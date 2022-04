L’appuntamento, il quarto della stagione al Mercadante di Altamura, per il cartellone ” Musica Teatro Danza in dieci Variazioni “ è per le 20.30 di venerdì Il 29 aprile. L’attesa è per la prima nazionale viene del concerto ” Dolcissime radici “. Un concerto di teatro-canzone, che attraversa sette secoli di storia della musica: dal Trecento alla musica barocca per toccare la moderna canzone d’autore. Sul palco la cantante Giovanna Carone, con Vince Abbracciante (fisarmonica,)Pippo D’Ambrosio (batteria e percussioni) Nando Di Modugno (chitarra classica ed elettrica;)Leo Gadaleta ( violino acustico ed elettrico chitarra classica e portoghese, sintetizzatore) Guido Morini (pianoforte e clavicembalo) Mirko Signorile (pianoforte) Roberto Ottaviano (sassofoni) Giorgio Vendola (contrabbasso)



Il Programma musicale: O vezzosetta dalla chioma d’oro ( Andrea Falconieri ) – Passione ( Libero Bovio ) – Lamento di Apollo ( Francesco Cavalli ) – Un paese vuol dire non essere soli ( Mario Pogliotti ) – Giovine Vagha ( Francesco Landini ) – Un giorno dopo l’altro ( Luigi Tenco ) – Ecco la primavera ( Francesco Landini ) – Fantasia, Se l’aura spira ( Girolamo Frescobaldi ) – Un anno d’amore ( Mogol ) – Di sole e d’azzurro ( Zucchero Fornaciari ) – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno ( Max Gazzè )

Il concerto: Dolcissime Radici ( Digressione Music) è una raccolta di undici brani che riassume l’articolato background artistico e formativo della cantante barese Giovanna Carone e che spazia attraverso sette secoli di storia della musica, dal Trecento alla musica barocca per toccare la moderna canzone d’autore. Ad accompagnare la sua voce in questa nuova avventura musicale è un gruppo a geometrie variabili composto da alcuni tra i migliori strumentisti della scena musicale italiana. Dal punto di vista prettamente musicale l’album si muove tra il jazz e la musica contemporanea con addentellati che rimandano alla musica del Seicento italiano e quella cameristica.

Presentazione di Giovanna Carone: «Cercavo un nome per il disco ed è arrivato per caso, con stupore e come un regalo inatteso, mentre cantavo il Lamento di Apollo di Francesco Cavalli. Dolcissime le mie radici e non solo. C’è una radice comune nei brani che ho scelto. È la nostra lingua meravigliosa, il sapore della parola ricercata, i bassi ostinati, la morbidezza della melodia italiana, la poesia. Senza tempo, nel tempo. Sono cresciuta attraverso la musica strumentale, mi sono innamorata del canto “da grande” e ho imparato ad usare la voce nella complessità della musica polifonica, nella parola cantata della musica del ‘600. Ho scoperto per caso la voce naturale attraverso il repertorio yiddish e ho continuato a cercarla in altre lingue. Dovevo per necessità approdare all’italiano. Sono partita da qui. Ho provato a cantare con leggerezza, a contaminare i miei amori, cercare connessioni tra i bassi ostinati del barocco e quelli della nostra musica leggera». (Giovanna Carone)

