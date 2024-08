Davanti a una tazzina di caffè le anime belle della vita d Anna Pia

A raccontarle, con tanta gratitudine, la scrittrice salentina Anna Pia Merico, che ama ” Lu sule, lu mare e li ientu” della costa gallipolina, in grado di curare tante cose e di restituire serenità, magari sorseggiando lentamente una tazzina di caffè. E meglio ancora se preparato con la tradizionale ”moka” ,che propone atmosfere e riti legati al ”borbottio” della miscela scura che viene fuori calda e ”fumante” , fino a liberare una nuvoletta che inebria vista e olfatto. E’ un pizzico di memoria che resiste, nonostante l’avvento di capsule e macchine elettroniche senz’anima…, e che ci sta tutto per apprezzare quanto Anna Pia ha scritto nell’ultimo lavoro ” Davanti a una tazzina di caffè”, presentato il 3 agosto scorso presso la Casa degi artisti di Gallipoli. Un libro (edito da storiedilibri.com) come riporta nella presentazione il professor Gino Schirosi, che spazia su vari temi del vissuto quotidiano trattati con una sensibilità davvero unica. Tra questi emergono la ricerca dell’amicizia, la tragedia di malattie destabilizzanti, la discriminazione, la superstizione, l’età degli amori e della poesia, gli affetti famigliari e in particolare verso la madre-amica, portata via dalla dura lotta per la vita.



E la scrittrice lo fa in 14 capitoli dal tema semplice e identitario, che vanno giù dalla mente al cuore come un sorso di caffè: la piuma, lo scemo del paese, gli strani accadimenti, nel cassetto, dignità violata, e il settimo giorno, l’agguato delle delusioni, il secchio di fiori, Giulia, Angelica, il bilancio, Gnassio e Ombretta, Zia Anna, Agnese. Capitoli che in poche pagine raccontano di una vita, che trova momenti di pace guardano il mare- come riportato nel retro di copertina del libro- o sorseggiando fino alla fine e gustando l’ultima ‘punta’ di zucchero che addolcisce il palato. Che è un po’ la sintesi, lasciando da parte le considerazioni di quel personaggio della letteratura popolare salentina che è Papa Caliazzu, di quello che deve essere il caffè descritto da detti e proverbi.Eccolo: “A d’essere niuru comu la morte, cautu comu lu ‘nfiernu e dduce come l’amore” e cioè nero come la morte, caldo come l’inferno e dolce come l’amore. E se non ha queste caratteristiche non è caffè e non consente di scrivere un libro ”davanti a una tazzina…” Vero Anna Pia?



DAVANTI A UNA TAZZINA DI CAFFE’ di Anna Pia Merico

iL Comunicato stampa

La Casa degli Artisti di Gallipoli è ancora una volta sulla cresta dell’onda con i suoi eventi culturali e stavolta promuove, come sempre senza fini di lucro, un futuro successo editoriale. Sul terrazzo panoramico della location, infatti, e tra le opere della galleria permanente di Giorgio De Cesario, si svolgerà la presentazione in prima assoluta dell’opera di Anna Pia Merico “Davanti a una tazzina di caffè “, una raccolta di storie per i tipi di Storiedilibri.com di Pasquale Cavalera. Anna Pia Merico non è nuova nel panorama letterario, ha già pubblicato un’altra raccolta dal titolo “29 luglio “, riscuotendo un notevole successo e numerosi apprezzamenti. Ha inoltre vinto vari premi letterari dimostrando così in più occasioni una convincente vena letteraria, abilmente coltivata sin dall’adolescenza. Si tratta, dicevamo, di una raccolta di storie brevi. Narrazione ed emozione avvinte l’una all’altra in un alternarsi di probabili racconti tra amici e altrettante solitarie elucubrazioni, sempre davanti a un’immaginaria tazzina di caffè. Quella stessa tazzina di caffè che nella realtà beviamo con gli amici ai quali raccontiamo della nostra vita, oppure quella stessa tazzina di caffè che la mattina beviamo da soli, semiaddormentati e sovrappensiero, lasciando via libera ai nostri ricordi, girando e rigirando quel cucchiaino alla ricerca di una dolcezza completa e infinita. L’evento è a cura del Direttore Artistico Giorgio De Cesario che da decenni si occupa della diffusione e della promozione di qualunque espressione artistica sia in ambito locale che nazionale ed internazionale. La presentazione si svolgerà quindi presso il terrazzo panoramico della Casa degli Artisti di Gallipoli sabato 3 agosto 2024 alle ore 20. La Prof. Maria Cristina Maritati saluterà il pubblico presente e introdurrà l’autrice e la Prof. Ciullo che dialogherà con Anna Pia Merico sui temi e i contenuti dei suoi racconti.