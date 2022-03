Il velo, il fucile, il testo e lo sguardo con le mani di una donna come le pagine di un libro, scritte in caratteri arabi nelle storie di Shirin Neshat, il volto di una donna nera dell’Alabama con un esplicito numero di matricola al collo di Lava Thomas, l’abito bianco e azzurro fatto con piastrelle in ceramica dell’ucraina Zhanna Kadyrova,gli origami di banconote uruguaiane di Paulo Nazareth, la tela dell’albanese Iva Lulashi che raffigura due bambini in un paesaggio etereo’’ Noi ci salveremo (i semi del tempo), il volto di una donna ‘’Shameran’’ della curda Zehra Dogan che ricorda tanto le opere di Klimt, il racconto con sequenze di foto e riviste ‘’Untitled’’ di Gideon Rubin(Israele) sono l’esempio denuncia di opere di arte contemporanea, di varie epoche e latitudini, esposte a Matera per la terza tappa della mostra itinerante ‘’ Progetto Genesi. Arte e Diritti umani’’ allestita a Palazzo Lanfranchi, e a Casa Noha, che ospita un’ opera .



A presentarla la curatrice della mostra Ilaria Bernardi, Clarice Pecori Giraldi che ha curato la collezione di opere d’arte contemporanea del progetto “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, Rosalba Demetrio presidente regionale Fai per la Basilicata e la direttrice del Museo Nazionale di Matera, Annamaria Mauro.Poi al piano superiore lungo un percorso accessibile anche con il QR code.



Un viaggio tra identità culturali diverse a tutela dei diritti umani, fatta di scatti,e installazioni , volti e situazioni che denunciano la condizione dei diritti umani nel mondo, in occasione della giornata internazionale della donna. E con l’arte contemporanea a fare da ambasciatrice dei diritti umani, con un invito al dialogo, alla conoscenza che puo’ contribuire a superare pregiudizi e a favorire la convivenza. Un esempio è l’installazione ‘’ Becoming’’ dell’iraniana Morteza Ahmadvand con tre video, e sfera di vetro mette insieme i simboli del cristianesimo (la croce), dell’ebraismo (la stella di David) e dell’islamismo un cubo ( kaaba). Il visitatore, e auspichiamo che i giovani, gli appassionati d’arte, studiosi, turisti, possano visitarla fino al 27 maggio.

. Il percorso espositivo fa riferimento alle vittime del Potere , alle discriminazioni sul colore della pelle, al ruolo della donna all’interno di contesti, privati o pubblici, in cui la supremazia maschile è ancora dominante. E poi la tutela dell’ambiente, con i danni causati dalle attività umane all’ecosistema e l’urgenza di preservare l’equilibrio tra uomini e natura. E’ il concetto di sviluppo sostenibile. Una mostra ricca di tanti spunti di riflessione e di contenuti, che consente di apprezzare produzione per gran parte inedite per il grande pubblico. La Collezione Genesi, nata per volontà di Letizia Moratti e sviluppatasi grazie a Clarice Pecori Giraldi che ne ha curato le acquisizioni, Poi sarà allestita ad Agrigento, dopo le tappe di Matera e in di Varese e ad Assisi. Non perdetela. Passaparola.



Al via la terza tappa della mostra itinerante “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”,

parte dell’omonimo progetto articolato e cross-disciplinare, dall’approccio

integrato, orizzontale e inclusivo in cui si coniugano attività espositiva ed educativa

con l’obiettivo di fornire un’educazione permanente in tema di diritti umani.

Associazione Genesi, in collaborazione con il FAI – FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO, presenta la

terza tappa di “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, mostra itinerante a cura di Ilaria Bernardi,

inaugurata il 21 settembre 2021 a Varese e il 18 dicembre 2021 ad Assisi, che dall’8 marzo al 27

maggio 2022 giunge a Matera presso il Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi e Casa

Noha, Bene del FAI. La mostra rientra nell’ambito della grande iniziativa artistico-culturale

“Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani” dedicata al tema dei diritti umani, dal forte afflato

partecipativo, che si svilupperà nel corso di un intero anno dal 21 settembre 2021 al 21 settembre

2022.



La mostra itinerante presenta le opere della nuova raccolta d’arte contemporanea Collezione

Genesi, nata per volontà di Letizia Moratti e sviluppatasi grazie a Clarice Pecori Giraldi che ne ha

curato le acquisizioni, con l’obiettivo di dare vita e voce a una selezione molto rappresentativa di

opere e artisti capaci di parlare al pubblico delle questioni più urgenti in tema di diritti umani.

