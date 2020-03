Dopo le recenti disposizioni governative per contenere il contagio da Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Miglionico(MT), ha indetto un concorso per tutti i propri concittadini, in sede e fuori sede, cercando di stimolarli (soprattutto i più giovani, che dovrebbero restare a casa, dopo la chiusura delle scuole/ università, fino al 15 Marzo) intorno alla figura e all’opera di Dante Alighieri.

Concorso “Dantedì”

Premessa

Dopo le recenti disposizioni da parte del Governo Italiano per contenere il contagio da Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Miglionico (MT), volendo promuovere un messaggio di unità del paese in questo momento così delicato, ha indetto un concorso per tutti i cittadini di Miglionico che si trovano a dover restare a casa.

L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di invitare le famiglie a lavorare insieme su un progetto, che possa far sentire i cittadini “uniti” anche se “lontani” in questo momento particolare.

Nell’approssimarsi delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, l’Amministrazione Comunale di Miglionico (MT) su impulso del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo e del ministero dell’istruzione, ha aderito alla giornata dedicata al sommo poeta: Dante Alighieri.

La giornata, che prende il nome di Dantedì, offre un’importante occasione per celebrare la figura di Dante Alighieri e per approfondire lo studio delle sue opere.

Il concorso vuole offrire un’occasione per conoscere, valorizzare e diffondere le idee dei cittadini, delle famiglie e dei ragazzi che possano raccontare, in vari modi, i passi / la vita/ le opere del sommo poeta.

Finalità

La finalità del concorso è di stimolare la riflessione critica, la creatività e l’espressività dei giovani con elaborati che possano dare forma alla loro “visione” di Dante Alighieri.

La scrittura, i linguaggi multimediali audio/video, l’illustrazione e ogni altra forma di comunicazione potranno essere gli strumenti creativi utilizzati dai partecipanti per condividere il racconto delle pro-prie suggestioni e riflessioni sulle opere e la vita del sommo poeta.

Destinatari

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini di Miglionico, in sede e fuori sede.

Tipologia degli elaborati

I cittadini potranno partecipare producendo una delle seguenti tipologie di elaborato:

– Testi: temi, commenti, poesie, racconti che prendano ispirazioni dalle opere dantesche;

– Video: produzione video della lunghezza massima di 2 minuti;

– Fotografia: creazione di una gallery e commentata;

– Illustrazione/Opera: elaborato artistico composto da una o più immagini (fumetto, illustrazio-ne grafica, disegno, dipinto);

– Audio: produzione audio di massimo 2 minuti.

Esempio: Registrazione audio/ video di un passo della divina commedia letto e commentato.

Disposizioni generali

• I cittadini che intendano partecipare al concorso prepareranno i loro elaborati privatamente, in am-bito familiare. Non sono ammessi lavori di gruppo (per via delle misure stringenti del Governo in tema di Coronavirus).

• Dopo il 15 Marzo 2020, l’Amministrazione Comunale predisporrà le modalità di invio del proprio elaborato.

• Il concorso si chiude il giorno 20 Marzo 2020.

• L’Amministrazione predisporrà le modalità per la premiazione, in linea con le misure predisposte dal governo in tema di Covid-19

• I partecipanti, potranno anche condividere gli elaborati su propri social network con l’hashtag #dantedì #miglionicoincontradante.

• Per ulteriori info: sindaco@miglionico.gov.it / ass.miglionico@gmail.com

Le categorie di partecipazione

• Categoria Infanzia.

• Categoria Primaria

• Categoria Scuola Secondaria di I Grado

• Categoria Scuola Secondaria di II Grado

• Categoria Universitaria

• Categoria Adulti

• Categoria Famiglia

Per ogni categoria è previsto un premio messo in palio dall’Amministrazione Comunale.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dei soggetti promotori del concorso e potrà avvalersi del contributo di esperti di comprovata qualificazione. La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione dei relativi vincitori.

Valutazione e premiazione

Le proposte saranno valutate sulla base della loro rispondenza agli obiettivi specificati nel presente regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche:

· coerenza con le finalità dell’iniziativa;

· realizzazione tecnica degli elaborati;

· capacità di trasmettere con originalità la propria visione della tematica del concorso;

· creatività e forza espressiva dei contenuti del materiale presentato.

L’Amministrazione Comunale di Miglionico (MT)