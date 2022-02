…merita una tavola per una ”Futura” avventura del re del terrore. Il luogo, dove sabato scorso il disegnatore ufficiale Giuseppe Palumbo si è esercitato nel firmacopie del fumetto dell’anniversario dedicato a ” 900 minuti di furore”, si presta a incontri e a una passaparola sulle ali del mistero. Del resto a pochi metri sono i monumenti al ‘Pensatore”, ai ” Caduti’ della Prima Guerra Mondiale e al ”Poliziotto” che invitano alla consegna del silenzio. Non a caso il fumetto di ”Diabolik” è andato a ruba nell’edicola Futura e la titolare Michela Masciandaro dopo il ”tutto esaurito”,di sabato scorso,continua ad avere richieste da appassionati di tutte le età, Un ritorno al mistero da immortalare con uno scatto fotografico e del resto è una appassionata, che ha a portato di mano la affidabile Canon, nel solco di una passione che la lega a nonno Michele, visto a suo tempo all’opera con le sue inseparabili ”Lubitel’ a pozzetto di fabbricazione sovietica. Altri tempi, quando il rullino in bianco e nero con pose limitate, non consentiva di sprecare scatti, ma invitava a scegliere la luce giusta per fissare il particolare. Altro spunto per le avventure di Diabolik che vive nella dimensione delle bianco e nero, delle tenebre, con Eva Kant e con il mai domo ispettore Ginko. Certo, per il personaggio creato nel 1962 dalle sorelle Angela e Giuliana Giussani, è un motivo in più per aggirarsi in piazza Vittorio Veneto, con i fans delle Associazioni ” Strane Nuvole”e degli Audaci pronti a leggere e a collezionare…Attendiamo un altro Diabolyk saturday.