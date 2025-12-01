Don Basilio in prima fila, sempre, per la cultura antidebito.

ppure a giudicare dal commento di sua madre – come riporta il ricordo di Michele Fanelli, che è tra i volontari impegnati nel e per la Fondazione lucana antiusura ”Mons Vincenzo Cavalla”, non ci avrebbe scommesso che quel bimbo pronto a combinare guai sarebbe diventato, e non solo a Matera, al Sud nel Belpaese, una figura militante nella lotta all’usura che succhia sangue a quanti finiscono nelle grinfie degli strozzini, fino a perdere serenità e a volte la vita. E sì sua madre aveva chiesto al piccolo di casa Gavazzeni, nella Bergamasca, ” Come farai a diventare prete, tu, così cattivo?”. La fiamma della fede e la tenacia tutta contadina di guardare alla vita, tra sacrifici e legalità, furono da viatico per il giovane parroco approdato a Matera,nella realtà contadina del rione Agna, insieme al corregionale padre Severino Donadoni. Il racconto della lunga esperienza di don Basilio, che lo ha portato a condividere con altri come Angelo Festa quello che è stato anche un ”calvario” della storia che ha portato a costruire e anche a subire, in sede giudiziaria, gli effetti di tanto impegno per la Fondazione, non poteva che passare per un’altra citazione illuminante, fatta di coerenza, rinunce e nuova vita. E’ quella dello scrittore russo Borìs Pasternàk che a don Basilio suggeriva: «E non devi recedere di un

solo/briciolo della tua persona umana,/ma essere vivo, nient’altro che vivo/vivo e

nient’altro fino alla fine». L’eredita del parroco antiusura che ha fatto tanto per la comunità di Agna è qui. Quanti la stanno raccogliendo e lo faranno in futuro hanno un faro da seguire…



Un compagno di viaggio: il debito.

Estate del 1953. Fanciulletto chiedo: Mamma, cosa c’è da mangiare? Risposta: Il

pane. Replica: Solo il pane? Controreplica afflitta: Il pane. Figlio mio, c’è il debito!

Anni Sessanta, in Liceo, fra i libri. Nei Canti XI (versi 91-115) e XVIII (versi 28-75)

dell’Inferno nella Commedia, pronunciamenti contro usura e usurai da parte di Dante,

figlio di Alighiero di Bellincione in odore d’usura. I Malavoglia di Giovanni Verga

sono rovinati dal ricorso al credito usurario di Zio Crocifisso. In Delitto e castigo di

Dostoevskij, il protagonista Raskòl’nikov uccide una vecchia usuraia per affermare la

sua libertà. Nella Letteratura latina c’è Seneca, sommo moralista, che esercitava

usura.

Negli anni 1976-1977, in cura d’anime a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, scopro che il

mio sagrestano è una pulce dell’usura. Nel 1992, a Matera, parroco da 2 lustri,

strappo a usurai un imprenditore edile disperato, prestandogli nel giro di 3 giorni 186

milioni di lire. Il 24 ottobre 1993, in un Convegno incontro il gesuita Massimo Rastrelli

che, nel 1991, a Napoli, ha inventato una Fondazione Antiusura intitolata a San

Giuseppe Moscati. Mi sconsiglia la pratica parrocchiale del prestito diretto. Mi

illustra la sua metodologia. Intravvedere l’usura è una grazia, mi confida.

Il 21 gennaio 1994 Angelo Festa, padre Severino Donadoni e io costituiamo

il Comitato Lucano Antiusura.



Avevo quarantott’anni: la bomba.

Alla fine di aprile convinco una donna con figlia adolescente, dipendente della Camera

di Commercio, a denunciare l’usuraio di Monopoli che la vessava.

Qualche giorno dopo l’usuraio veniva arrestato in flagranza di reato dai poliziotti

appostati nella casa della vittima. Già all’alba una forca di legno appariva

all’ingresso della Parrocchia. Ricevetti la visita di alcuni familiari dell’usuraio che mi

contestarono l’accusa ascritta al congiunto. Nella perorazione del “paterfamilias”,

conclusa accennando al grande crocifisso appeso nella saletta da pranzo della vecchia

canonica, mi sembrò di cogliere un’allusione minacciosa.

