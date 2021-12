Se non ci fossero i libri da sfogliare, leggere, con foto e testi da commentare di quella che era l’Europa e il mondo prima della caduta del Muro di Berlino non capiremmo quello che è sta accadendo oggi, con conflitti economici, pandemici tra grandi potenze e quelle che aspirano a farlo, tirando la corda finchè potrebbe spezzarsi…Il libro del fotografo russo Nikolai Rakhmanov è un percorso a ritroso nel tempo con un lavoro dedicato a Mosca, Mosocow in inglese,per i turisti e per celebrare la grandezza dell’Urss attraverso luoghi e personaggi scritti a caratteri cubitali sulle pagine marmoree della storia. Marmo e non solo, perchè i ”monumenti” sono parte di una architettura plastica e identitaria che colpiva i cittadini, compagni e compagne della repubbliche sovietiche e gli ”occidentali’ ,rapiti dal culto della personalità. A sfogliare quelle pagine, dopo 40 anni, il direttore del Museo della Resistenza italiana e del comunismo Francesco Calculli, tornato idealmente sulla piazza rossa con tanto di colbacco sulle note di Katyusha.



LA MOSCA DEGLI ANNI ‘80 NEGLI STRAORDINARI SCATTI DI NIKOLAI RAKHMANOV

Da oggi presso la Biblioteca del nostro Museo potete trovare questo eccezionale volume dal titolo “MOSCOW”, scritto da Yuri Balanenko ; fotografie di Nikolai Rakhmanov ; design di Dmitry Bisti ; traduzione in inglese di Alex Miller. Questo volume, pubblicato in URSS nel 1984 da Planeta Publishers, si proponeva di raccontare al mondo occidentale la Mosca dei primi anni Ottanta con i suoi numerosi monumenti dedicati a Lenin e alle figure più celebri della mitologia sovietica, i maestosi edifici del potere, la vita di tutti i giorni, i paesaggi, gli uomini del Cremlino, i volti delle persone comuni, e quelli dei grandi eroi del lavoro socialista dallo scrittore Michail Aleksandrovič Šolochov al cosmonauta Jurij Gagarin : un ritratto autentico e fedele della capitale dello Stato sovietico raccontata attraverso 190 scatti di Nikolai Rakhmanov, un grande testimone e cronista per immagini dei profondi mutamenti dell’URSS. Oggi, guardando le fotografie di Rakhmanov è possibile capire come sia cambiato l’aspetto di Mosca e come l’architettura della capitale si sia sviluppata dagli anni Venti agli anni Ottanta; dalla città mercantile di inizio Novecento al classicismo socialista dell’epoca staliniana, al modernismo.



E, cosa più importante, questo volume rappresenta una testimonianza fondamentale per capire come Mosca non era solo il cuore della Russia dei Soviet, ma doveva apparire in tutto il suo splendore di capitale del primo Stato socialista al mondo. Quando si guardano le fotografie presenti nel volume si ha l’impressione che Rakhmanov stesse scattando delle immagini di riferimento, che dovevano diventare l’incarnazione visibile dei successi dello Stato sovietico. Durante il suo lavoro come fotografo per la casa editrice “Planeta Publishers ”, uno dei compiti prioritari di Rakhmanov era proprio quello di fotografare la capitale dell’URSS “in crescita e fiorente”. Le magnifiche fotografie non mostrano solo lo sviluppo e il mutare d’aspetto di Mosca, ma immortalano maestosi edifici che appaiono come destinati a qualche altra città. Sono enormi, travolgenti; le automobili, le persone, a volte persino un grande agglomerato di case sembrano giocattoli sullo sfondo di queste enormi strutture architettoniche non pensate per gli uomini, ma per celebrare la grandezza e il potere dello Stato dei Soviet .

Eppure ciò che sembra travolgente e distantissimo da noi, viene percepito con naturalezza e suscita stupefatta ammirazione. Questa è secondo me la straordinaria metamorfosi messa in atto da Rakhmanov: con le sue fotografie ha portato il colossale stile sovietico al livello della percezione umana. “Moscow” è un libro capace di far vivere al visitatore un’esperienza emozionale vera e propria, un viaggio suggestivo attraverso l’URSS nel ‘900, che poi non è cambiata del tutto rispetto alla Russia odierna. Ma non sperate di poterla capire: la Russia si accarezza e basta, perchè sarà sempre troppo grande per essere capita fino in fondo. (F. Calculli)

Altre foto del libro