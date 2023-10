Depero e i bozzetti su Matera e Potenza ? Appella: ecco come è andata…

Futurismo? Bene che se ne parli, soprattutto al Sud e in Basilicata, come sta accadendo con la mostra ‘’ Futurismo italiano. Il contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento’’, ospitata a Matera, a Palazzo Lanfranchi. Quella ‘’corrente’’ innovativa e per certi versi dirompente che influì e non poco su arte, cultura nelle diverse forme espressive dal teatro al cinema, dalla poesia alla politica. E se uno dei protagonisti di punta di quella stagione, Depero, realizzò e reinterpretò alla sua maniera i simboli delle Città di Matera e di Potenza, contrassegnati rispettivamente dal Bue e da un Leone, senza dimenticare – ovviamente- i fasci littori dell’epoca fascista, non lo si deve a un concorso dei Podestà che rappresentavano le Municipalità, ma a un proprio slancio creativo per tutti i capoluoghi di provincia dell’Italico Stivale. Lavori che finirono in una raccolta. Ed è questa la prima verità che ci racconta Giuseppe ‘’Peppino’’ Appella, una vita e un impegno per la nostra terra, in alcuni casi non riconoscente…, che nella nota che segue ci aiuta a ricostruire come siano andate le cose. E a conforto di quanto asserisce tira fuori le testimonianze di artisti, amici, che vissero quell’epoca e amicizie con Depero, fino all’avvento della Repubblica e a una stagione di attenzione verso i lavori futuristici dedicati a Matera e a Potenza. Si trattava dei due bozzetti che tornarono in Basilicata e di proprietà della Regione, che li acquistò, e che fanno bella mostra nella sala del consiglio regionale. E su quello del capoluogo di regione, del quale non abbiamo la foto originale, abbiamo quello affidato alla creatività di Sergio Laterza.



E merito di quel ‘’passo lungimirante’’ va al materano Franco Palumbo, ex presidente del Circolo La Scaletta, che indicò oltre 40 anni fa dove e come effettuare quell’acquisto. Depero è patrimonio nazionale, regionale, e non sappiamo se la Regione – nel clima istituzionale di riappropriazione dell’identità storico culturale di alcune epoche, finora scarsamente valorizzate dell’Italia tricolore,- vorrà alienare o donare al Comune di Matera il ‘’bozzetto’’ futurista. Mai dire mai, ma se ci fosse un progetto concreto di ricerca e valorizzazione dell’identità cittadina (carenza dell’offerta turistica locale) tirato fuori con l’apporto di competenze adeguate se ne potrebbe parlare. Magari dopo la ricorrenza del trentennale dell’iscrizione dei rioni Sassi e dell’Habitat rupestre nel patrimonio dell’Unesco, avvenuto il 9 dicembre 1993. Attendiamo il programma…



Depero e la storia dei bozzetti

Il 5 giugno 1981 Giuseppe Appella portò a Matera Carlo Belli (nato a Rovereto il 6 dicembre 1903 – deceduto a Roma, 16 marzo 1991), celebre per il volume “KN”, uscito nel 1935 e subito definito da Kandinskij “Il vangelo dell’arte astratta”.



L’occasione è data dalla pubblicazione del volume Parigi “1937”, uscito con le Edizioni della Cometa, e dalla mostra dallo stesso titolo ospitata da Franco Palumbo nel Circolo la Scaletta. I più bei nomi dell’arte del XX secolo, di cui si parla nel libro, sono presenti nella mostra. Carlo Belli viene accolto da Dinu Ademesteanu, Rocco Mazzarone, Josè Ortega e da molti amici venuti da Taranto (dove nel 1961 ha ideato i Convegni per la Magna Grecia), da Bari e da altre città del circondario. In quella occasione c’era anche il giornalista Mario Trufelli per notiziario Rai della Basilicata. Trufelli aveva conosciuto Belli a Roma, diversi anni prima, ed era diventato amico anche del cugino di Belli: Fausto Melotti. La sera, erano andati tutti a cena in una masseria della Gravina e si parlò di cultura, naturalmente. Durante la cena i discorsi toccarono gli anni roveretani di Belli e la sua frequentazione, tra il 1919 e il 1924, della Casa d’Arte Depero. È tramite Belli che venne fuori la storia degli stemmi municipali delle province italiane che Depero ideò nel 1938, in occasione del terzo Congresso mondiale del Dopolavoro intitolato “Lavoro e gioia” . Si era tenuto a Roma il 30 giugno di quell’anno nella sala Giulio Cesare del Campidoglio, alla presenza dei delegati di 62 nazioni del mondo. Le tavole a colori preparate da Depero furono 96 ed illustravano, interpretando e spesso reinventando i simboli degli stemmi cittadini, le peculiarità delle varie province. Apparvero la prima volta nel volume pubblicato dalla De Agostini di Novara proprio nel 1938 e in seguito dallo stesso Dottori con la Tipografia Mamfrini, in sole 200 copie.



Franco Palumbo, di cui tutti conosciamo l’interesse per la storia locale, fu molto colpito da questa notizia e riuscì ad avere le indicazioni necessarie per rintracciare gli stemmi di Potenza e Matera che furono proposti alla Regione e da questa acquisiti più di 40 anni fa. Tutto chiaro. Diamo a Depero quello che è suo e quanto ai bozzetti attendiamo sviluppi.Per ora l’Italia tricolore garrisce dove vuole il governo, che fa anche riferimento a slogan e bandiera futurista…