Spirava la tramontana in piazza Sant’Agnese venerdì 6 maggio 1994, alle 22.45. La

combriccola dei ragazzi di muretto era stata costretta a intanarsi. Di solito vi

impazzava fino a tardi, fulminando pallonate contro i muri dell’ex-scuola. Sui campi

dell’oratorio, concluse le partite, erano stati spenti i fari dell’illuminazione. Nella sala

al piano superiore della canonica, davanti al televisore, mi godevo un film della serie

“I bellissimi”. La mia mezzabretone Tommy (sì, al maschile) mi obbligò a lasciarla

uscire. Poco dopo la udii guaire, come quando veniva accostata da pretendenti

sgraditi.

Fu allora che un immane boato scardinò la quiete della notte. Gridai qualcosa a padre

Severino Donadoni che, nella sua stanza, dormiva il sonno del giusto.

Esitai a scendere. In piazza lampeggiarono prima le Gazzelle della Polizia in

movimento nei paraggi. Unico collaboratore sopraggiunto, Vito Giacoia, mi mormorò:

«No, così non possiamo andare avanti». Attoniti, a distanza, come se vi si acquattasse

un’insidia, guardavamo la chiesa. Le nicchie ai lati del portale sfondate; il portale di ferro e vetro giallo retinato senza più la parte inferiore; la bianca facciata lorda di fuliggine. Nessuno osò andare ad aprire.

A mezzanotte inoltrata, in Questura, rispondevo a qualche domanda di rito e sporgevo

denuncia contro ignoti. Tornato in canonica non potetti addormentami.

Cominciò il flusso dei curiosi. La città prendeva atto dell’accaduto. Fui subissato di

interviste. Fotografi piombarono da ogni parte a riprendere lo sconquasso.

Una donna di Altamura mi strappò un autografo: «Non si sa mai». Si illudeva, la

poveretta, di aver a che fare con un potenziale martire.

Nel pomeriggio le visite si infittirono. Giungevano le autorità. Intensa solidarietà mi dimostrò Angelo Tataranno, Presidente della Provincia. Ebbi l’abbraccio rattenuto del Prefetto Tommaso Blonda. L’Arcivescovo Mons. Antonio Ciliberti mi recò cinque

milioni, perché procedessi alle prime riparazioni. Li rifiutai: «Altri deve pagare».

Domenica 8 maggio, quinta di Pasqua per la Liturgia, mi fu di consolazione la Messa

“grande” delle dieci, ritrovandomi, con il “pusillus grex” affidato alle mie cure, a

condividere Parola ed Eucarestia. L’antifona d’ingresso recitava: «Cantate al Signore

un canto nuovo,/perché ha compiuto prodigi;/a tutti i popoli ha rivelato la

salvezza./Alleluia». A mezzogiorno, il garzone di una macelleria mi recapitò

un’enorme misura di carne, commessa malavitosa che respinsi.



Invitato da don Giovanni Mele, celebrai la Messa vespertina nella Parrocchia di

Piccianello che raggiunsi steso sul fondo dell’automezzo parrocchiale. Questo mi

aveva imposto l’autista volenteroso ma terrorizzato dall’idea di essere visto con me.

I giorni tra il 9 e il 12 maggio, piazza Sant’Agnese fu ingombrata dai furgoni e dalle

strumentazioni dei canali televisivi nazionali. Lunedì sera comparvi al centro della

trasmissione “Mi manda Lubrano” insieme agli abitanti di Agna e Cappuccini che mi

facevano ala. Al congedo qualcuno mi consigliò: «Adesso compri una pistola». La

la notizia varca i confini nazionali. C’è un effetto Matera nello stanamento della tigre usura in Italia.

L’attentato mi costrinse a mutare vita e cassò i progetti che vagheggiavo. Avevo

quarantott’anni. Il poeta Borìs Pasternàk mi suggeriva: «E non devi recedere di un

solo/briciolo della tua persona umana,/ma essere vivo, nient’altro che vivo/vivo e

nient’altro fino alla fine».

