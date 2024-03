Dalla Provincia, alla Biblioteca al Teatro. Il professor Lisanti ricorda

Una medaglia ricordo,realizzata dall’artista Antonio Saluzzi di Acerenza, al professor Francesco Lisanti di Ferrandina, presidente della Provincia dal 1985 al 1990, per un tuffo nel passato di un Ente ”intermedio”, come si diceva un tempo, rimasto nel limbo dopo la riforma Del Rio e lo sciagurato referendum istituzionale perso nel 2016, con largo dissenso, dal governo guidato da Matteo Renzi. E le parole di ringraziamento e di riflessione, nell’incontro con il presidente in carica Piero Marrese e con il conduttore tv Michele Mirabella, hanno ripreso – come hanno fatto anche altri- il tema dell’attualità dell’Ente che vive la difficile situazione di avere deleghe senza risorse e con la impossibilità per i cittadini di eleggere presidente e consiglieri. Un paradosso, voluto, legato anche una legge elettorale- quella nazionale- delle liste bloccate, senza poter esprimere preferenze, per portare in Parlamento rappresentanti legate alle scelte e agli equilibri delle segreterie di partiti e movimenti. Un paradosso che allontana i cittadini dalla politica e dalle istituzioni. ” Il governo -ha detto Lisanti- ha una riforma nel cassetto una riforma per restituire ruolo e funzioni alle Province, spero che possa avvenire quanto prima”. Chissà, ma ricordiamo che la priorità del Governo guidato da Giorgia Meloni è la deleteria autonomia differenziata, che mina le fondamenta della Costituzione. E non poteva mancare un passaggio sul futuro della Biblioteca ” Tommaso Stigliani”, che ebbe nella gestione illuminata del presidente Francesco Lisanti prima e di Angelo Tataranno dopo, una fase concreta di attuazione. Un impegno per la cultura, preceduto dall’acquisto della collezione del maestro di grammofoni d’epoca e di quella numismatica e di altre opere d’arte, che hanno arricchito la dotazione della Biblioteca. La presenza di Michele Mirabella ha sfogliato la pagina dei ricordi con l’impegno profuso,a ridosso di Matera Capitale europea 2019, per il recupero del cineteatro Duni. Lisanti, insieme ad altri, come l’avvocato Carmine Ruggi, si impegnarono non poco sull’argomento e Mirabella (proprio nella ex Mediateca) sostenne una richiesta…che si è concretizzata lo scorso anno, con l’avvio del progetto di recupero. Ma ora si attende quello di gestione, che il pubblico da solo non può oggettivamente sostenere. Vediamo e attendiamo la ”prima” dell’inaugurazione. Un bel concerto ”solenne” , ricordando quello che fecero gli ” Amici della Musica” della Prima Repubblica.



i presidenti della Provincia di Matera premiati:

Antonio Bolettieri, presidente dal 14-7-1952 al 5-2-1953, deceduto, premio ritirato da Michele Vizziello.

Salvatore Peragine, per tre volte presidente, deceduto:, in carica dal 6-2-1953 al 4-7-1956, dal 13-12-1960 al 20-01-1965 e dal 21-1-1965 al 18-09-1970. Medaglia ritirata dalla nipote Anna Maria Salinardi

Michele Guanti, presidente dal 5-7-1956 al 12-12-1960 e dal 2-10-1976 al 7-10-1980, deceduto. Medaglia ritirata il figlio Giuseppe Guanti;

Senatore Saverio D’Amelio, presidente dal 19-8-1970 al 6-5-1976.

Carmine Adduce, presidente dal 7-5-1976 all’1-10-1976.

Pietro Barbarito, presidente dall’8-8-1980 al 17-6-1984, deceduto.I figli Nunzia e Nicola hanno ritirato la medaglia

Umberto Lauria, presidente dal 18-6-1984 al 9-9-1985.

Francesco Lisanti, presidente dal 10-9-1985 al 26-5-1990.

Rocco Salvatore Grieco, presidente dal 7-8-1990 al 22-4-1995.

Angelo Tataranno, presidente dal 23-4-1995 al 13-6-1999.

Giovanni Carelli, presidente dal 14-6-1999 al 24-3-2004.

Carmine Nigro, presidente dal 14-6-2004 al 7-6-2009.

Franco Stella, presidente dal 14-7-2009 al 12-10-2014, deceduto. Hanno ritirato la medaglia la moglie Maria Albisinni e il figlio, Andrea Stella

Francesco De Giacomo, presidente dal 13-10-2014 al 30-10-2018.

Medaglia ricordo anche per il presidente della provincia in carica Piero Marrese.

A conclusione Michele Mirabella si è esibito nel concerto-teatro dal titolo “E’ intelligente ma non si applica!”, con il duo Saverio Mercadante composto da Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte. L’iniziativa, organizzato dalla Provincia di Matera in collaborazione con l’associazione “Il Palcoscenico”, è servita a contribuire alla sensibilizzazione sul futuro della Provincia, per la quale – ricordiamo- si stanno prodigando con petizioni on line e al presidio presso il Palazzo dell’Annunziata, i volontari delle Associazioni Amici della Biblioteca e Amabili confini.