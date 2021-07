La toponomastica in omaggio al ”sommo poeta” ne fa una delle strade principali della Città dei Sassi, ma anche negli antichi rioni (lo diciamo a ignoranti, supponenti e grafici da diporto, Sassi si scrive con la ”S” maiuscola) c’ è posto per la sua ”Commedia” con le stradine dedicate a Inferno, Purgatorio e Paradiso . E poi nel mezzo del Cammin …di via delle Beccherie, dove ha sede la Arti Visive Gallery che ospita fino al 19 luglio una mostra a ”quattro mani” su Dante Alighieri. A realizzarla l’ artista Franco Di Pede e il fotografo Antonello Di Gennaro. Due figure con esperienze diverse e con curriculum che un giorno potrebbe entrare nella Fondazione Arti Visive…Chissà. Del resto scegliere Dante per riportare su immagini o sculture anime itineranti che guardano al passato per descrivere il futuro non è semplice. Ma il risultato è davvero interessante, con i tanti ” colpi d’occhio” che lasciano il segno nel solco di Dante Alighieri. Per ogni opera una terzina della Commedia. Quali? Per saperlo non vi resta che visitare la mostra…nel mezzo del Cammin di via delle Beccherie.

A DANTE ALIGHIERI

29 GIUGNO – 19 LUGLIO 2021

APERTURA MERCOLEDI 30 GIUGNO 2021 ORE 18.30

A distanza di un anno e mezzo circa dall’ultimo evento in presenza organizzato nello spazio espositivo di via delle Beccherie, Arti Visive Gallery riapre e riprende il proprio percorso fatto di arte, attenzione al territorio ed alle nuove generazioni di artisti locali, cura della memoria e delle radici culturali di una comunità.

E ripartiamo più decisi che mai, fedeli alla nostra ispirazione più profonda: provare a coniugare linguaggi artistici differenti, futuro e tradizione, attualità e territorio.

Per la riapertura abbiamo pensato di proporre ai cittadini materani ed a quanti vengono a visitare la nostra città nel periodo estivo un omaggio a Dante che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni, che si stanno tenendo su tutto il territorio nazionale, per i 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta.

Un omaggio costruito, in collaborazione con l’Associazione MIP Matera International Photography, attraverso l’uso di tre differenti linguaggi artistici (collage, scultura e fotografia) con l’obiettivo di coniugare la poesia dantesca con aspetti, immagini, luoghi e segni della città di Matera e del suo territorio.

Le sculture ed i collages di Franco Di Pede (che racchiudono un percorso artistico e culturale lungo oltre 55 anni) e le fotografie di Antonello Di Gennaro traggono diretta ispirazione dai versi della Divina Commedia e si nutrono di chiare ed evidenti suggestioni e richiami che provengono da quel particolare ambiente naturale (l’habitat rupestre, le chiese, le cave di tufo e i Sassi) che spesso, proprio per le sue caratteristiche, ha generato accostamenti spontanei all’opera di Dante.

A completare il percorso espositivo il testo critico a firma di Salvatore Longo che contiene anche preziosi ed interessanti rimandi tra l’opera di Dante ed alcuni luoghi della città.

La mostra rimarrà aperta dal 29 giugno al 19 luglio 2021 in via delle Beccherie n. 41 nel pieno rispetto delle norme e delle direttive vigenti in tema di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19.

