nazismo),e con il sacrificio di quanti- con la Resistenza- hanno portato alla nascita della Repubblica e della Costituzione. Il libro di Nicola Coccia ”L’arse argille consolerai” che sarà presentato domenica 28 settembre al Circolo Radici di Matera, propone in maniera approfondita il periodo di confino di Carlo Levi in Basilicata fino alla Liberazione di Firenze. Un libro da portare nelle scuole…accanto alla Costituzione italiana, naturalmente, che va fatta conoscere e difesa.



Comunicato stampa

Domenica 28 settembre, ore 18.30, presso la sede del Circolo Radici piazza Vittorio Veneto 34 PRESENTAZIONE del libro di NICOLA COCCIA “L’arse argille consolerai “ Introduce ANTONIO COLAIACOVO (presidente del parco letterario Carlo Levi) Dialoga con l’Autore ENZO DUNI modera NICOLA D’IMPERIO

Sei anni di ricerche per scavare nella vita di Carlo Levi e in uno dei libri più importanti del nostro dopoguerra: “Cristo si è fermato a Eboli”. Un viaggio dal confino, dove il fascismo lo spedì, fino alla Liberazione di Firenze. Un cammino ricostruito attraverso documenti, inediti, che hanno permesso di entrare nelle vite di decine di persone che hanno “raccontato” storie drammatiche e straordinarie come quella del partigiano milionario, delle carognate dei fascisti in un convento di clausura, delle stragi di bambini e civili, dell’uccisione della donna più bella del mondo, di Manlio Cancogni portiere in un torneo di pallone nella villa di Mussolini, dell’erede al trono finito a vendere motorini, del matrimonio della figlia di Amedeo Modigliani con l’uomo che si era gettato in acqua col cappotto per sfuggire all’arresto.

Il libro parla soprattutto della vita di Carlo Levi, medico, pittore, componente del Comitato Toscano di Liberazione, della donna che lo ha protetto, del bambino di cui è stato padre putativo, della figlia segreta, della scrittura del “Cristo si è fermato a Eboli”, avvenuta, sotto l’occupazione tedesca, in un appartamento di Firenze. Ci sono testimonianze e foto mai pubblicate prima e anche un quadro molto significativo di quel periodo, rimasto chiuso in una stanza. E poi c’è la foto e la storia della persona che ha suggerito a Levi il titolo del suo capolavoro.

Il libro, scritto da Nicola Coccia, e pubblicato da Ets, è intitolato “L’arse argille consolerai: Carlo Levi dal confino alla Liberazione di Firenze attraverso foto, testimonianze e documenti inediti”. Il titolo è preso dal verso di una poesia scritta al confino e dedicata alla donna che Carlo Levi amava. Il volume ha vinto il Premio Carlo Levi.