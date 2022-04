Rieccolo, il pittore materano naif, nonchè poeta e scultore Tony Montemurro con le sue opere che descrivono tradizioni che val la pena ricordare e difendere, nel solco della memoria e di un’ anima- quella della civiltà contadina- che ha segnato la vita dei rioni Sassi. E la sequenza dei riti e delle aspettative della Quaresima, della Settimana Santa e di Pasqua, naturalmente, non potevamo che stimolarlo a disegnare e dipingere una sequenza di ”chine” , dai segni e dai colori evidenti, che fanno parte di una mostra in corso a Matera, presso la Chiesa di Santa Chiara. Una iniziativa, ricordiamo, promossa dalla Confraternita de ” I Pastori della Bruna” Brnet- Associazione culturale internazionale di Matera, attenta ai valori della tradizione religiosa . C’è tempo fino al 25 aprile per ammirarla e per mostrare il vostro attaccamento alla memoria del passato.