Do you speak english? No? Avviato un corso per gli iscritti alla Funzione Pubblica Cgil del materano.

Non capita tutti i giorni che una organizzazione sindacale decida di organizzare per i propri iscritti, non il solito scontato corso di formazione, ma uno atto a fornire loro i “fondamentali“, o meglio le “foundations“, per approcciarsi a parlare la lingua inglese in modo relativamente “indipendente“. Ma è quello che ha deciso di fare la segreteria provinciale di Matera della Funzione Pubblica Cgil, affidando l’impresa al pirotecnico Greg Foster, nativo inglese che vive oramai da 11 anni in Basilicata, dove lo ha portato il cuore e dove da allora -con la sua English Doc- insegna a noi italiani a districarci con la sua “madre lingua“. Un corso che è partito questa sera, dalle 15 alle 17, presso il salone dell’Hotel San Domenico di Matera, ed usufruibile sia in presenza che on line. Una location che cambierà dalla prossima lezione e che si svolgerà, sempre allo stesso orario, mercoledì prossimo -19 novembre- ma presso la Casa di Spiritualità Sant’Anna, in Via Lanera 14 – Matera. E così via per altre otto lezioni di due ore ognuna (10 in tutto), nelle seguenti date: 26 novembre, 3-10-17 dicembre e 7-14-21-28 gennaio 2026. “Alla prima lezione, tra quelli in presenza e quelli connessi da remoto, sono stati oltre 80 le presenze” ci dice il segretario provinciale Massimo Cristallo che invita “altri iscritti che fossero interessati ad approfittare della opportunità messa in campo a comunicarlo nei prossimi giorni, stante la possibilità di seguire le lezioni anche da remoto.” Cristallo si dichiara soddisfatto “del riscontro già avuta da questa scelta innovativa assunta con la convinzione che possa tornare utile in una realtà lavorativa come quella materana in cui anche il settore del pubblico impiego ha sempre più spesso relazioni con cittadini stranieri.”

