Diritti e povertà. Bellardinelli a Matera con le sue ”Geografie umanitarie”

arlarne tra tante povertà, sopraffazioni, sfruttamenti globali e localizzati, spesso poco conosciute, tra ipocrisie e tendenza a far finta di nulla, è impegno difficile ma che non può essere ignorato. Il libro di Andrea Bellardinelli che il 21 novembre presenterà a Matera, presso la Libreria dell’Arco ” “Geografie umanitarie di Terra, di Mare, di Pace” (Affinità Elettive Edizioni), è l’occasione per farlo. Dialogherà con lui il dottor Pino Annunziata, che vanta una esperienza ultratrentennale nell’Oms per le diverse emergenze umanitarie internazionali.



IL COMUNICATO STAMPA

Venerdì 21 novembre, alle 18.30, in libreria, Andrea Bellardinelli presenterà il suo “Geografie umanitarie di Terra, di Mare, di Pace” (Affinità Elettive Edizioni). Con lui dialogherà Pino Annunziata.

Specializzato in Peacebuilding Management, Gestione degli Interventi Umanitari e Ricostruzione post-guerra, l’autore ha lavorato per oltre vent’anni nell’associazione umanitaria Emergency, dirigendone il Programma Italia e facendo parte del consiglio direttivo.

In questa raccolta di racconti brevi e riflessioni, Bellardinelli ha cercato di concentrare lo sguardo sulle persone incontrate nella sua attività di operatore umanitario tra Africa, Italia, Europa e Mar Mediterraneo, dialogando con autorità istituzionali, professionisti del comparto sanitario e della protezione civile, professori, giornalisti, volontari, società civile e persone comuni. Ed entrando in relazione con migranti e indigenti: un’umanità fragile ed errante ma portatrice di diritti e incredibilmente viva, che fugge da guerre, miserie, disastri naturali ed economie senza più etica.