Una poesia religiosa che non ignora Dio, anzi torna ad essere centrale e in rapporto intersoggettivo con l’uomo, non verticale, ma Cristo diventa amico, compagno presente nelle esperienze umane, confidente, speranza che si fa certezza.E in questa fase di sofferenza dell’Umanità a causa della subdola pandemia da coronavirus, che Papa Francesco, ha invitato a remare insieme perchè siamo tutti sulla stessa barca, la lettura di versi che rafforzano la preghiera può aiutare e non poca a trovare la forza per andare avanti.E i versi di Cristina, presentati da Pasquale Tucciariello, sono un bel segnale di fede e di tenacia prima di arrivare alla vetta.”Cosa accadrà – si chiede Tucciariello, animatore del Centro Studi Leone XIII-delle povere carni dei sofferenti di questo terribile oscuro virus che tormenta semplici uomini e talentuosi scienziati? Quale la sorte dello spirito umano che si premura di consegnarsi e di affidarsi all’amico Gesù? Ce lo dice Cristina, ce lo fa vedere in fotogrammi, in momenti che si susseguono e si completano, e passano dal dolore al canto. Cosa può rendere possibile questi percorsi, dal letto di sofferenza al canto nella luce? Fiducia. Per il cristiano è l’unica certezza”

Domenica del pianto

Il Signore l’assisterà sul letto del suo dolore (1),

non lascerà la sua mano né il cuore:

sì, in te confido, Signore.

Scorgerà le nubi rosate, lo splendore divino,

e la sua carne sarà trasfigurata(2):

sì, in te confido, Signore.

L’anima si dissolvera’ in te,

tu, aiuto alla sua debolezza:

sì, in te confido, Signore.

Come rosa sboccera’ nel tuo Giardino,

profumo di celeste liturgia:

sì, in te confido, Signore.

La sua cenere scenderà dal cielo,

dono per la terra asciutta:

sì, in te confido, Signore.

Le sue ali saranno cresciute per il regno celeste(3),

efflorescenza indicibile d’amore:

sì, in te confido, Signore.

Rapito in spirito, sarà immerso in Dio,

la vera unità potrà percepire(4):

sì, in te confido, Signore.

Intonera’ un canto nuovo sulla nudità(5),

vedrà l’amore in forma di luce:

sì, in te confido, Signore. Amen.

Cristina di Lagopesole

In Eremo, 29 marzo 2020, ore 9, 00.