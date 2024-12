Dialoga con il Mediterraneo il ”Wee&nd” con l’autore

Franco Lomonaco ci ha messo nei finesettimana da qui al 14 dicembre una ”&” commerciale per un format di innovazione sociale, che coinvolge autori artisti di un comprensorio culturale e ambientale che dall’area bradanica e murgiana dialoga con l’altra sponda del Mediterraneo, anche in vista di quello che farà Matera nel 2026 nel ruolo di capitale della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). E così , tenendo aperta porta e tavoli del Centro Polivalente ARTI DEL MEDITERRANEO il dinamico operatore culturale (e non solo) montese ha messo in cantiere una serie di eventi tra Matera e Montescaglioso, che rappresentano un tassello di questo percorso. Prendete nota e partecipate.



Week&nd con l’Autore

E’ un format di innovazione sociale, strutturato in azioni tese a favorire fermento e

coesione socio_culturale nell’area del Patrimonio Unesco (Distretto della Murgia e del

Bradano) attraverso la circolazione di Autori / Artisti.

La macro area comprende l’altopiano murgico passando per la collina Materana fino

raggiungere l’arco Jonico. Week&nd con l’Autore comprende eventi per_formativi

itineranti che mettono in relazione Autori / Artisti con il pubblico (soprattutto giovanile in

formazione formale ed informale).

Il progetto vuole consolidare reti sociali a partire dalle iniziative che sul territorio si

muovono sia nell’ambito del Patto per la Lettura, che sulle tematiche dell’ AgroEcologia

portate avanti dal Distretto della Murgia e del Bradano e infine si innesta sulle iniziative di

scrittura creativa programmate del costituente “Centro Polivalente ARTI DEL

MEDITERRANEO”.



Il progetto includerà strada facendo, gruppi spontanei di aggregazione sociale e nuove

residenze in cui il pubblico giovanile possa incontrare la rete di Autori / Artisti europei

(premiati da giurie di esperti, da giornalisti e da autori famosi) che Week&nd con l’Autore

ricerca nel panorama dell’Arte.

La Rete è costantemente aggiornata grazie al database “Quality Recognition Artist” che

dal 2016 continua a rilevare, in ambito europeo, dai Festival e dai Concorsi per giovani

autori, l’elenco di artisti catalogati in differenti settori;

– ScritturaCreativa; Musica; Video; Cinema, Docufilm, Teatro; Fumetto, etc.

Con il patrocinio della Provincia di Matera, del Comune di Matera, del Comune di Montescaglioso,

della Fondazione Matera – Basilicata 2019, del Distretto AgroEcologico della Murgia e del Bradano

e la partecipazione dell’associazionismo territoriale, decolla il progetto con due iniziative previste

nel mese di Dicembre:

1. Presentazione del libro “ Cartoline d’Artista”

di Emanuela Pulvirenti – Blogger “DidatticArte”

– Sabato 7 Dicembre a Matera

Sala del Palazzo di Provincia – ore 18.00

– Domenica 8 Dicembre a Montescaglioso

Sala del Capitolo – Abbazia San Michele Arcangelo – Ore 10.00

2. Proiezione del Film “ Berlinguer: La grande Ambizione”

Dibattito sul tema Fare Politica Oggi

Presentazione del Libro “Scritti Mediterranei”

con Andrea Segre – Regista / scrittore

– Venerdi 13 Dicembre a Matera

Cinema “il Piccolo” ore 19.00

– Sabato 14 Dicembre a Montescaglioso

Abbazia di San Michele Arcangelo – Ore 10.00