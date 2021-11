Santone del palcoscenico o un innamorato del teatro, che ama quanto la sua terra, a cominciare dal Vulture dove paesaggio, personaggi si prestano a rappresentazioni dalla storia interessante, che ha ancora e sempre da dire e da tramandare. E così la presentazione sabato 13 della presentazione del libro e, allo stesso tempo, di uno spettacolo sono il trait d’union per coinvolgere spettatrice e spettatori per vedere ma anche per leggere o rileggere il testo di un autore noto o che non conosciamo affatto. E prendendo in prestito dal web una recensione sul libro, lasciando a quanti nel finesettimana assisteranno alla presentazione, Dino Becagli ha colto nel segno perchè è riuscito a destare interesse sulla cultura da vedere, sentire, leggere, vivere e commentare.

”….Ecco un libro – riporta la recensione, accanto al testo da acquistare on line- per attori, registi, sceneggiatori, scrittori di testi teatrali e amanti del teatro. L’opera composta da ben 12 copioni consente anche di apprendere le strategie necessarie per ricavare da un testo letterario (Pirandello, Albino Pierro, Leonardo Sinisgalli, Rocco Scotellaro, Giuseppe Lupo) un copione teatrale da portare in scena. Con questa corposa opera, l’autore, che è anche attore, ci permette, infatti, di conoscere-apprezzare opere letterarie (poesie, prosa, racconti…), quasi come se stessimo assistendo ad una vera e propria rappresentazione scenica”. Il resto su evento e Locandina ce lo scrive Armando Lostaglio che ha più di un argomento da trattare. Prendete nota. Fine settimana a Rionero e a Ruvo del Monte.



IL MIO TEATRO – LA MIA TERRA”

di Dino Becagli (Villani Editore)

Il Teatro Minimo di Basilicata presenterà a Rionero in Vulture, sabato 13 novembre ore 18:00 – presso il Centro Visioni Urbane, il libro di Dino Becagli “IL MIO TEATRO – LA MIA TERRA”, Villani Editore. Non è una presentazione consueta – sottolinea l’editore Franco Villani – bensì un vero e proprio spettacolo che ripercorre alcune delle pagine del libro: performance artistiche, canti, balli, recital teatrali, poesie, interviste. L’idea di semplice presentazione di un libro che narra di teatro si è evoluta ed è mutata in occasione per momenti di incontro, di riflessione e di dialogo, analizzati da un libro ricco di emozioni che fanno del teatro il punto di forza. Grazie dunque all’autore Dino Becagli, ed anche a Nicola Fiore, Giovanna Vignola, Antonio Salvia, Antonio D’Onofri, Angela Santopietro, Armando Lostaglio, Franco Villani, Nura Spinazzola, Valentino Bianconi Meccariello, Dino Lorusso, Giancarlo Cuscino, Gina Lunanova, Tonino Nella, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Alla presentazione-spettacolo – curata da Antonio Salvia – porteranno il proprio contributo il presidente del Teatro Minimo di Basilicata Nicola Fiore, la presidente dell’Università delle Tre Età Pina Cervellino che con il CineClub De Sica Cinit ha coadiuvato all’iniziativa, l’editore Franco Villani, la vicepresidente del Teatro Minimo Giovanna Vignola e il critico di Cinema Armando Lostaglio che ha curato la prefazione del libro, nella quale ha scritto: “L’amore per la propria terra la puoi rintracciare in un particolare, in un respiro, nei profumi dei campi quando piove. E poi nei colori, nelle linee e i profili dei campanili, nei centri storici, i nostri borghi arroccati in una arcaica dignità. E’ tutta una geometria dell’anima quella che Dino Becagli sa infondere e suggerire, nelle profondità e nelle essenze. Parole evocate in una drammaturgia che respira nel vento e nei silenzi di questa terra senza tempo.”

L’Angolo di Armando

A cura di Armando Tita e Pietro Mira

Edizioni Il Segno, 2021.

Sarà presentato sabato 13 Novembre – ore 10:00 – presso il Centro Polivalente di Ruvo del Monte il volume L’angolo di Armando del sociologo saggista Armando Tita. Edito da Il Segno, il testo raccoglie gli articoli più incisivi pubblicati sul Blog pro loco ruvonet. La prefazione del libro è di Armando Lostaglio e la presentazione di Serena Grieco, presidente della Proloco di Ruvo del Monte.

Interverranno alla manifestazione il Sindaco di Ruvo del Monte Michele Metallo e l’assessore alla Cultura Giovanni Marino, il Presidente Unpli Basilicata Rocco Franciosa. Previsti interventi anche dei sindaci dell’area ed esponenti delle Proloco, che discuteranno con l’autore del libro. I lavori saranno coordinati dal direttore del Notiziario, Antonio Cecere.

Il corposo libro di Armando Tita è una sorta di fil-rouge che intende accomunare generazioni, esperienze, vissuti dell’Area Vulture Alta Irpinia, al fine di superare i confini regionali e contribuire a realizzare il sogno di una autentica Comunità, sotto l’aspetto economico e culturale, mettendo anche a frutto le risorse del Pnrr. “Sono stanze di vita quotidiana – scrive Lostaglio in prefazione – affidate a riflessioni su blog, che ora sono un libro: il sociologo Armando Tita ci invia messaggi in bottiglia, subliminali e pragmatici… La storia di un territorio tanto ricco come la sua Ruvo del Monte che ha per emblema il magnifico candelabro etrusco: un’area appendice fra l’appennino il Vulture e l’Alta Irpinia, territori contigui per tradizione e per terremoti.”