L’idea da cui origina la concezione di Progetto Genesi, del quale la mostra fa parte, è che l’arte

contemporanea possa assumere il ruolo di ambasciatrice dei diritti umani. Progetto Genesi, nato

interdisciplinare e multimediale, per radicalità di impegno, vastità di orizzonti e ampiezza del

ventaglio di iniziative che lo compongono, è destinato a rappresentare un vero e proprio unicum

nel sistema dell’arte contemporanea, non solo italiano.



Il percorso itinerante della mostra – che dopo Varese, Assisi e Matera, toccherà Agrigento – è pensato

per respirare insieme a un ricco programma di attività educative rivolte al pubblico di tutte le età e

a un ciclo di dodici conversazioni online realizzate in collaborazione con l’Università Cattolica.

La terza tappa della mostra avrà luogo a Matera dove Progetto Genesi sceglie di presentare per la

terza volta, nella sua totalità, la Collezione Genesi. Le città scelte sono tutte di grande rilevanza dal

punto di vista del patrimonio storico-artistico e ambientale, sono siti del patrimonio mondiale

UNESCO e sede di Beni del FAI. Inoltre, in ogni città la mostra aprirà i propri battenti in occasione

di una importante Giornata Internazionale o Mondiale indetta dall’ONU per promuovere tematiche

legate ai diritti umani: a Varese il 21 settembre Giornata Internazionale della Pace; ad Assisi il 18

dicembre Giornata Internazionale dei Migranti; a Matera l’8 marzo Giornata Internazionale della

Donna; ad Agrigento il 5 giugno Giornata Mondiale dell’Ambiente.



Il messaggio che unisce le opere della Collezione Genesi è la difesa dei diritti umani. La mostra

itinerante individua all’interno della Collezione Genesi sei principali sezioni tematiche nelle quali

questo messaggio viene declinato dalle opere: La memoria di un popolo: le tradizioni e la storia di

ogni comunità come memoria collettiva da preservare in quanto elemento identitario

fondamentale; Un’identità multiculturale: identità molteplici e l’importanza del dialogo,

dell’interscambio e del rispetto reciproco tra culture; Le vittime del Potere: le violenze perpetrate o

tollerate, in alcune aree del mondo, dagli stessi governi sui propri cittadini, vittime di costrizioni,

censure, genocidi, guerre, sfruttamento; Il colore della pelle: i pregiudizi e le ingiustizie che

colpiscono le persone sulla base del colore della pelle negli Stati Uniti; La condizione femminile: il

ruolo della donna all’interno di contesti, privati o pubblici, in cui la supremazia maschile è ancora

presente; La tutela dell’ambiente: i danni causati dalle attività umane all’ecosistema e l’urgenza di

preservare l’equilibrio tra umano e natura mediante uno sviluppo sostenibile.



A oggi la Collezione Genesi comprende opere di: Morteza Ahmadvand (Khorramabad, Iran, 1981);

Mequitta Ahuja (Grand Rapids, Michigan, USA, 1976); Leila Alaoui (Parigi, Francia, 1982-

Ouagadougou, Burkina Faso, 2016); Hangama Amiri (Peshawar, Pakistan, 1989); Monica Bonvicini

(Venezia, Italia, 1965); Liu Bolin (Shandong, Cina, 1973); Zoë Buckman (Hackney, East London,

Inghilterra, 1985); Soudeh Davoud (Tehran, Iran, 1988); Anne de Carbuccia (New York, USA, 1968);

Zehra Dogan (Diyarbakır, Kurdistan, 1989); Shilpa Gupta (Mumbai, India, 1976); Alfredo Jaar

(Santiago del Cile, Cile, 1956); Zhanna Kadyrova (Brovary, Ucraina, 1981); JR (Parigi, Francia, 1983);

Iva Lulashi (Tirana, Albania, 1988); Ibrahim Mahama (Tamale, Ghana, 1987); Wonder Buhle

Mbambo (KwaNgcolosi, Sudafrica, 1989); Azikiwe Mohammed (New York, USA, 1981); Zanele

Muholi (Umlazi, Sudafrica, 1972); Paulo Nazareth (Minas Gerais, Governador Valadares, Brasile,

1977); Shirin Neshat (Qazvin, Iran, 1957); Otobong Nkanga (Kano, Niger, 1974); Jean David Nkot

(Douala, Camerun, 1989); Toyin Ojih Odutola (Ilé-Ifẹ̀, Nigeria, 1985); Gideon Rubin (Tel Aviv, Israele,

1973); Betye Saar (Los Angeles, USA, 1926); Henry Taylor (Ventura, USA, 1958); Pascale Marthine

Tayou (Yaoundé, Camerun, 1967); Lava Thomas (Los Angeles, USA).



