Dal Papa un grazie, una benedizione per una ”proficua attività artistica

Quel ritratto eseguito dal materano Donato Martina, artista autodidatta, che si è cimentato in diverse forme e tecniche espressive, ha colpito e non poco Francesco che custodirà, insieme ai tanti doni ricevuti, anche quell’opera che lo raffigura. Era il 25 settembre 2022, allo stadio ” Franco Salerno- XXI Settembre”, e nella città che ha ospitato il congresso eucaristico nazionale accanto al pane…non poteva che esserci la bellezza dell’arte. Un dono apprezzato che ha avuto un riscontro ufficiale, con una lettera della Segreteria di Stato a firma di monsignor Roberto Campisi, giunta a Donato. Ne riportiamo foto e testo.

“In occasione della recente visita pastorale di Papa Francesco a Matera, gli ha indirizzato espressioni di stima e devozione, unendo in dono una composizione simbolica che Lo raffigura da Lei realizzata. Sua Santità che ha apprezzato il premuroso gesto e il gentile dono, desidera manifestare cordiale gratitudine e,mentre esorta a una proficua attività artistica, affida Lei e le persone care alla materna protezione della Vergine Santa e volentieri imparte la Benedizione Apostolica, pegno di ogni desiderato bene del Signore”. All’artista non resta che insistere in questa direzione e chissà che non ci sia, questa volta in Vaticano, un incontro con il Santo Padre.