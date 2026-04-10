Dieta Mediterranea? E’ tutta salute. A tavola… alla Libreria dell’Arco

Non sappiamo se, lunedì 13 aprile a Matera, gli invitati alla presentazione del libro ” Dieta mediterranea” di Vincenzo Gianfredi e Daniele Nucci troveranno pietanze e condimenti della tradizione e del buon senso di un tempo, ma senz’altro potranno deliziarsi di utili consigli per apprendere, conoscere o approfondire la dieta del Belpaese fatta di legumi, verdure,frutta, cereali , olio extravergine d’oliva, per citare alcune voci. Alimenti e piatti dell’esperienza quotidiana descritti da quanti, e fanno bene, diffidano della produzione industriale o della ipercalorica cucina etichettata e a ragione come fast food. Un libro e una chiacchierata alla Libreria dell’Arco utile per trasmettere buone pratiche ai ragazzi, alle prese con problemi di obesità, causata da cibi ipercalorici, da abitudini famigliari che dipendono spesso dalla pubblicità su cosa portare in tavola… Stili di vita mutati e con un costo sociale dalle conseguenze negative. E allora la cara, vecchia dieta mediterranea patrimonio dell’Umanità con la cucina italiana, va riscoperta e riportata in tavola. Buona lettura e,naturalmente, buon appetito.



IL COMUNICATO STAMPA

Lunedì 13 aprile, alle ore 19.30, in libreria, si terrà la presentazione del libro “Dieta mediterranea” di Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci, edito da Gribaudo.

Con l’autrice dialogheranno Lucilla Nicastro, divulgatrice scientifica in ambito alimentare e ideatrice del progetto “Cosa cucino a pranzo?” ed Elena Baldassarre, presidente della Condotta Slow Food di Matera.



Di diete ed eventuali effetti salutari si parla diffusamente, molto spesso senza una vera conoscenza scientifica. La sfida dei nostri giorni è quella di districarsi tra mari di informazioni a volte false, ingannevoli, incomplete o semplicemente vere ma difficili da comprendere. Fortunatamente esiste un metodo che promette quello che mantiene ed è, almeno per noi italiani, semplice, a portata di mano e sostenibile. Non è un caso che la Dieta Mediterranea sia fra le diete più apprezzate e studiate nel mondo – e infatti è fra le poche diete avallate da moltissimi studi scientifici, recenti e non. Questo libro, scritto da una giovane coppia di eminenti studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la Dieta Mediterranea alla luce delle ultimissime scoperte e delle nuove “prove” che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere. Informazioni utili, punti di vista supportati da studi e ricerche, ricette facili e veloci da preparare rendono questo libro un compagno ideale per chiunque voglia ritrovare, con semplicità, il piacere della buona tavola e la consapevolezza che, davvero, “siamo quello che mangiamo”.