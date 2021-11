SARZANA – In un raggio di fiato solare molto prossimo, anzi perpendicolare all’entrata laterale della Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, s’intravede la riposante via Cattani.

Sarzana “città d’arte”, dove dalle mostre alla Fortezza Firmafede a quelle ospitate dalla Galleria Cardelli e Fontana o al Museo Diocesano, questi termini di definizione sono abbondantemente dimostrati con l’impegno dell’evento qualificato, è in tutt’evidenza una sinfonia che tiene nel suo spartito il ricordo lontano delle origini del Napoleone alla cura, appunto, dell’arte moderna; e tantissimo altro, evidentemente.

Insomma impressionati sempre e comunque dall’approcciarci ripetuto, replicato, sempre più studiato, per dire, con la più antica croce dipinta, opera di Mastro Guglielmo (datata 1138 – conservata proprio nella Concattedrale), allucinati un poco dalla reliquia del ‘preziosissimo sangue’, epperò soprattutto dai marmi policromi d’età barocca che lo contornano e dai quadri di Francesco Solimena e del Fiasella, reso in tutto il suo valore dallo storico e critico d’arte Piero Donati, ci dirigiamo verso un puntino proprio di via Cattani. Perché sede della Bottega e laboratorio ISHQ della giovane e soave Debora Bosoni.

L’ingresso nell’atelier ci pone subito in una perfezione acustica. Dove la vetrina è un ingresso in un mondo di viaggio eseguito, in una recente esposizione internazionale nella quale Debora Bosoni ha portato i suoi manufatti proponendo per esempio le sue creazioni, uniche sempre ovvero fatte di pezzi unici, della selezioni “Brutalism”. Una specie di contrasto esaltante, per dire, con il nome scelto ben prima del 2018, data d’apertura di questo negozio, ché da oltre quindi anni Bosoni porta avanti questa sua predisposizione a modellare: ISHQ. Che è un titolo perfetto e simpatico alla pronuncia, pregno di significanti e, perfino, graficamente compiuto alla vista.

Per Debora Bosoni, occorre precisare dopo aver recepito più messaggi e lo spirito della sua devozione, tutt’altro che una specie di disciplina olistica, può essere certo in qualche modo una liberazione da quei grovigli mentali e pesi delle nostre quotidianità, s’aggiunga che qui Bosoni viene a modellare i suoi oggetti-soggetti venuti con la cera e fatti di bronzo, argento, oro ecc., solamente quando può staccare dal suo lavoro principale, ma è pure molto altro.

Come raccontano le sue lavorazioni, e vediamo prima gli anelli che vogliono esser intanto meno produzione funzionale ma in sostanza creazione con anima a sé stessa, il percorso di Bosoni sta costruendo un rapporto sempre più forte con una misura sempre maggiormente possente delle creazioni. L’intenzione principale della studio, della ricerca, in sé e fuori da se stessa di Bosoni, infatti, è d’arrivare alle scultura vera e propria. Magari ripartendo da una incontro ulteriore con scultori e scultrici che già le avevano donato questa volontà di sperimentare con le mani, di modellare con la materia viva.

In questi spazi la personalità, condizionata da una sensibilità coinvolgente, di Debora Bosoni studia la base delle lavorazioni e chiede loro un’altra forma di potenza da posizionare su questo mondo troppo fluido. Sculture ferme. E pronte a cercare ancora.