Per sei mesi la Prefettura mi assegnò una scorta. Piazza Sant’Agnese, dietro

disposizione della Questura, fu considerata punto sensibile, ma non mancarono

periodici dispetti malavitosi: lettere anonime di cui una minacciava mia madre

(«Sappiamo dove trovarla»); ordinazioni a mio nome di cassette di vini e scatole di

“lingerie”; un pacchetto confezionato alla perfezione con il mittente della Consulta

Nazionale delle Fondazioni, contenuto molle, irriferibile; un teschio nel cortile;

l’ossame bovino, chissà quando e come issato a colmare l’intera veranda di 30 mq

davanti alle portefinestre delle camere da letto; il catrame lanciato sul davanzale della

stessa per localizzare dove dormivo.



Genesi della Fondazione Lucana Antiusura: l’imputato.

Prefetto, Arcivescovo e Presidente della Camera di Commercio, congiuntamente al

Comitato Lucano Antiusura, coinvolgendo la meglio società civile, decidono di

costituire una Fondazione Antiusura. È del 29 novembre la presentazione ufficiale

dell’Atto Costitutivo della Fondazione Lucana Mons. Vincenzo Cavalla.

Ci gettiamo a corpo morto a soccorrere e a divulgare la giusta cultura antidebito o del

debito responsabile. È un periodo di rodaggio. Bisogna raccogliere fondi. Metto

all’incanto i vasi sacri preziosi regalatimi da mia madre. Sono fatto segno di grevi

provocazioni anonime. Angelo Festa e io partecipiamo alle sedute romane del

Cartello Insieme contro l’usura animato dall’Adiconsum nazionale.

C’è padre Rastrelli e sopraggiunge don Alberto D’Urso della Fondazione di Bari. Si

punta a ottenere dai legislatori una legge antiusura efficace.

Il 16 maggio 1995, a Bari, nasce la Consulta Nazionale delle Fondazione Antiusura,

costituita da 5 presbiteri delle prime 5 Fondazioni Antiusura: padre Massimo

Rastrelli, Maestro riconosciuto, don Alberto D’Urso, tessitore dell’iniziativa, don

Sergio Baravalle, della Caritas torinese, il profetico mons. Luigi Di Liegro, di Roma,

e io, testimonial di Matera.

Il 7 marzo 1996 viene approvata la Legge 108, la prima vera legge antiusura, a detta

di padre Rastrelli. Il 10 novembre 1997 il Ministero del Tesoro comunica alla

Fondazione l’iscrizione nell’elenco delle Fondazioni e Associazioni riconosciute per

la prevenzione dell’usura ex articolo 15 della Legge 108.

I disturbi sarebbero cessati solo a fine settembre del 1998, quando un maresciallo

dalla Procura materana mi consegnò un improvvido avviso di garanzia in cui si

ipotizza il crimine di stornamento e malversazione.

Il 2 ottobre, il Presidente pro tempore e io siamo esaminati dal Sostituto Procuratore.

Il 21 ottobre il Ministero del Tesoro congela il Patrimonio statale della Fondazione.

L’8 febbraio 2000 un nuovo Gup appena insediato ci rinvia a giudizio per rispondere

del reato di malversazione e stornamento di 427 milioni e cinquecentomila lire ai danni

dello Stato.

Si prospetta un processo complesso. Il Presidente e io diamo le dimissioni. Io decado

dal Consiglio amministrativo della Consulta. Agli osservatori onesti non sfugge che

sconto le mie dichiarazioni in strenua difesa del Cardinale Michele Giordano, ex

Arcivescovo di Matera ingiustamente imputato d’usura, dichiarazioni che mi hanno

guadagnato un primo avviso di garanzia dal Tribunale di Lagonegro.

La Fondazione riprende in sordina con il Fondo proprio. Nel 2001 il Ministero del

Tesoro sblocca il Fondo Statale senza rifinanziarlo. L’attacco giudiziario ha

devastato. Il primo marzo 2004 il Tribunale di Matera proscioglie Angelo Festa e me

dall’imputazione ascrittaci, perché il fatto non sussiste. Siamo stati nella tormenta

giudiziaria 5 anni e 5 mesi. Nessuno chiede perdono. Non c’è risarcimento.

La Fondazione non è una Caritas ma dove sono i richiedenti garantibili?

La nostra Fondazione, sola a esser stata partorita da un attentato dinamitardo e, poco

dopo, fatta segno di un incongruo attacco giudiziario, forse trattiene ancora intorno a

sé un’aura nera e solfurea che intimorisce. O forse forvia la connotazione “antiusura”

che mette in evidenza la finalità di contrasto per cui esiste, ma non ne esalta la sostanza

di prevenzione che è davvero ragguardevole.

