I libri servono a questo. A difendere e a ricordare tanti eroi, forse poco conosciuti, se non a quanti li conobbero, o ne hanno tramandato gesta e pensiero, come il giovane antifascista Lauro De Bosis, che nell’ottobre del 1931 volò sui cieli di Roma lanciando manifestini con un testo di ‘resistenza’ antifascista. Una impresa ardua, eroica, che ebbe un tragico epilogo, con la morte di quel ”lucido” temerario che perse la vita nel viaggio di ritorno in Francia, ma in acque italiane, perchè il piccolo velivolo un Klemm L 25,aveva terminato il carburante. A ricordarcelo con un corposo e dettagliato servizio Francesco Calculli, direttore del museo della Resistenza italiana e del Comunismo di Matera, che ci descrive la figura di questo giovane intellettuale italiano. Dapprima affascinato del nascente movimento fascista, ma poi deluso dopo essersi reso conto della impostazione dittatoriale e della fine delle libertà, tanto da passare all’azione e fondare una organizzazione di propaganda clandestina antifascista denominata Alleanza Nazionale… per la libertà. Fu in Francia che preparò il piano di sfidare il regime con il sorvolo della Capitale e il lancio dei manifestini. Missione riuscita e nessuna ”resistenza” da parte della contraerea italiana, che non riusci a intercettare il trasvolatore finito in mare a ridosso dell’Isola dell’Elba. Per De Bosis, che aveva subito la persecuzione e il processo dei famigliari rimasti in Italia, fu l’epilogo messo in conto di una vita coerente fino alla fine.Dimostrò sul campo che Mussolini e il Fascismo non erano invincibili. Ma che occorreva lottare fino alla fine al prezzo della vita.

IL NOSTRO 25 APRILE: LAURO DE BOSIS

STORIA DI UN EROICO VOLO ANTIFASCISTA SU ROMA

Lauro De Bosis era uno dei giovani intellettuali più in vista nel suo tempo: nacque a Roma il 9 dicembre 1901, ultimo di sette figli in una famiglia molto vivace dal punto di vista culturale che contribuì in maniera efficace alla impostazione della sua vasta cultura e allo sviluppo della sua disposizione alla poesia ed alla critica letteraria. Si laureò in chimica a Roma nel 1922 ma la sua passione rimase il mondo letterario. Lauro segui con una certa simpatia la prima fase del movimento fascista. L’influenza dell’ambiente borghese in cui era cresciuto e il fatto che la capitale non avesse conosciuto, prima della «marcia» le forme più bestiali dello squadrismo fecero si che egli non vedesse, nel fascismo, fino al 1922, che un risveglio del sentimento nazionale offeso. Questa iniziale simpatia per il fascismo, era coerente con la sua formazione culturale, De Bosis infatti era monarchico, ma non si deve da questo, desumere che Lauro fosse un monarchico a tutti i costi. Egli era dell’opinione che un «re ci vuole» ma riteneva anche che «se non sa fare il suo mestiere deve andarsene via». Nel 1931 non esitò infatti a salutare con un grande entusiasmo la nascita della Repubblica Spagnola. Fu dunque nel 1922 fin dalla marcia su Roma che Lauro apri definitivamente gli occhi su quanto stava avvenendo in Italia, e divenne uno dei più strenui oppositori della dittatura fascista. De Bosis, nel 1924 si recò negli Stati Uniti per tenere conferenze di carattere storico, letterario e filosofico per conto della società Italia-America di New York. Qui continuò a mostrare la sua indignazione per i metodi della dittatura fascista in Italia e per la propaganda mussoliniana. La possibilità di leggere scritti critici sul «regime», le conversazioni con personalità della cultura e con illustri esponenti dell’antifascismo nell’emigrazione, gli fecero capire definitivamente che il fascismo non era affatto unanimamente ammirato, ma soltanto oggetto di disprezzo e di ridicolo. Nel 1926 insegnò ad Harvard, la più antica e fra le più prestigiose università americane, lingua e letteratura italiana e in quegli anni pubblicò varie traduzioni di opere anglosassoni e di classici greci e latini. In particolare la traduzione nel 1927 dell’Antigone di Sofocle segna il passaggio di De Bosis all’antifascismo militante: Antigone viola la legge scritta per obbedire al comando della legge morale. Anche Lauro non esiterà a porsi contro la legge fascista per potere restare in pace con la propria coscienza, e per riscattare l’onore della Patria che sotto la dittatura mussoliniana sta diventando come lui stesso scrive, «un’immensa prigione». Nel 1927 De Bosis compone anche Icaro, la sola opera poetica che rimanga di lui: Icaro fu premiato ad Amsterdam nel 1928 e fu tradotto in inglese. Il poema è tutto un inno al progresso , nella sua forma individuale ed eroica, un inno alla liberazione dell’uomo. Il mito di Icaro incarna, come quello di Ulisse, lo spirito e le migliori aspirazioni dell’uomo moderno. Continue ed evidenti sono nell’Opera le allusioni alla dittatura fascista e alla necessità di liberarsene. Nell’estate del 1928, Lauro tornato in Italia per le vacanze, fondò l’organizzazione di propaganda clandestina antifascista denominata Alleanza Nazionale. Preparò fra il giugno e l’ottobre otto foglietti, li ciclostilò in seicento copie, li impostò lui stesso e li distribuì viaggiando da una città all’altra con gravissimo rischio personale. I destinatari erano invitati a farne altre copie da inviare ad amici e conoscenti. In ottobre Lauro fece ritorno negli Stati Uniti. Intendeva dimettersi dal posto che occupava di segretario della società Italia- America, per poi rientrare definitivamente in Italia a combattere. E fu proprio sul piroscafo che lo riportava dagli Stati Uniti che De Bosis ricevette da un amico la notizia che sua madre, e i suoi due principali collaboratori Vinciguerra e Rendi erano stati arrestati a Roma da agenti dell’OVRA la onnipotente polizia politica fascista. Inizialmente Lauro decise di ritornare a Roma e farsi arrestare, poi non cedendo allo sconforto del processo alla madre, e agli amici, andò a Parigi per continuare la lotta contro la campagna di stampa tesa a diffamare la sua azione politica. Per completare il quadro, a conclusione del processo celebrato davanti al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato Fascista, la signora De Bosis anziana e malata fu assolta, e Rendi e Vinciguerra condannati a quindici anni di carcere duro. A Parigi dove trovò lavoro come portiere in un albergo, furono per Lauro mesi di tragico dolore. Sfuggi alla disperazione dedicandosi all’elaborazione di un piano cui pensava da tempo: il volo antifascista su Roma. Come Icaro anch’egli avrebbe sfidato il tiranno: sarebbe arrivato sulla capitale lanciando un gran numero di manifestini dell’Alleanza Nazionale. Se fosse stato abbattuto dagli arei fascisti tanto meglio: il successo, siglato dal martirio, sarebbe stato doppio. Cosi nel 1931 De Bosis decise d’imparare a volare e cominciò una ricerca di fondi per ricevere lezioni di volo e per acquistare un aeroplano. Ma il suo modestissimo stipendio dal quale detraeva ottocento franchi per le famiglie di Vinciguerra e Rendi, non era sufficiente per l’impresa. Nel mese di aprile trovò il denaro grazie a D’Arsac, redattore capo del quotidiano liberale di Bruxelles, Le Soire. Anche il dottor Sicca, medico italiano di Londra, contribuì con grande generosità alle spese. Le varie fasi della preparazione al volo su Roma sono descritte nella ” Storia della mia morte” che Lauro scrisse in francese la notte che precedette la grande impresa. Solo alcuni particolari vennero allora taciuti per motivi cospirativi e per non compromettere altre persone. La partenza ebbe luogo il 3 ottobre 1931. De Bosis decollò alle ore 15,15 dall’aeroporto di Marignan presso Marsiglia e arrivò a Roma poco dopo il tramonto. Da una quota di 2000 metri discese a trecento e disseminò circa 400.000 manifestini sul centro della città: tra piazza Venezia, il Corso, piazza Colonna e piazza del Popolo e poi all’aeroporto di Ciampino. Il testo dei manifestini era il seguente:

