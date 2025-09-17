“Darsi a stabile lavoro: Bosco Salice dalla bonifica agraria alla bonifica umana” di Marco Dipierro

Si preannuncia interessante, il libro che per ora -con una nota- viene solo annunciato e che sembra “sarà disponibile nel 2026 “. “Darsi a stabile lavoro: Bosco Salice dalla bonifica agraria alla bonifica umana”, questo è il titolo del volume, in cui viene trattata “la vicenda della genesi e dello sviluppo della colonia confinaria e campo d’internamento di Bosco Salice (Pisticci-Marconia), dalla storiografia definita il “primo campo di concentramento italiano”. L’autore, “lo storico Marco Dipierro” si legge che “ha eseguito una ricognizione di tutto il materiale d’archivio disponibile in Archivio di Stato Centrale e Archivio di Stato di Matera durata oltre due anni, oltre ad avvalersi fonti qualificate sul tema del confino e dell’internamento civile fascista. Per la prima volta sono state acquisite lettere private indirizzate direttamente a Mussolini dal “bonificatore di regime” Eugenio Parrini, il padre-padrone dell’azienda agricola della colonia, ed è finalmente emerso dai documenti il nome e cognome dei due internati (e non solo uno, il noto Zeljko, a volte erroneamente citato come “Zelcko”) che, nella notte tra l’11 ed il 12 settembre 1943, fuggirono rubando un’auto della polizia per informare il comando alleato a Taranto dell’esistenza del campo. A cento anni dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che rese il confino di polizia uno strumento di repressione del dissenso, sono emersi sconvolgenti dettagli e nuove informazioni che hanno permesso di riscostruire l’intera genesi della colonia-campo di Bosco Salice, dall’individuazione dell’area da parte del Ministero degli Interni alla realizzazione del Villaggio Marconi (oggi Marconia), alla spettacolare liberazione da parte delle SAS (oggetto di un libro dello storico inglese Damien Lewis, in uscita il 23 ottobre 2025, con cui Dipierro ha collaborato) fino alla trasformazione dell’area in un centro smistamento profughi gestito dalle forze alleate. La maggior parte del materiale d’archivio inedito è stato digitalizzato e catalogato dall’autore nel rispetto della normativa vigente. ” (nelle foto: una lettera di Eugenio Parrini a Mussolini, con cartolina di Pisticci, l’autore Marco Dipierro, tre buste d’archivio consultate in Archivio Centrale dello Stato).

