Dalla ” Casa dei giovani” la festa della Bruna in quattro diorami

E l’effetto è di quelli che sintetizzano in pochi metri quadrati, ospitati nello spazio aperto dell’Apt, nel Palazzo dell’Annunziata, quelle che sono le fasi salienti della Festa della Madonna della Bruna, Patrona di Matera. Sono i diorami, le ambientazioni in scala, realizzate dagli ospiti della comunità terapeutica ” La Casa dei giovani”, nel corso dei laboratori sulla cartapesta, condotti da due appassionati come Donato Martina e Nicola Francione. Due volontari, che dedicano volentieri parte del loro tempo libero, a insegnare ai ragazzi come l’arte possa aiutare a superare momenti difficili e a ricominciare…Così plasmando la cartapesta, seguendo idee, progetti, animati da fede e passione,hanno realizzato uno ”spaccato” in sintesi di quelli che sono i momenti più intensi della Festa del 2 luglio. Sono la processione dei pastori, la processione del carro trionfale di cartapesta, i ”tre giri” che il manufatto compie su piazza Duomo al termine dei quali la statua della Madonna torna in chiesa per consentire al carro di raggiungere piazza Vittorio Veneto verso il suo tradizionale destino:l’assalto della gente. E siamo alla quarta fase: la distruzione del carro. E’ la rappresentazione della Festa efficace, curata nei minimi particolari, che Casa dei Giovani ”Comunità Terapeutica” e Associazione Maria Santissima della Bruna, consentiranno a cittadini e turisti di ammirare fino al 31 luglio. E con tanto di didascalia in italiano e in inglese.



Gli ospiti della comunità terapeutica La Casa dei Giovani, nel corso di uno dei laboratori inclusivi e motivazionali, hanno realizzato quattro ambientazioni che riproducono in scala ridotta altrettante fasi principali della festa della Bruna, cioè la processione dei pastori, la processione al carro, i “tre giri” e la distruzione del carro. Per dare risalto ai lavori eseguiti con pazienza e grande perizia dai ragazzi, abbiamo chiesto e ottenuto dall’Apt uno spazio dell’Open Space di piazza Vittorio Veneto nel quale, a partire dal 30 giugno e fino al 31 luglio, sarà possibile ammirare i plastici.

