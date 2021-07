Per il sommo poeta della ” Commedia” divina le celebrazioni andranno avanti fino al prossimo millennio, visto che la sua riconosciuta grandezza sta attraversando epoche e generazioni. E al circolo La Scaletta hanno deciso di riproporre la visione delle stelle della cultura italiana con i ”Dialoghi intorno a Dante all’arte del ritratto, curati da Edoardo delle Donne”. Sui pioli tre appuntamenti serali, alle 20.00, nel cortile della Prefettura, l’ex convento domenicano che farà da scenario per accogliere temi a passo di danza o sulle note di musiche senza tempo. Annotate le date e raggiungete il cortile della Prefettura. Ingresso libero e, un consiglio, silenziate o spegnete il telefonino. Ai tempi di Dante non c’era e la concentrazione era garantita.



COMUNICATO STAMPA

II edizione delle serate ‹‹…E quindi uscimmo a riveder le stelle››.

Dialoghi intorno a Dante e all’arte del ritratto,

a cura di Edoardo Delle Donne

Il Circolo Culturale La Scaletta in collaborazione con la Prefettura di Matera presenta la II edizione delle serate ‹‹…E quindi uscimmo a riveder le stelle››, dialoghi intorno a Dante e all’arte del ritratto, a cura di Edoardo Delle Donne.

L’iniziativa, che si svolgerà nel cortile della Prefettura di Matera (Via XX Settembre, 2), si articolerà in tre serate: 27 luglio, 3 e 10 agosto alle ore 20.

Nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del sommo poeta, padre della letteratura e della lingua italiana, il Circolo Culturale La Scaletta ha scelto di rendere un doveroso omaggio a Dante.

Di seguito il programma delle serate.



27 luglio ‒ Il ritratto di Dante da Giotto a Dalì

Racconto della vita e delle opere di Dante Alighieri, attraverso i capolavori dei grandi artisti che nel corso dei secoli lo hanno ritratto.

Ospiti: Prof.ssa Luana Tritto, Società Dante Alighieri – Comitato di Matera

Adattamento coreografico: Palma Domenichiello “A.S.D. La Fenice”

Interpreti: Annalisa Laterza, Marta Marchetti

3 agosto – L’arte del ritratto. Parte I: Dal Rinascimento all’Ottocento

‹‹Lo specchio, sopra ogni cosa… Lo specchio è il nostro maestro››, Leonardo da Vinci. Niente come un autoritratto ci permettere di cogliere l’essenza di un’artista, il suo io più profondo, l’immagine che ha di sé e lo stile che lo contraddistingue. Breve storia di uno dei generi più importanti dell’arte.

Voce Narrante: Cosimo Frascella

Musiche: Anna Maria Losignore (violino), Marianna Di Ruvo (sassofono)

Associazione: “Mate’ & Solisti Lucani”

10 agosto ‒ L’arte del ritratto. Parte II: Dal Ritratto di Dorian Gray al contemporaneo

Voce Narrante: Cosimo Frascella

Musiche: Anna Maria Losignore (violino), Marianna Di Ruvo (sassofono)

Associazione: “Mate’ & Solisti Lucani”

Ingresso libero su prenotazione (entro e non oltre le ore 12 della mattina dei giorni 27 luglio, 3 e 10 agosto) per il rispetto delle normative anti-Covid, all’email info@lascaletta.net.

Sarà possibile donare una libera offerta da devolvere in beneficienza alla Mensa dei bisognosi “Don G. Mele”.