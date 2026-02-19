Don Carlo…e gli scatti di Notarangelo. Mostra a Roma nella memoria del ‘900

E’ un racconto in bianco e nero fatto di amicizia, quella tra il medico, scrittore artista Carlo Levi confinato tra Grassano e Aliano durante il regime fascista, e il fotografo, giornalista e scrittore Domenico Notarangelo, quello che i visitatori troveranno a Roma presso la Fondazione Carlo Levi Ets nella nostra ”Il Popolo lucano di Carlo Levi’. E dalla immagini e dal testo di presentazione sarà un tuffo nel passato in una ”Lucania” come la chiamava Levi, e per la toponomastica classica del fascismo cancellata dalla Repubblica con la ”corretta” indicazione di Basilicata,dove il mondo contadino e poi le aspettative alla vita democratica lasciarono il segno di un possibile cambiamento. La storia ha parzialmente confermato, ma con una pericolosa deriva sovranista e autarchica in corso sulla quale Levi e Notarangelo si sarebbero pronunciati senza peli sulla lingua…



LA MOSTRA DI ROMA

La Fondazione Carlo Levi ETS ospita a Roma la mostra “Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo”, promossa dall’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini di Matera, dalla Fondazione Carlo Levi ETS, ideata e curata da Giuseppe Decio Notarangelo, Antonio Notarangelo e Stefano Di Tommaso.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 17.00 presso la sede della Fondazione, in via Ancona 21, Roma. La mostra sarà visitabile fino al 17 aprile 2026 il lunedì martedì e venerdì dalle 9,30 alle 13 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Chiusura nei giorni festivi, ingresso libero.

L’esposizione propone un percorso visivo e culturale che intreccia l’opera e il pensiero di Carlo Levi con lo sguardo fotografico di Domenico Notarangelo, restituendo la profondità umana, sociale e simbolica della Lucania e del mondo contadino del secondo Novecento. La mostra è incentrata sul rapporto personale, culturale, politico e umano che lo stesso Domenico Notarangelo ebbe con Carlo Levi nel quindicennio 1960-1975, culminato nell’organizzazione dei funerali svoltisi ad Aliano, dove Carlo Levi era stato confinato nel 1935/36.

“Il progetto riflette sull’ascolto di Carlo Levi come modo di abitare il mondo unendo passato e presente nella scrittura e nella pittura, dichiarano i curatori Giuseppe Decio Notarangelo, Antonio Notarangelo e Stefano Di Tommaso, visione che trova una naturale prosecuzione nelle fotografie di Domenico Notarangelo, che documentano Levi, la Lucania e il popolo lucano con uno sguardo capace dicoglierne la dignità, la memoria e una verità umana ormai distante, ma ancora intensamente viva, attuale”.



Un nucleo significativo della mostra è dedicato alle immagini realizzate da Domenico Notarangelo durante la lavorazione del film Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi (1979), al quale il fotografo collaborò attivamente, instaurando un rapporto di profonda intesa artistica e umana con il regista e con l’attore protagonista Gian Maria Volonté.

Le immagini di Domenico Notarangelo, in gran parte inedite, realizzate nel corso di decenni di frequentazione dei luoghi e delle persone raccontate da Levi, non si limitano alla testimonianza documentaria, ma penetrano nella dimensione intima delle presenze ritratte, restituendo la compresenza dei tempi e la persistenza delle tracce lasciate dalla storia, dal lavoro e dalle relazioni

umane.

“La mostra si configura come un omaggio a due figure centrali della cultura italiana del Novecento, dichiara Daniela Fonti Presidente della Fondazione Carlo Levi ETS e come un atto di restituzione della memoria collettiva del Mezzogiorno, riaffermando il valore civile, poetico e politico dello sguardo”.

L’esposizione è accompagnata da catalogo.