Il percorso studiato per Matera si snoda tra Palazzo Lanfranchi e Casa Noha. A Palazzo Lanfranchi la

mostra si sviluppa al primo piano, nelle ultime tre sale a destra rispetto alle scale di accesso al piano,

nonché lungo le pareti del corridoio che le collega. Questi spazi accolgono le opere delle sei sezioni

tematiche individuate nella Collezione Genesi, attraverso le quali questi lavori esprimono il loro

messaggio legato alla difesa dei diritti umani.



Al fine di indurre i visitatori a scoprire il patrimonio storico e culturale del proprio territorio, Progetto

Genesi sceglie di esporre una delle più rilevanti opere della Collezione, Home Is Where You Leave

Your Belt (2019) di Monica Bonvicini, nella cucina di Casa Noha, Bene del FAI.

Durante la terza tappa della mostra a Palazzo Lanfranchi, ogni sabato pomeriggio alle 15 si terrà un

workshop partecipativo gratuito, e ogni domenica mattina si terranno due visite guidate, una alle

10 e una alle 12, offerte dall’Associazione Genesi.

Il FAI partecipa alla missione educativa di Progetto Genesi coinvolgendo i volontari delle Delegazioni

FAI, e in particolare i mediatori del progetto FAI Ponte tra Culture ideato dall’Associazione Amici del

FAI volto a favorire il dialogo interculturale tra persone di diversa provenienza geografica. I

mediatori di FAI Ponte tra Culture, provenienti da diversi paesi, offriranno un originale contributo

raccontando le opere della Collezione Genesi tramite podcast ascoltabili dall’app di Progetto Genesi

e dal sito del FAI, arricchendole di una testimonianza diretta e personale.

Inoltre, il FAI includerà la visita della mostra al Museo e a Casa Noha nelle Giornate FAI di Primavera

2022.



Il 10 marzo e 5 maggio 2022, alle ore 17:30, si terranno invece online due differenti tipologie di

workshop, di 60 minuti ciascuno, gratuiti, rispettivamente per tutti e per famiglie con bambini dai 6

ai 12 anni.

Oltre alla collaborazione con il FAI, fondamentale sarà anche la collaborazione con l’Università

Cattolica del Sacro Cuore. Il 10 marzo, 7 aprile e 19 maggio 2022 alle ore 17:30 si terranno tre

conversazioni online gratuite sul tema dei diritti umani, con esperti internazionali e docenti

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, accessibili in streaming sulle pagine Facebook, YouTube

e sul sito dell’Associazione Genesi e sulle pagine Facebook, YouTube e LinkedIn dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore.

Il progetto gode del patrocinio del MiC – Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale

Italiana per l’UNESCO, di Rai Per il Sociale, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del FAI –

FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO.

La mostra è accompagnata da un libro catalogo bilingue (italiano e inglese) dal titolo “Progetto

Genesi. Arte e Diritti Umani” edito da Silvana Editoriale e curato da Ilaria Bernardi.



INFORMAZIONI PRATICHE

Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi

Piazzetta Pascoli, 1, 75100 Matera (MT)



t. +39 0835 310058| e. mn-mt@beniculturali.it; mbac-mn-mt@mailcert.beniculturali.it

Instagram: @museonazionaledimatera / Facebook: Museo Nazionale di Matera

Orari per il pubblico

Da lunedì a domenica: ore 9:00 – 20:00

Biglietti

Biglietto unico per la mostra e Palazzo Lanfranchi: Intero € 4; Ridotto (per Studenti) € 2; Gratuito (per Ragazzi

sotto i 18 anni e per militari, forze dell’ordine, giornalisti, accademici) € 0,00



Casa Noha

Recinto Cavone 9, 75100 Matera (MT)

www.fondoambiente.it

t. + 39 0835 335452| e. fainoha@fondoambiente.it

Instagram: @faicasanoha / Facebook: FAI – Casa Noha

Orari per il pubblico

In marzo, da giovedì a martedì: ore 10:00 – 17:00. Chiusura: mercoledì

In aprile e maggio, da giovedì a martedì: ore 10:00 – 19:00. Chiusura: mercoledì

Biglietti

Intero € 6; Ridotto (6-18 anni) € 2; Studenti fino ai 25 anni € 4; Iscritti FAI, Bambini fino ai 5 anni, Soci National

Trust, Soci Mécènes e Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti del Comune di Matera, persone con

disabilità e accompagnatore, ingresso gratuito; Famiglia € 15 (Consente l’ingresso con tariffe ridotte per i

gruppi famigliari composti da 2 adulti e 2 bambini; a partire dal terzo bambino, ogni ingresso è gratuito).

