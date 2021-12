Rassegna teatrale 2022 a Ferrandina, dedicata a ”Mimì” , il poeta Domenico Bellocchio, davvero di qualità e che, ne siamo certi, non mancherà di richiamare pubblico anche dai centri vicini. A scorrere i titoli e gli autori in cartellone, stilato con la consulenza artistica di Davide Di Prima, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Lisanti, ha dato un segnale lungimirante investendo in cultura e nelle tante potenzialità del centro aragonese.



Si comincia domenica 9 gennaio al cineteatro Domenico ”Mimì” Bellocchio a Ferrandina(Matera) con la pièce teatrale “Questi fantasmi” di Eduardo di Filippo, messa in scena dalla locale compagnia Senza Teatro e con la regia dell’infaticabile Francesco Evangelista, ormai noti anche all’estero. E a ragione per le impareggiabili interpretazione e rappresentazioni su Maria Barbella, della cui storia abbiamo parlato in tanti servizi. Sabato 15 gennaio la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (La Spezia) porterà in scena ”Senza Hitler di Edoardo Eba e la regia di Alessandro Vanello.



Il 22 toccherà alla compagnia Sipario Aragonese di Ferrandina rappresentare ” Separati ma non troppo” di Paolo Caiazzo con regia di Rosanna Tremamunno. A febbraio, sabato 12, la compagnia dell’Eclissi (Salerno) rappresenterà ” La signora e il funzionario” di Aldo Nicola e con la regia di Marcello Andria. Si prosegue venerdi’ 18 febbraio con la commedia ” Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo , la regia Di Antonio Caponigro e la rappresentazione della compagnia Teatro dei Dioscuri di Campagna (Salerno). Sabato 26 la compagnia Teatroltre di Sciacca (Agrigento) porterà in scena ” Sono le storie che fanno ancora paura ai mafiosi” con la regia di Franco Bruno. Segue sabato 5 marzo un classico del teatro italiano ”Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello con la regione di Simone Luglio. Sul palco la Compagnia Ramulia di Camastra (Agrigento” .



Dopo una settimana, il 12, la compagnia Colpo di maschera di Fasano (Brindisi) rappresenterà ”Il sogno di Domenico ” di Gerry Maio con la regia di Mimmo Capozzi. Sabato 19 sarà rappresentata la commedia ” Chi non muore si rivede” del regista Bruno Alvino. Sul palco gli attori e le attrici della compagnia Teatro Mio di Vico Equense (Napoli). Sipario sull’ultimo lavoro per sabato 2 aprile ” Don Chisciotte Sancio Panza” di Luigi Scorrano e la regia di Giuseppe Miggiano, con la compagnia teatrale Calandra di Tuglie ( Lecce).

Sul piano organizzativo ricordiamo che l’ingresso è fissato alle 20.30 e sipario alle 21.00. Super green passa obbligatorio, naturalmente, e per accedere necessaria la prenotazione obbligatoria sulla piattaforma comune.ferrandina.mt.it