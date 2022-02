…e magari gli verrà, chissà, anche il crampo dello scrittore come accadeva agli amanuensi del passato. Ma siamo a Matera e la medicina tradizionale, fatta di empiastri e stoppate, (fatevi raccontare e documentatevi) fa miracoli anche per i disegnatori di alta scuola del fumetto come Giuseppe Palumbo, che sabato 12 febbraio saranno in piazza Vittorio Veneto per firmare il numero ”900” dell’eroe del giallo, del noir o delle avventure che quest’anno segna il 60° anno di pubblicazione. Un eroe tutto italiano creato nel 1962 dalle sorelle Angela e Giuliana Giussani che continua a raccogliere consensi. Alzi la mano chi non ha mai letto l’avventura del ”re terrore” o non è corso in edicola per comprare l’ultima uscita o ha in soffitta una scatola di vecchi numeri che possono valere una fortuna? Si festeggia con un numero speciale che correrà su 900 minuti di furore… Portatevi il cronometro e armatevi di pazienza. Giuseppe Palumbo vi attende all’edicola Futura al civico 43 bis di piazza Vittorio Veneto. E con lui il popolo di appassionati del fumetto di Strane Nuvole e Gli Audaci e della casa editrice Astorina, naturalmente.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Firmacopie di Diabolik 900 con Giuseppe Palumbo

Sabato 12 febbraio, dalle 17.30 insieme per Diabolik 900

L’edicola centrale di Matera, Futura, in Piazza Vittorio Veneto 43/bis, offre ai lettori di Diabolik di Matera e dintorni una occasione speciale:

Giuseppe Palumbo, co-autore dei disegni dell’albo numero 900 di Diabolik e disegnatore della testata Il Grande Diabolik, dedicherà le copie dello storico numero 900, appena uscito, a chi le acquisterà presso l’edicola, sabato 12 febbraio, a partire dalle 17.30.

Occasioni di questo tipo, di solito vengono svolte presso librerie o gallerie d’arte o fiere di settore, ma è l’edicola il luogo principe dove i fumetti da sempre sono diffusi e quindi è giusto, specie in questo periodo in cui è decisamente più sicuro stare in un luogo aperto (e quale luogo più aerato di una piazza?), rendere omaggio alla giovane (ma storica) edicola Futura di Matera per festeggiare le 900 storie e i 60 anni di uno dei più amati personaggi, Diabolik, con il disegnatore materano che da oltre 20 anni ne illustra le avventure.

A sostenere l’iniziativa, la casa editrice Astorina, l’associazione materana Strane Nuvole e Gli Audaci.