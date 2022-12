Dalla Cripta al Palazzo l’arte di Papavero ,pittore sconosciuto

Com’era? Alto, basso, grasso? Forse aveva barba e baffi come Dario Carmentano, che ha deciso di dedicargli ”Papavero” un lavoro musico-teatrale nelle stanze di Palazzo Malvinni- Malvezzi. che ospita la mostra antologica ”XL” per i 40 anni di produzione artistica. E di certo, il testo narrativo che Dario ha preparato per questa prima, ispirato ai ” Fiori di Papavero” apprezzata in passato non mancherà di aspergere di santità un ”miscredente” dell’arte militante e provocante, che dovrà farsi tutta la filiera della ”Commedia” dantesca per approdare in Paradiso ( aspitt..). Nel frattempo le ”ideali” sedute di contemplazione con un ignoto collega pittore del passato in quella cripta ,nota come dei ” Cento Santi” o del ”Peccato Originale”, sulla gravina del Bradano, non può che giovare alla scoperta di un itinerario segnato da un ”Papavero” rosso scarlatto. Colore di passione e di un daltonismo che anima gli artisti inquieti, anche in quella che è denominata ” Cappella Sistina ” del rupestre. Tranquilli. Dario non è sulla strada della beatificazione , perchè – come ripete una nota citazione evangelica – ” è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco (di talento, in questo caso) entri nel regno di Dio”. Dipenderà dal testo e dalle note. Per convincere san Pietro ad aprire le porte del Paradiso. Ma,insistendo e con Loredana Paolicelli che opera su un pentagramma celestiale l’affresco della Creazione sarà cosa fatta. E poi Dario è capatost…insieme a quanti lo accompagneranno nel ricordare e narrare di ”Papavero”, quel pittore ignoto del passato. L’appuntamento è -come da locandina- per giovedì 29 dicembre 2022 , a Matera, alle 19,30 nella sala degli specchi di Palazzo Malvinni Malvezzi con lo spettacolo “Papavero” – storia del pittore della cripta dei 100 santi” di Dario Carmentano, prima assoluta, tratto da “I Fiori di Papavero” di Dario Carmentano e Grazia Lascaro.



La Sinossi di Fior di Papavero.

Fiori di Papavero è un racconto ambientato nell’Italia Meridionale, durante il periodo delle invasioni barbariche. Siamo infatti nel IX sec. d.C. Si narra di una epopea dram- matica, mistica e redentiva: un miracolo d’amore ed arte. Lotte e avvicendamenti di duchi e principi per la conquista di territori e potere, fanno da cupo sfondo alle vicende della duchessa di Benevento Romilda e di suo figlio Papavero. Romilda donna altera e forte, educata nello spirito dai guerrieri longobardi, viene rinchiusa in seguito alla sua disfatta, in un convento per volere dell’usurpatore e avversario di suo marito, il crudele Radelchi. Privata di tutto, anche di suo figlio, partorito proprio in quel luogo diventato la sua prigione, perde quasi la ragione per il dolore e il trauma della perdita subita. Il bam- bino invece, buttato giù da una rupe e salvato miracolosamente da un pastore, viene affidato alle cure di frati benedettini. Lo chiameranno Papavero per via dei suoi capelli rossi e svilupperà doti artistiche notevoli alimentate dagli insegnamenti di Fra Mariano, suo mentore e padre putativo. Papavero, perseguitato da Radelchi, lo stesso uomo che ha ucciso suo padre e ordinato la reclusione di sua madre Romilda, fuggirà dal conven- to di Fra Mariano per rifugiarsi, nei pressi della città di Matera, in una grotta utilizzata come ricovero dalle pecore. In questo luogo, circondato da una natura rigogliosa e pre-ponderante, Papavero troverà pace e tranquillità. Qui avverrà la sua redenzione e la sua vena artistica raggiungerà livelli elevatissimi tanto da trasformare la grotta in cui si rifugia, ispirato dalla sua immensa fede e dall’amore per sua madre Romilda, in una delle chiese rupestri più belle e straordinarie di Matera, ancora oggi ammirata. Madre e figlio separati fin da subito, riusciranno infine, nonostante tutte le avversità, a ricongiungersi attraverso percorsi che vanno oltre ogni immaginabile narrazione.