“Roma, anno VII dal delitto Matteotti. Chiunque tu sia, tu certo imprechi contro il fascismo e ne senti tutta la servile vergogna. Ma anche tu sei responsabile con la tua inerzia. Non cercarti una illusoria giustificazione col dirti che non c’è nulla da fare. Non è vero. Tutti gli uomini di coraggio e di onore lavorano in silenzio per preparare l’Italia libera. (…) Abbi fede nell’Italia e nella libertà. Il disfattismo degli italiani è la vera base del regime fascista. Comunica agli altri la tua fede e il tuo fervore. Siamo in pieno Risorgimento. I nuovi oppressori sono più corruttori e più selvaggi di quelli antichi, ma cadranno egualmente. Essi non sono uniti che da una complicità e noi dalla volontà d’esser liberi. Gli spagnuoli han liberato la patria loro. Non disperar della tua.”



Fu una prova di grande coraggio e di grande abilità. Il centro di Roma era in subbuglio e la gente leggeva i manifestini passandoli di mano in mano. Dopo circa mezz’ora De Bosis scomparve e si diresse nella notte verso l’isola d’Elba, dove il suo aereo precipitò molto probabilmente per mancanza di carburante come De Bosis aveva previsto, mettendo quindi in gioco anche la sua morte pur di compiere questo gesto eroico per risvegliare le coscienze degli italiani. De Bosis comprese a differenza di tanti, di troppi che non bisognava aspettare per agire secondo un comodo attendismo. L’aviazione militare fascista si fece viva in ritardo, con immenso furore di Balbo e Di Mussolini, e andò ad aspettarlo verso la Corsica, in direzione cioè sbagliata, dimostrando la propria inefficienza. Nuturalmente, la stampa del regime cercò di minimizzare il fatto e agenti fascisti sparsero la voce che De Bosis si era diretto in Jugoslavia, che si godeva la vita sulla Costa Azzurra o che era andato in America a fare soldi, proprio per coprire il fatto che gli aerei militari non erano riusciti ad abbattere quel piccolo aeroplano. Volando su Roma per mezz’ora e riprendendo indisturbato la via del ritorno, Lauro aveva infatti dimostrato in modo clamoroso quanto fosse effimera la tanto decantata potenza area fascista. Il sacrificio di Lauro De Bosis venne cosi ricordato dal grande scrittore antifascista francese Romain Rolland: “ Il sacrificio non è soltanto offerto all’Italia. E’ offerto al mondo intero. A noi pure, a voi , giovani d’Europa e d’America. Voi che avete perduto la strada e che la cercate nella notte, Lauro ve la mostra. Ha riscattato, con la sua morte, la vostra rinuncia e la vostra debolezza.” ( F. Calculli )