La Fondazione è edificata sulla cultura antidebito e dell’uso responsabile del denaro.

A un economista la parola “antidebito” può far orrore e apparire retrograda, ma deve

echeggiare nei giorni di chi si vota funestamente ai debiti. L’espressione “uso

responsabile del denaro” è più pettinata e spendibile, purché non sia

abusata dall’astuzia camaleontica di chi coi debiti vuol fornicare. La Fondazione

antiusura si trova anche a fare i conti con alcuni personaggi che sguazzano nella

dissimulazione. Peccano, sanno di peccare e, se li smascheri, si rivoltano contro, come

serpi, a giustificare i loro coltivati inganni. Difficile non cedere al pensiero che a

curarli occorrerebbe un autentico usuraio.

Mi sembra di non poterne più. Il deterioramento dell’economia, l’incrementata

burocrazia dello Stato e gli ostacoli che frappongono le Banche inceppano troppo il

soccorso ai richiedenti esclusi dal credito legale, “ipso facto” esponendoli alle mene

degli usurai. Mi spiego. Fra i criteri fissati alla Fondazione per discernere il merito

dei richiedenti vi è la capacità di rimborso. La Fondazione non è la Caritas. Fa da

garante al 100% a prestiti meritati presso Banche in convenzione che ai nostri assistiti

applicano tassi più bassi della media. Ma il prestito garantito deve essere rimborsato.

Se ciò non si verificasse regolarmente, la Fondazione verrebbe meno. Ora, purtroppo,

molti richiedenti non sono in grado di assicurare il rimborso. Il familismo, che ancora

permane in alcuni segmenti della lucanità, non vige nei rapporti economici. A molti

casi uscire dalle debitorie sarebbe possibile se fossero capaci di cordate familiari, ma

il padre ha debiti personali, egualmente la madre, parimenti i figli spesso dissociati

dalla solidarietà familiare. Non poche famiglie sono grovigli di debiti e incapienze. La

Fondazione conta su un Fondo statale di circa 6 milioni di euro da investire nelle

garanzie, ma dove sono i richiedenti garantibili?

La Regione Basilicata è stata fra le prime a legiferare contro l’usura e il racket.

Ingiusto sarebbe sottovalutare la sua Legge 21/2015 «Nuove norme in materia di

interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione».

I suoi benefici non possono essere ignorati. Se le Fondazioni e le Associazioni

antiusura e antiracket sussistono è grazie ai contributi regionali alla loro gestione e

al soccorso annualizzati dalla legge.

Per circa trent’anni non siamo mai mancati al cammino delle Fondazioni radunate in

Consulta, condividendo con i suoi uomini e le sue donne la pro-esistenza praticata e

insegnata da Gesù Cristo, chiedendoci sempre che cosa fosse possibile fare di più per

i sovraindebitati a rischio d’usura.



Non fare il piagnone

Qualche sera fa ho letto un saggio di Giancarlo Pani sull’opera del più geniale

vignettista palestinese, Naji al-Ali, assassinato a Londra il 22 luglio 1987 per

spezzarne la matita micidiale. Il saggista, gesuita, segnala nelle strisce di Naji anche

la presenza del crocifisso e di Gesù morente in croce. Un esempio: nella descrizione

dell’Intifada della Cisgiordania e di Gaza, disegna un Cristo che svelle dalla croce il

piede sinistro con il chiodo e allunga un calcio a un israeliano sgomento con il fucile

e l’elmetto.

Poiché a causa di alcuni problemi in Fondazione, mi sento un “arco slentato” –

attingo il paragone dai “Salmi” – nella notte ho sognato la mia spossatezza e il

desiderio di rinunciare a un compito fattosi gravoso, ma che il Cristo, contorto e molto

nordico, del crocifisso antistante al mio letto, strappava dal legno il piede sinistro con

il chiodo e mi allungava un calcio. Come a dirmi di non fare il piagnone, non avendo

ancora versato il sangue per i miei peccati. Tanto avevo introiettato la vignetta di Naji!

C’è un grido silenzioso degli scartati dal credito legale che diviene sempre più fievole.

Fossimo tutti antiusura in Basilicata!