Associazione Genesi

associazionegenesi.it | info@associazionegenesi.it

Instagram | Facebook | YouTube

L’ASSOCIAZIONE GENESI

L’Associazione Genesi, nata nel 2020 per volontà di Letizia Moratti, è impegnata nella difesa dei diritti umani

attraverso la valorizzazione delle differenti culture e dell’ambiente. Obiettivo dell’Associazione è di

contribuire, attraverso l’arte contemporanea, alla creazione di una cittadinanza più responsabile e

socialmente attiva. Per questa ragione, l’Associazione Genesi ha dato vita alla Collezione Genesi, con la

curatela di Clarice Pecori Giraldi, selezionando opere di artisti di tutto il mondo e di diverse generazioni, che

riflettono sulle urgenti, complesse e spesso drammatiche questioni culturali, ambientali, sociali e politiche

del nostro tempo. L’Associazione è inoltre Fondatore di E4Impact Foundation, alla quale partecipano anche

Mapei, WeBuild, Intesa Sanpaolo, Eni, Università Cattolica, VueTel e Associazione Always Africa. E4Impact

offre programmi di formazione all’imprenditorialità in diciassette Paesi africani, perseguendo un triplice

obiettivo: formare nuovi imprenditori a forte impatto sociale; collaborare con le Università africane per

offrire formazione imprenditoriale orientata all’azione; favorire l’incontro tra imprese italiane e africane

orientate alla sostenibilità.



Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi

Il Museo Nazionale di Matera, istituito con DPCM 2 dicembre 2019 n. 169, nasce dalla fusione del Museo

Archeologico Nazionale Domenico Ridola e del Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna della Basilicata

di Palazzo Lanfranchi ed esprime in maniera compiuta il “genius loci” della città dei Sassi. Palazzo Lanfranchi

fu costruito come Seminario sul pianoro immediatamente a ridosso del Sasso Caveoso tra il 1668 e il 1672

per volontà dell’arcivescovo Vincenzo Lanfranchi, per adempiere alle disposizioni tridentine di fondare in

ogni diocesi un Seminario per contrastare, attraverso l’emancipazione culturale del clero, la crisi della Chiesa

Cattolica a seguito della Riforma Protestante. L’edificio divenne emblema del rinnovamento urbano di

Matera per le scelte architettoniche che diventarono modello costruttivo da parte di ordini ecclesiastici,

confraternite laicali e di privati desiderosi di aggiornarsi alle novità della cultura barocca.

Il percorso espositivo di Palazzo Lanfranchi, oggi incluso nel Museo Nazionale di Matera, si articola in tre

sezioni: Arte Sacra, Collezionismo e Arte Contemporanea, nella quale è incluso il grande telero Lucania ’61 di

Carlo Levi, dipinto in occasione della mostra Italia 1961 organizzata a Torino per celebrare il Centenario

dell’Unità d’Italia.

Davanti al portone del Museo è posta la scultura La Goccia di Kengiro Azuma, scultore, pittore e docente

giapponese ma naturalizzato italiano dal 1956.



Casa Noha

Nella parte più alta della Civita, l’area di più antica urbanizzazione di Matera, Casa Noha, con la sua struttura

in tufo, i soffitti a volta, i delicati intagli e le cornici, rappresenta un esempio di architettura privata dei Sassi.

Una scala esterna conduce dall’ariosa corte ai cinque ambienti interni, proprietà, un tempo, della nobile

famiglia de Noha.

Per volontà degli eredi, le famiglie Fodale e Latorre, innamorati della loro terra e desiderosi di condividerne

la storia e la bellezza con tutta la collettività, la Casa è stata donata al FAI nel 2004. In sintonia con questa

aspirazione, il FAI ha realizzato un accurato restauro conservativo e ha progettato un inedito e avvincente

viaggio multimediale che narra il territorio da diverse prospettive: dall’architettura alla storia dell’arte,

dall’archeologia alla storia del cinema. Ne è risultato il video I Sassi invisibili. Viaggio straordinario nella storia

di Matera, proiettato su pareti, soffitti e pavimenti delle stanze, che offre al visitatore una ricostruzionecompleta della storia della città dalle origini a oggi.