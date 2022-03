Peppino Appella e i suoi collaboratori sono di una puntualità e di una programmazione davvero ammirevoli e sanno già cosa proporre ai visitatori che si recheranno a Castronuovo Sant’Andrea per visitare il Museo internazionale della Grafica e tutto quello che c’è interno, oltre ad aria buona ,accoglienza e ai sapori della tavola. Si comincia con le giornate Fai di Primavera e si prosegue con il romanzo di Nino Tricarico , per passare alla tecnica del clichè.verre da Corot a Man Ray , alle opere per il venerdì Santo alla Pasqua. E’ la Resurrezione dell’arte.

Ecco i prossimi appuntamenti.

26-27 marzo 2022

Il Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller” ospita LE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA. Castronuovo di Sant’Andrea protagonista, insieme ad altre 400 città d’Italia, della scoperta di oltre 700 luoghi di storia, arte e natura.

2 aprile 2022

Nino Tricarico presenta il suo romanzo “La straniera nemica”, IOD Edizioni, 2021.

Un professore di flauto inizia un percorso catartico del dolore attraverso la musica e l’arte figurativa, visitando i musei delle città d’arte: Venezia, Roma, Urbino, Arezzo, Firenze.

8 aprile 2022

La tecnica del cliché-verre da Corot a Man Ray.

A cura di Saverio Nuzzolese.

Per le scuole superiori dei paesi limitrofi.

15 aprile 2022

Via Crucis del Venerdì Santo con le 14 stazioni disegnate da Ernesto Porcari

17 aprile 2022

Messa della Santa Pasqua di Resurrezione con la tovaglia d’altare disegnata da Ettore Consolazione