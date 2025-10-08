De Leo non tradì Pisacane e merita una pièce

Non è la prima volta che ritorniamo sulla figura del medico e patriota montalbanese Vincenzo De Leo, accusato ingiustamente di aver tradito la causa delle spedizione, in epoca risorgimentale, di Carlo Pisacane e dei 300 che furono trucidati nel comprensorio di Sanza (Salerno) il 2 luglio 1857 dall’esercito borbonico . Vincenzo Maida,animatore del Centro Studi jonico Drus ne ricostruisce la figura, con un romanzo, e con la consueta ricerca d’archivio, che merita senz’altro di essere trasformata in una pièce teatrale o in una fiction. E la citazione dei versi della “Spigolatrice di Sapri’’ di Luigi nsono uno spunto per ritornare su una pagina, forse poco conosciuta di storia preunitaria che ha toccato con Vincenzo De Leo https://giornalemio.it/cultura/non-ho-tradito-e-maida-ricorda-il-patriota-de-leo/ anche la Basilicata.



LA SPIGOLATRICE DI SAPRI

di Luigi Mercantini

Eran trecento: eran giovani e forti,

e sono morti!

Me ne andavo al mattino a spigolare

quando ho visto una barca in mezzo al mare:

era una barca che andava a vapore,

e alzava una bandiera tricolore.

All’isola di Ponza si è fermata,

è stata un poco, e poi s’è ritornata;

s’è ritornata ed è venuta a terra;

sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.

Eran trecento; erano giovani e forti

e sono morti!

Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra,

ma s’inchinaron per baciar la terra:

ad uno ad uno li guardai nel viso:

tutti aveano una lagrima ed un sorriso.

Li disser ladri usciti dalle tane,

ma non portaron via nemmeno un pane;

e li sentii mandare un solo grido:

-Siam venuti a morir pel nostro lido!-

Eran trecento; erano giovani e forti

e sono morti!

Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro

un giovin camminava innanzi a loro.

Mi feci ardita, e, presol per la mano,

gli chiesi: -Dove vai, bel capitano? –

Guardommi, e mi rispose: – O mia sorella,

Vado a morir per la mia Patria bella. –

Io mi sentii tremare tutto il core,

né potei dirgli: – V’aiuti il Signore! –

Eran trecento; erano giovani e forti

e sono morti!

Quel giorno mi scordai di spigolare,

e dietro a loro mi misi ad andare:

due volte si scontrar con li gendarmi,

e l’una e l’altra li spogliar dell’armi.

Ma quando fûr della Certosa ai muri,

s’udirono a suonar trombe e tamburi;

e tra ‘l fumo e gli spari e le scintille

piombaron loro addosso più di mille.

Eran trecento; erano giovani e forti

e sono morti!

Eran trecento, e non voller fuggire;

parean tremila e vollero morire;

ma vollero morir col ferro in mano,

e avanti a loro correa sangue il piano.

Finché pugnar vid’io, per lor pregai;

ma un tratto venni men, né più guardai:

io non vedeva più fra mezzo a loro

quegli occhi azzurri e quel capelli d’oro

Eran trecento; erano giovani e forti

e sono morti.



Questa poesia di Luigi Mercantini ha ispirato un romanzo storico di Vincenzo Maida.

Quanti sanno in Basilicata che la responsabilità del massacro di Carlo Pisacane e dei suoi “300 giovani e forti nella famosa poesia “La spigolatrice di Sapri”, fu attribuita al medico-patriota di Montalbano Jonico Vincenzo De Leo, allora detenuto sull’isola di Ponza per scontare una pena a 19 anni di carcere, dopo la richiesta di condanna a morte del pubblico ministero?

La vicenda è narrata nel romanzo storico “Non ho tradito” pubblicato da Altrimedia Edizioni srl Matera.

L’autore tra lampeggianti e sirene delle ambulanze in una notte di luna piena, ripetendo i versi della Spigolatrice di Sapri, si inoltra fino a Palazzo De Leo, a Montalbano Jonico. Lì incontra l’ombra del cav. Prospero Rondinelli e insieme, sulla base di una fitta documentazione il primo e sul filo dei ricordi l’altro, ripercorrono la vita di Vincenzo De Leo – l’anima della rivoluzione del 1848 a Montalbano – incolpato di un presunto tradimento o comunque di un suo sia pur involontario coinvolgimento nel fallimento della spedizione di Pisacane.

Con uno stile ritmato e coinvolgente, raccontano nel dettaglio, tra avventure, amori travolgenti e passione politica per l’Italia unita, una vicenda che ancora oggi si presta a numerosi interrogativi.

Vincenzo De Leo protagonista della rivolta antiborbonica del 1848, fu condannato a 19 anni di prigione dalla Gran Corte Criminale di Potenza, la richiesta del pubblico ministero era la condanna a morte, egli fu poi medico da campo nella battaglia decisiva per l’Unità d’Italia: quella sul Volturno tra l’esercito di Giuseppe Garibaldi e quello borbonico.

De Leo accolse Carlo Pisacane sull’isola di Ponza, dove stava scontando la pena, e dopo il massacro di quest’ultimo e dei suoi “trecento giovani e forti” della Spigolatrice di Sapri, in realtà era più di 400, venne accusato ingiustamente di aver avvisato o fatto avvisare i Borboni dello sbarco sull’isola.

De Leo, stanco dell’accusa, qualche anno dopo l’Unità d’Italia, andò a Napoli a scrivere un libretto, un’autodifesa che Maida ha rintracciato dopo accurate ricerche.

Vincenzo Maida nel romanzo immagina un colloquio notturno, con il fantasma di Prospero Rondinelli, bibliotecario a vita agli inizi del ‘900 della biblioteca comunale che porta il suo nome, e insieme ripercorrono le tappe più significative della vita del De Leo.

«A volte» ha affremato Maida «le circostanze, le coincidenze, le casualità cospirano e inchiodano a delle false accuse anche uomini coerenti e incorruttibili come Vincenzo De Leo. Per lui quella diffamazione fu una ferita che tentò in tutti i modi di rimarginare. Era una macchia che sporcava tutte le sofferenze, i sacrifici fatti per un’idea, le ripercussioni negative che il suo impegno politico avevano avuto sulla sua famiglia, dalla morte del padre al dolore della madre e al coinvolgimento dei suoi fratelli».Vincenzo De Leo non meritava quell’accusa e le vicende successive della sua vita lo dimostrarono in modo inconfutabile.»

Palazzo De Leo è ancora in piedi nel centro storico di Montalbano Jonico.

L’autore con questo romanzo storico, ha continuato la sua ricerca di fatti e personaggi inediti o poco conosciuti, a cui dare visibilità, e che dalla microstoria locale hanno inciso sulla macro storia nazionale.

Egli, infatti, ha all’attivo numerose pubblicazioni e si è cimentato sin da giovanissimo con la drammaturgia. Sulla sua produzione letteraria qualche anno fa è stata discussa una tesi di laurea con il prof. Guccini presso il DAMS dell’Università di Bologna.

Si può richiedere il libro presso Altrimedia edizioni Matera o direttamente all’autore: amaida@libero.it.

MONTALBANO JONICO LI’ 8/10/2025 CENTRO STUDI JONICO DRUS