A quelli che davanti all’usura si rinserrano nella burocrazia, fanno accademia senza

conoscere l’infestazione delle debitorie, non estraggono un centesimo per il soccorso,

auguro di sognare il calcio da parte di quel piede chiodato divelto dalla croce che mi

ha richiamato alla paziente responsabilità.

Come farai a diventare prete, tu, così cattivo?

D’un balzo sono entrato nel tempo degli ottant’anni.

La vigilia, a sera, è stato giocoforza meditare sulla mia vita. Dio mio, quante grazie e

quanta protezione dall’alto, ma che trascorsi i miei! La memoria, più recettiva di un

computer, ha scodellato tutte le mie miserie. Sola consolazione le radure dei giorni

all’altezza del Battesimo. Chiedo perdono ai miei genitori che mi portarono al Fonte

lo stesso giorno in cui sono nato.



Nella luce di Dio, soltanto loro, con Lui, sanno di me fino in fondo. Pensare che si è

sotto lo sguardo dei genitori defunti trattiene dal male. Papà, mamma, non sempre

sono stato degno di voi. Mamma, quando ne combinavo una delle mie, mi

apostrofavi: Come farai a diventare prete, tu, così cattivo? Io facevo spallucce, la

faccia torva.

Mutolo oltre il tempo in cui ci si aspetta che un bambino parli, cresciuto lesinavo le

parole. Mamma, sai che, nonostante le apparenze, la propensione al silenzio mi

accompagna. Nelle relazioni umane non è necessario sbudellarsi ed esibire metri e

metri di visceri. Bisogna contrastare l’andazzo di lasciarsi frugare dagli altri e di

frugarli. Che orrore l’intuarsi, l’inleiarsi, l’inluiarsi, l’immiarsi prevaricatori che

divulga la televisione, l’intrusione nell’intimità e nella coscienza altrui. Sono

meravigliose l’interiorità e l’alterità non tocche come la neve delle vette inviolate.

Mamma, a quelle semplici luci dell’adolescenza si attiene ancora tuo figlio quasi

ottuagenario che, tuttavia, non è mai riuscito a far tacere o a occultare il cuore,

impasto di discernimento, capacità di indignazione, coraggio e tenerezza – oh Dieu de

tendresse! – simile al tuo, mamma, e a quello di papà.

Per grazia di Dio sono cattolico, razionalmente ateo nei confronti di qualsiasi realtà

intramondana che pretenda di sostituirlo. Non disprezzo nulla che sia buono nel

mirabile reame della terra e non mi sento migliore o superiore a nessuno. So però che

il Male cerca di varcare la soglia di ogni persona e bisogna combatterlo.

Scongiuro quelli che mi vogliono bene e mi stimano di non sopravvalutarmi. Nel dies

irae del Giudizio universale ne sentiranno di tutti i colori contro di me illustrate con

metodo dall’Accusatore. Pecora più volte smarrita, ma sempre tormentata dalla

nostalgia dell’ovile, tramortito, a Gesù Giudice insediato sussurrerò per me e ognuno

ed eventuali nemici: “Alla mia ricerca ti sei seduto stanco, una così gran fatica non

sia stata inutile”. Nel frattempo, nessuna malinconia fratelli, godiamo i giorni che

riceviamo per il bene, operosi se possibile.



Paul Claudel: Hymne du Saint Sacrement

Concludo con i seguenti versi tratti dall’”Inno del Santo Sacramento”, opera del grande

poeta cattolico francese Paul Claudel, tradotta e data alle stampe da Padre Basilio

Gavazzeni nel 2022 in occasione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, svoltosi

a Matera:

Tu mi hai subissato dei Tuoi benefici, me che sono un ingrato e un peccatore.

Altri, è possibile, trova che il Tuo giogo sia pesante. Ma io non ho conosciuto che la

Tua bontà e mai il Tuo rigore. Stringo la Tua mano nella mia, so che sei il mio

Redentore e riderò nel mio ultimo giorno!

Signore, stà con me, in quel giorno di guerra e di pericolo! Guarda il Tuo servo

che non è molto prode e coraggioso! O mio padrone! Dammi di questo pane da

mangiare! E né gli uomini, né l’inferno, né Dio stesso potranno strapparmi il Tuo

corpo che possiedo fra i miei denti.