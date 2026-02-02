Disagio sociale. Si cura anche con la cultura. Incontro con Andorlini

Niente farmaci,ci mancherebbe. Ma individuare le cause, certamente, per attivare una terapia ricostituente e riabilitativa certamente si può e si deve fare con la ”cultura” in tutte le sue varianti, magari ascoltando cosa sa cucinare sul palco la band ”Pentole e Sassofoni”. La motivazione è la molla per guarire, stimolare il corpo e la mente. Onyx jazz club e il festival Gezziamoci l’hanno messa in pratica da tempo. E domani a Potenza e ad Avigliano spazio a Carlo Andorlini, un esperto di buone pratiche, si parlerà proprio di cura della cultura, di welfare nelle arti performative, di patrimonio ed eventi. Guarigione assicurata…Ma occorrono impegno, creatività e concretezza.



Welfare culturale, Carlo Andorlini incontra

le Amministrazioni comunali di Potenza e Avigliano

Si terranno martedì 3 febbraio 2026, a Potenza, alle ore 10, nel Palazzo della Cultura, e ad Avigliano, alle ore 18, nel Chiostro comunale, due incontri con Carlo Andorlini, sul tema “La cura della cultura, il welfare nelle arti performative, nel patrimonio, negli eventi”.

La cultura come medicina per il corpo e per la mente. La cultura come alleato della sanità, che riduce la necessità delle visite dal medico di famiglia e allenta la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale. La cultura come strumento di prevenzione della malattia e del disagio. La cultura come risposta all’isolamento e all’emarginazione. La cultura come fattore di promozione della salute, di benessere soggettivo, di contrasto delle disuguaglianze, di coesione sociale, di invecchiamento attivo, di inclusione sociale. Di questo si parlerà con Carlo Andorlini nell’incontro in programma a Potenza e Avigliano sul tema “La CURA della CULTURA”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Onyx Jazz Club nell’ambito dei “Laboratori” della Rassegna GEZZIAMOCI, il Jazz Festival della Basilicata.



L’obiettivo principale è di affrontare il quadro definitorio, le opportunità, il valore e la dimensione di impatto del welfare culturale. L’espressione indica un nuovo modello integrato di promozione del benessere e della salute e degli individui e delle comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale.

La ricerca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su “Il Valore delle Arti sul Benessere e la Salute”, presentata nel novembre del 2019, indica nelle considerazioni di interesse politico “il valore aggiunto del coinvolgimento delle arti per la salute” e la necessità di “rafforzare la natura intersettoriale degli ambiti delle arti e della salute” in ogni campo, dalla formazione del personale al trattamento. Indicazioni che si collocano nel più ampio disegno che tanto in ambito sanitario che culturale sono stati espressi dai documenti di riferimento, quali Salute in tutte le politiche (OMS 2013) e la Nuova Agenda Europea della Cultura (2018). Quest’ultima, in particolare, indica come pilastri delle politiche delle prossime decadi i crossover culturali, ovvero le relazioni sistemiche e sistematiche con altri ambiti di policy, un tempo debolmente interconnessi, in primis cultura e salute.

Da ottobre 2023 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), lancia un’altra grande sfida, europea e mondiale, basata sulla prescrizione sociale. Questa è un mezzo che, basandosi sulle prove scientifiche relative all’impatto dei fattori socio economici sulla salute e sull’ipotesi che affrontare i determinanti sociali sia cruciale per migliorare gli esiti di salute, permette ai professionisti sociali, socio-sanitari e sanitari di ricorrere a servizi e risorse non cliniche della comunità a vantaggio del ben-essere dei pazienti, riaffermando la centralità del modello biopsicosociale.